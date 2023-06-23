Футболист Денис Макаров женился на экс-сотруднице «Динамо». С его развода не прошло и года
Динамовец Денис Макаров на протяжении шести лет встречался с Натальей Клониной, в браке молодые люди прожили еще два года. Наталья — профессиональная танцовщица и хореограф, а их отношения с футболистом начались еще в школьные времена. Однако в сентябре 2022-го она поделилась в своих соцсетях неожиданной новостью — они с Денисом разводятся, но остаются друзьями.
«Больше месяца пробыла дома с близкими. Пыталась найти силы, чтобы снова вернуться в Москву. Последние полгода находилась в ужасном состоянии — были и таблетки, и срывы (попытки ответить хоть на какие-то вопросы). Мало кто знает о нашем решении, посчитала честным сказать об этом (насколько я могу это сделать).
Подошел к концу важный этап нашей жизни. Восемь лет, наполненных счастливыми моментами, уважением и поддержкой. Бесконечно благодарна тебе за наш путь и за то, как мы проходили его вместе. Прошло много времени, пока мы окончательно не приняли это решение. Я нами горжусь», — написала Наталья.
Спустя 3 месяца, в декабре, Макаров поделился совместным фото с новой пассией — Дарьей Буткус. Пара вместе провела зимний отпуск, а в начале 2023-го отметила 25-летие футболиста, которое полностью организовала Дарья.
Их отношения развивались так стремительно, что стало очевидно — Денис не хочет снова тянуть с женитьбой и полностью уверен в своих чувствах к новой девушке. Поэтому уже в мае пара объявила о помолвке.
«Невеста, получается. Люблю тебя», — подписала фото с огромным букетом красных роз Дарья.
Девушка не раз признавалась в любви к «Динамо» и посещает матчи бело-голубых. Более того, раньше она работала в структуре клуба, но в марте объявила об уходе: «Иду дальше в свой новый сезон».
Денис и Дарья много времени проводят вместе, гуляют, ходят в кино и путешествуют. Футболист устраивает своей пассии сюрпризы и романтические свидания. И теперь будет стараться порадовать уже не просто свою девушку, а жену.
Возможно, Дарья станет настоящей музой для игрока в новом сезоне и он еще много раз порадует болельщиков «Динамо» отменной игрой на любимом правом фланге полузащиты.
Источник фото: соцсети Дениса Макарова и Дарьи Буткус
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|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|30
|21
|7
|2
|74-20
|70
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2
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|56-27
|58
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3
|Спартак
|30
|15
|9
|6
|60-38
|54
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4
|Ростов
|30
|15
|8
|7
|48-44
|53
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5
|Ахмат
|30
|15
|5
|10
|51-39
|50
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6
|Краснодар
|30
|13
|9
|8
|62-46
|48
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7
|Оренбург
|30
|14
|4
|12
|58-55
|46
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8
|Локомотив
|30
|13
|6
|11
|54-46
|45
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9
|Динамо
|30
|13
|6
|11
|49-45
|45
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10
|Сочи
|30
|11
|5
|14
|37-54
|38
|
11
|Урал
|30
|10
|6
|14
|33-45
|36
|
12
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|32-45
|32
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|33-50
|30
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14
|Факел
|30
|6
|12
|12
|36-48
|30
|
15
|Химки
|30
|4
|6
|20
|25-67
|18
|
16
|Торпедо
|30
|3
|4
|23
|22-61
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
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Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
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Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
|17:00
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Урал – Сочи
|1 : 0
|Г
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Филипе Силва Малком
Зенит
|23
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Квинси Промес
Спартак
|20
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Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
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Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
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Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
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Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
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Гленн Бейл
Крылья Советов
|28
|1
|4
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Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9