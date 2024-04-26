«Обе команды больше думали, как не проиграть». Слишкович и Федотов после дерби

Оба тренера сказали, что их команда была ближе к победе.

Пресс-конференция главных тренеров «Спартака» и ЦСКА Владимира Слишковича и Владимира Федотова после ничьей в главном матче тура (0:0).

Слишкович: «Болельщики вам простят все, кроме отсутствия сердца и души на поле»

— Как вам результат встречи?

— Может, обе команды больше думали, как не проиграть матч, чем как выиграть. По моему ощущению, «Спартак» сделал больше опасных моментов, чем ЦСКА. Только в первых пяти минутах матча ЦСКА контролировал игру. Что сказать? Дерби — это дерби. В таких матчах часто всего один эпизод может решить игру. 0:0 — заслуженно, но остается ощущение, что «Спартак» был ближе к победе.

— У «Спартака» была огромная самоотдача.

— Когда начали работать вместе, я говорил одно: «Вам болельщик прощает все что угодно. Но если не оставишь на поле сердце и душу — этого не простят». В последних играх я видел это желание. Как и сегодня. К сожалению, были проблемы. Но время — самая большая проблема тренера. Времени всегда не хватает, чтобы исправить какие-то ошибки. Я увидел команду, которая хочет побеждать. Сегодня они сделали все, чтобы «Спартак» обыграл ЦСКА.

— Зиньковский вышел не на своей позиции.

— Антон, честно говоря, не классический десятый номер. Его позиция слева или справа. Но сегодня мы попробовали такую схему.

— У вас был соблазн поменять схему в этом матче?

— Тренер думает о многих вещах. Ему часто приходят идеи. Но есть правило — не трогай, если работает. Я не фанат изменений. Если игрок физически готов, провел хороший матч — я не могу убрать его на скамейку.

— Как вам работа арбитра?

— Судья сделал свою работу. Никогда не смотрел повторы во время игры. В раздевалке слышал разговоры, что там был пенальти. Может, и был. ВАР активировался, принял решение. Все. Желтая карточка Дуарте? Судья может ошибиться, давление дерби не только на игроках. Судья честно старается делать свою работу. Если он ошибся — в РФС есть люди, которые разберутся в моменте. Они получают зарплату за это, они разбираются.

— Это первое безголевое дерби за 21 год. Болельщики недовольны.

— Знаю, как сильно красно-белая семья хотела выиграть сегодня. В «Спартаке» я уже два года, все прекрасно понимаю. Уверен, что и ЦСКА хотел выиграть. Но такое бывает в футболе, иногда зрители ожидают большего. Это футбол, за это мы и его и любим.

— Вы не проигрываете в «Спартаке». Следите за этим?

— Не большой фанат статистики. Она показывает многое, но не все. Мы идем от игры к игре, хотим побеждать в каждом матче. Ничья — хорошо для «Спартака»? Нет, тогда это уже не «Спартак». Я работаю здесь и хочу побеждать в каждом матче.

— Абаскаль говорил, что состав ему помогал определять бог. А кто вам?

— Думаю, это интерпретация. Не думаю, что Бог ему что-то говорил. Наверное, это реакция на какие-то моменты вокруг «Спартака». Может, журналисты что-то написали или не написали. Но Бог ему ничего не говорил, тренер сам выбирал лучших.

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Федотов: «Если убрать 0:0, дерби не было скучным»

— Как вы определили состав на сегодня?

— Кто был, того и выбрали. Во-первых, по Лукину все было ясно. Человек пришел в себя. Он со сборной съездил в Латинскую Америку, потом получил повреждение, восстанавливался, набирал кондиции. Пришло время их показывать. По Агапову тоже все ясно. Заболотный также проявил себя в плане всех качеств. Но, единственное, не было забитых голов. Мы видели, как футболисты «Спартака» рухнули на газон — Антон доставил им много проблем. Это дерби, наэлектризованность не дала показать атакующих действий. Комбинации рвались на легких потерях. Надо отдать должное ожесточенному сопротивлению «Спартака».

— Вы доминировали пять минут. На это была ставка?

— Планируешь доминировать до финального свистка. Нет задачи отдавать инициативу, но таков футбол. Мы опять столкнулись с хорошим началом и последующим сумбуром. Электроэнергия не дала нам распоряжаться мячом. При перевозбуждении складывается не все.

— Мойзес что-то высказывал Зделару. Что случилось?

— Нормальный игровой эпизод. Кто-то должен повышать градус, чтобы команда осталась в игровом тонусе. Нормальные взаимоотношения. Может, где-то был перехлест. Характер порой невозможно переделать.

— Слишкович сказал, что «Спартак» был ближе к победе. Согласны? Чем вас удивил «Спартак»?

— Удивления не было. Мы отталкивались от игры с «Ростовом», где четко прослеживался командный дух. Это было и сегодня. Тренер всегда поддерживает свою команду, это нормально. Мы тоже были ближе к победе, но все закончилось 0:0.

— Есть ли у вас вопросы к главному судье?

— Нет, это не наша профессия. У них есть руководство, они разбирают игры, анализируют. Если мы начнем заниматься судейством, то не останется времени на работу в своем коллективе.

— Сегодня было самое скучное дерби?

— Если убрать счет 0:0, оно не было скучным. Футбол прекрасен голами, но есть и другие элементы. Например, сегодня мы видели красивые чистые мужские подкаты. И зрители аплодировали этому. Нередко футболист за весь матч может коснуться мяча всего на 2 минуты. Важно правильно подстроиться, правильно открыться — это тоже футбол.

— Сегодня в состав вернулся Игорь Акинфеев.