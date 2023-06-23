Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 23:00

Футболист Денис Макаров женился на экс-сотруднице «Динамо». С его развода не прошло и года

Отдел фото «СЭ»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Футболист Денис Макаров и его девушка Дарья Буткус расписались в ЗАГСе.
Денис Макаров и Дарья Буткус.
Фото Соцсети
Нашел свою любовь на работе.

Динамовец Денис Макаров на протяжении шести лет встречался с Натальей Клониной, в браке молодые люди прожили еще два года. Наталья — профессиональная танцовщица и хореограф, а их отношения с футболистом начались еще в школьные времена. Однако в сентябре 2022-го она поделилась в своих соцсетях неожиданной новостью — они с Денисом разводятся, но остаются друзьями.

«Больше месяца пробыла дома с близкими. Пыталась найти силы, чтобы снова вернуться в Москву. Последние полгода находилась в ужасном состоянии — были и таблетки, и срывы (попытки ответить хоть на какие-то вопросы). Мало кто знает о нашем решении, посчитала честным сказать об этом (насколько я могу это сделать).

Подошел к концу важный этап нашей жизни. Восемь лет, наполненных счастливыми моментами, уважением и поддержкой. Бесконечно благодарна тебе за наш путь и за то, как мы проходили его вместе. Прошло много времени, пока мы окончательно не приняли это решение. Я нами горжусь», — написала Наталья.

Спустя 3 месяца, в декабре, Макаров поделился совместным фото с новой пассией — Дарьей Буткус. Пара вместе провела зимний отпуск, а в начале 2023-го отметила 25-летие футболиста, которое полностью организовала Дарья.

 

Их отношения развивались так стремительно, что стало очевидно — Денис не хочет снова тянуть с женитьбой и полностью уверен в своих чувствах к новой девушке. Поэтому уже в мае пара объявила о помолвке.

«Невеста, получается. Люблю тебя», — подписала фото с огромным букетом красных роз Дарья.

 

Девушка не раз признавалась в любви к «Динамо» и посещает матчи бело-голубых. Более того, раньше она работала в структуре клуба, но в марте объявила об уходе: «Иду дальше в свой новый сезон».

 

Денис и Дарья много времени проводят вместе, гуляют, ходят в кино и путешествуют. Футболист устраивает своей пассии сюрпризы и романтические свидания. И теперь будет стараться порадовать уже не просто свою девушку, а жену.

Возможно, Дарья станет настоящей музой для игрока в новом сезоне и он еще много раз порадует болельщиков «Динамо» отменной игрой на любимом правом фланге полузащиты.

 
 
 
 

Источник фото: соцсети Дениса Макарова и Дарьи Буткус

Денис Макаров
РПЛ
фото
ФК Динамо (Москва)
3
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Без России и с громкими скандалами. Поляки открыли ненужную европейскую Олимпиаду
Хэмилтон и Шакира: любовь или обман наивной публики?
CNN: Пассажиры батискафа «Титан» погибли безболезненно, их тела вряд ли будут найдены
Появилось видео падения плиты на две иномарки в Москве
В США назвали атаку на Чонгарский мост самовольным решением Киева
Как меняются границы стран: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Русский вундеркинд «Ростова» номинирован на GoldenBoy. Почему на Мелехина обратили внимание в Европе
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 12
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости