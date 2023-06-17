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Сегодня, 10:15

10 самых ярких моментов сезона: жест Соболева в дерби, сейв Акинфеева, драка «Зенита» и «Спартака»

Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
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Футболисты Александр Соболев, Игорь Акинфеев и Иван Сергеев
Александр Соболев, Игорь Акинфеев и Иван Сергеев.
Фото «СЭ»
«СЭ» выбрал главные хайлайты в нашем футболе.

Хет-трик Сычевого во втором матче в РПЛ

Уже во втором туре сезона мы оценили нового яркого форварда — никому не известный Владимир Сычевой в матче с «Уралом» вышел на замену и оформил хет-трик за полчаса.

Это был всего второй матч форварда в РПЛ, а о нем уже говорили как о главном открытии чемпионата. Серия интервью, материалов и сюжетов с Сычевым показали нам, что даже из «Крымтеплицы» можно пробиться в премьер-лигу и стать суперзвездой.

Сычевой забил в первом круге 14 голов в 15 матчах, отметился яркими празднованиями и даже сделал своей девушке предложение во время матча. Зимой форвард сменил фамилию и клуб: в «Крыльях Советов» у Писарского дела складываются хуже, чем у Сычевого в «Оренбурге» — 0 голов в РПЛ в 2023 году.

Сейвы Бабурина с «Ростовом»

«Ростов» в прошедшем сезоне бил пенальти чаще всех и даже установил рекорд чемпионатов России — больше 15 раз пробить с точки за один сезон не удавалось никому. Но главный момент в истории с 11-метровыми «Ростова» — спасения Егора Бабурина: в 8-м туре ему забили с точки лишь с третьей попытки.

&laquo;Торпедо&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ростов&raquo;. Егор Бабурин и&nbsp;судья Ян&nbsp;Бобровский. Безумная «судейская» концовка в пользу «Ростова». Карпин догоняет «Спартак» и ждет красно-белых в гости

На 94-й минуте при счете 0:0 арбитр назначил пенальти за фол на Комличенко. К мячу подошел Голенков, чей удар парировал Бабурин. Но Ян Бобровский зафиксировал нарушение — вратарь чуть вышел за линию перед ударом.

Перебить пенальти отправился уже Комличенко — и ударил по центру. Но и с этим выстрелом Бабурин справился. Правда, Бобровский опять зафиксировал выход вратаря за линию до удара.

Третий пенальти доверили Осипенко, который пробил точно в левый верхний угол — на этот раз Бабурин был бессилен, прыгнув в противоположную сторону.

Перформанс Егора не оставил равнодушным многих — после игры, пока кипер общался с журналистами, мимо проходили игроки «Ростова». «Третий бери, телега!» — крикнул в камеру Николай Комличенко и с улыбкой отправился в командный автобус.

«Оренбург» получил 0:8 в Санкт-Петербурге

Одна из самых ярких и играющих команд сезона в 9-м туре потерпела самое крупное поражение в прошедшем чемпионате.

«Зенит» уничтожил команду Марцела Лички, забив восемь безответных мячей. Уже после первого тайма счет был 5:0. После перерыва «Зенит» вонзил еще три мяча и оформил свою самую крупную победу за время выступления в чемпионате России.

Малком и&nbsp;Вендел. 8:0! «Зенит» размазал «Оренбург» и установил клубный рекорд

«Оренбург» приехал в Санкт-Петербург играть в свой футбол, а не обороняться, но его план не сработал. «Для меня это стыд. Мы забыли играть в футбол, забыли атаковать. Смотрели на них с открытым ртом», — признал Личка на пресс-конференции. Но не впал в депрессию — после игры тренер пошел пить пиво вместе со спортивным директором клуба Дмитрием Андреевым. «Единственное отличие от других матчей — Марцел обычно пьет один бокал 0,33, а после 0:8 выпил три!» — сказал Андреев «СЭ».

Крупное поражение никак не ударило по «Оренбургу»: команда продолжила играть в атакующий футбол и по итогам сезона заняла 7-е место в таблице, повторив свой лучший результат в истории.

Празднование Гогниевым гола Садыгова при 0:6

Спартак Гогниев в прошедшем сезоне точно был самым эмоциональным тренером лиги. Срывы на журналистов, жесткие реплики в адрес игроков, яркие пресс-конференции — Гогниев часто заполнял новостные ленты и Telegram-каналы.

Спартак Гогниев
Спартак Гогниев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

В матче с «Динамо» в 15-м туре тренер «Химок» выдал целый спектр эмоций: на 35-й минуте он заменил Дениса Глушакова с криками: «Домой ###!». В перерыве матча (при счете 0:3) был удален за яростные споры с арбитром Бобровским. А в подтрибунке сорвался на комментатора Сергея Дурасова: «Кто тебя попросил задавать такие вопросы? Скажи!» — кричал Спартак Артурович.

Но даже после удаления и при счете 0:6 Гогниев нашел повод порадоваться: на последней минуте «Химки» забили — пенальти реализовал Илья Садыгов. Гогниев вскочил с кресла центральной трибуны и активно радовался, словно гол имел для него важное значение.

Николя Нгамале эффектно отпраздновал первый гол.

Драка «Спартака» и «Зенита» в Кубке стенка на стенку

Эмоции в матчах «Спартака» и «Зенита» были всегда, но никогда дело не доходило до массовой драки и кулачного боя. Исключение — встреча группового этапа Кубка России, который закончился нулевой ничьей и победой питерцев по пенальти.

Но перед серией команды устроили настоящее побоище: как только прозвучал финальный свисток, на поле сцепились Промес и Барриос, к которым подключились Родригао и Николсон. Выяснение отношений нескольких игроков переросло в драку стенка на стенку: Шамар бил кулаком в челюсть Родригао, Соболев со скамейки влетал в Барриоса, а Селихов прикладывался коленом.

27&nbsp;ноября. &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 0:0, пен. 4:2. Драка Шамара Николсона и&nbsp;Родригао. Массовая драка и море красных карточек. «Зенит» и «Спартак» лихо завершили год, Питер отправился в Путь регионов

Арбитр Владимир Москалев после изучения повторов показал игрокам шесть красных карточек: Николсону, Соболеву, Селихову, Малкому, Родригао и Барриосу. Все получили 6-матчевые дисквалификации в Кубке.

В раздевалке игроки «Спартака» всей командой пересматривали повторы драки и смаковали каждый точный удар.

Возвращение Дзюбы и хет-трик «Ростову» Карпина

Возвращение Артема Дзюбы в РПЛ после неудачной поездки в Турцию — целая эпопея. «Торпедо», ЦСКА, «Рубин», «Пари НН», «Краснодар» — слухов было много, но форвард оказался в «Локомотиве» и помог клубу выбраться из нижней части таблицы.

Уже в первом матче Дзюбы в РПЛ после возвращения все поняли, что его приглашение себя оправдало. В выездной игре с «Ростовом» форвард оформил хет-трик, а «Локо» — победу 3:1.

«Георгича огорчить — дело обязательное», — сказал Дзюба после игры на вопрос о принципиальности матча против Валерия Карпина.

Футболист Артем Дзюба
Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Правда, хет-трик не помог Дзюбе вернуться в сборную: Карпин не включил его в состав на мартовский сбор, несмотря на желание 34-летнего игрока.

Артем после возвращения в РПЛ суммарно забил 8 голов — весной лучшая результативность только у Малкома, (11), Кордобы (9) и Чалова (9).

7&nbsp;мая. &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 3:2. Десятикратные! «Зенит» победил «Спартак» в нереальном матче и получил вторую звезду

«Золотой» гол Сергеева

В 26-м туре чемпионата России «Зенит» оформил досрочное чемпионство — команда Сергея Семака принимала «Спартак», который всеми силами пытался испортить праздник.

На 85-й минуте красно-белые сравняли счет, реализовав пенальти — 2:2.

На 87-й Семак выпустил на поле Ивана Сергеева — главного джокера «Зенита».

И на 91-й минуте форвард забил победный гол — открылся под прострел Густаво Мантуана, который тоже вышел на замену вместе с ним, и в касание пробил точно в створ.

