Что случилось с Гончаренко? Колонка Казакова

Авторская колонка известного комментатора — о ситуации в армейском клубе

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Нестабильность — главная особенность этого чемпионата.

В турбулентность попадали почти все за очень редким исключением. Два тура назад говорили, что «Зенит» должен думать о новом тренере, если хочет какого-то развития. Два тура назад выдвигались претензии Федуну, решившему сохранить Тедеско до конца сезона. Николич, Парфенов, Мусаев, Талалаев — они тоже оказывались под огнем критики и уверенности, что с ними команды уперлись в свой потолок либо падают в пропасть.

Сейчас все — и по понятным причинам — сосредоточились на Гончаренко.

Осенью ЦСКА был плох в Лиге Европы, но на зимнюю паузу ушел вторым, отставая от «Зенита» всего на четыре очка. Отрыв вырос вдвое, но тренер настроил против себя скорее не этим, а тем, как команда играла в каждом из матчей рестарта сезона. Даже встреча с «Ахматом», закончившаяся для ЦСКА победой, могла пойти по иному сценарию, если бы Мелкадзе забил с пяти метров в пустые ворота на первых минутах.

Но армейцы тогда выиграли. Как и должны выигрывать в следующем туре у «Тамбова», а затем у «Ротора». Если не победить в этих матчах, судьба Гончаренко будет предрешена — иного просто не поймут.

А вот что будет после этих побед — вопрос интересный.

После поражения от «Зенита» — по счету не самого громкого, а по игре оглушительного — вновь встал вопрос переоценки ценностей. В какой стадии развития сейчас команда, почему она так играет после зимы и чего ждать от нее дальше — все это обсуждается активнее, чем в случае с любым другим клубом.

И естественно, что стрелы направлены в сторону Гончаренко. Не только как главного тренера, но и как главного тренера, получившего перед зимой все то, о чем он мог попросить:

— сборы в Испании, в знакомом месте и в привычной обстановке;

— тренерский штаб «под себя» — интервью Овчинникова и Онопко, в которых на вопрос «общались ли с Гончаренко после ухода из клуба» следует ответ «нет, не звонил», показывает, чье это было решение;

— покупки качественных легионеров, будь то форвард или полузащитник.

А в итоге ЦСКА с одним из самых сильных составов в лиге играет намного ниже своих возможностей. Вопрос — почему?

Про Гончаренко принято говорить, что психология и управление коллективом — не самые сильные его качества. Возможно, так и есть, но вряд ли с ним, работающим в ЦСКА без паузы пять с лишним лет, произошли перемены в последний год. Люди меняются, но не настолько, чтобы характер, мировоззрение и жизненные принципы могли радикально измениться у человека среднего возраста, успешного и востребованного в своей профессии.

И одно дело — закручивать гайки, когда у тебя молодая команда, и другое — когда ты работаешь с такими звездами, как Акинфеев, Фернандес, Влашич и Рондон.

Причина, думается, не в этом. Точнее, не только в этом, но особенности характера не мешали Гончаренко обыгрывать «Реал».

В ЦСКА — как видится со стороны — сейчас многоуровневая система управления. Есть Евгений Гинер, есть Максим Орешкин, есть Роман Бабаев и есть Виктор Гончаренко. Как все это взаимодействует — неизвестно. Армейцы — самый закрытый клуб в информационном пространстве, и если сор выносят из избы, происходит это, только когда сама изба этого хочет.

Если клуб столько вложил в тренера, то представить, что он после неудачного отрезка весной захочет его убрать, сложно. Потому что любое назначение на финише — лотерея. Будь то возвращение в новом качестве Овчинникова, выдвижение на первый план Василия Березуцкого или любой иной выбор.

В ЦСКА в лотерею не играют.

Но в ЦСКА всегда были внимательны к голосу болельщиков, хотя это и не являлось ключевым мотивом при принятии решений. Повторюсь, клуб закрытый, и мотивы решений стороннему зрителю часто непонятны.

Год назад было непонятно, почему Гончаренко покинул Москву после разгрома от «Зенита». И было непонятно, почему его вернули.

А сейчас непонятно, как клуб оценивает его работу. Если ЦСКА проиграет «Тамбову» и «Ротору», ситуация станет очевидной. А если выиграет — что тогда?

Призывы об отставке в виде вопросов к тренеру понятны, но здесь на ум приходит воспоминание о чемпионате мира в Бразилии. Когда России не смогла выйти из группы, Капелло сразу после игры с Алжиром спросили об отставке. Фабио без сомнений сказал, что будет работать дальше.

С его точки зрения, все было логично: престижная команда, хороший контракт и результат «по силам» без тренерской вины. А все считали иначе.

«Краснодар» после поднявшихся вопросов к Мусаеву выступил с резким, но четким заявлением: тренер может проиграть все оставшиеся матчи, но его не уволят.

Разумеется, ЦСКА ничего подобного не скажет. Потому что увольнение — это назначение. И если раньше клуб был ориентирован на российское пространство (в случае с Гончаренко — его предыдущие клубы), то сейчас горизонт может расшириться, и не только до размеров экс-СССР.

Но все равно интересно, чьим будет решение о судьбе главного тренера, с которым ЦСКА начнет следующий сезон. И каким оно будет.