Гол Сергеева стал «золотым» и принес «Зениту» пятое чемпионство подряд. «Это самый важный гол в карьере на данный момент», — признался Иван.

Для самого Сергеева это уже второе чемпионство с «Зенитом» — раньше он побеждал только в низших лигах. Иван стал третьим футболистом в истории, который смог выиграть РПЛ, ФНЛ и ПФЛ — после Романа Шаронова и Алексея Попова.

Квинси Промес показывает спартаковский ромб после победы над ЦСКА.

Жест Соболева в адрес Роши в дерби

В 28-м туре «Спартак» и ЦСКА сразились в дерби, которое запомнится из-за мощного скандала, который случился в середине второго тайма.

На 65-й минуте Соболев демонстративно схватился за пах перед лежащим на газоне Рошей. Бразилец, пытаясь привлечь внимание судей к эпизоду, повторил его — в результате оба игрока получили прямые красные карточки. Соболев был удален «за непристойный жест в адрес соперника», а Роша — «за непристойный жест в направлении трибуны и помощника судьи».

Александр Соболев удивлен решением Сергея Карасева удалить его. «Нарушение Соболева носит циничный характер». В КДК объяснили дисквалификацию нападающего «Спартака»

Эпизод разбирался на КДК РФС: Соболева дисквалифицировали на четыре матча, а Рошу оправдали и отменили полученную им красную карточку, так как не увидели в его действиях оскорблений.

В итоге Соболев пропустил концовку сезона и не сыграл с «Пари НН» и «Крыльями Советов», в матчах с которыми «Спартак» набрал лишь одно очко и опустился на третье место.

Станислав Агкацев и&nbsp;Игорь Акинфеев. «Игроки «Краснодара» дрогнули перед авторитетом Акинфеева. Правильно, что Агкацева не поменяли на Сафонова». Мнение Габулова

Ляпы Сафонова и пропущенный финал Кубка

В этом сезоне вратарь «Краснодара» запомнился не только яркими сейвами, но и непривычными ляпами. В чемпионате-2022/23 он стал худшим в лиге по результативным ошибками среди голкиперов.

Футболист Матвей Сафонов
Матвей Сафонов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В первом круге Матвей ошибся в матчах с «Ахматом» (2:3) и «Факелом» (3:3), в которых «Краснодар» потерял очки. А во втором — в игре с «Уралом». Но это были либо неудачные попытки сыграть ногами при исполнении передач, либо пропущенные мячи в ближний угол. В матче 30-го тура — перед игрой с ЦСКА в Суперфинале Кубка России — Матвей «привез» в Грозном: неловко попытался обыграть соперника в штрафной и потерял мяч, который хозяева закатили в пустые ворота.

После этой ошибки Владимир Ивич решил выпустить в «Лужниках» Станислава Агкацева, который ранее здорово подменял Сафонова. Матвей смотрел финал с ЦСКА со скамейки и даже не вышел на серию пенальти, которую «быки» проиграли.

Игорь Акинфеев отразил пенальти и&nbsp;сделал ЦСКА победителем Кубка России. ЦСКА забрал свой любимый трофей — Кубок России. Акинфеев снова стал героем как в 2018-м, отразив два пенальти в «Лужниках»

Сейв Акинфеева в серии пенальти в «Лужниках»

В Суперфинале Кубка проявил себя другой голкипер — Игорь Акинфеев, который вновь напомнил, кто до сих пор лучший вратарь страны.

Игорь за всю свою карьеру уступил лишь в одной серии пенальти — Хорватии в четвертьфинале ЧМ-2018.

К слову, серия с «Краснодаром» подарила новые флешбэки из 2018-го: те же полные «Лужники», те же левые ворота, такой же хладнокровный сейв Акинфеева в важнейший момент.

Игорь принес ЦСКА первый Кубок России за 10 лет. Для самого голкипера это уже 21-й трофей с армейцами. Легенда!

Александр Соболев
Игорь Акинфеев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
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29 тур
30 тур
3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
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Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 12
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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