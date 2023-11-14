Березуцкий хочет, чтобы наши игроки уезжали в Европу. Спорное мнение Василия

Бывший футболист сборной России и ЦСКА дал противоречивое интервью Нобелю Арустамяну.

Березуцкий уже больше полугода живет в испанской Марбелье и не собирается тренировать на родине. Мы собрали главные цитаты из его разговора с Нобелем.

До встречи с женой много тусовался в клубах

— До встречи с Олей я очень любил московские клубы. Вообще любые. До 24 лет тусовался очень много, какие-то стриптизы, еще что-то. Ну ты молодой парень, богаче всех остальных твоего возраста. В тот момент, когда я понял, что это мешает футболу, все это дело прекратил — и гулять, и пить. До 24 лет где-то это было. Ты, когда молодой, выпил много, с утра проснулся — у тебя голова болит? Нет. Потом все хуже, хуже и хуже. Во время сезона вообще не пил после 24. За 10 лет, может, три-четыре раза, да и то это был бокал вина или кружка пива.

Василий Березуцкий.

Три дня в забытье на рыбалке в Астрахани

Арустамян: - Мне Игорь Акинфеев говорит: «Нобель, мы едем на рыбалку после последнего матча Лиги Европы. Давай с нами». Я сказал: «Да, давай». Мы полетели в Астрахань, заселились, и говорю: «Игорь, ты же сказал, что еще Вася и Леха приедут». Он ответил, что потом. Мы реально пошли на рыбалку, а на следующий день спрашиваю: «Игорь, ты же говорил, что будут Вася, Леха». Он ответил: «Сейчас приедут». Через три-четыре часа приезжает компания, человек 10. Там Вася, Леха, куча друзей. Они вваливаются в этот дом отдыха и просто три дня... Мне было очень тяжело потом отойти.

Березуцкий: - Нобель, а как ты хотел? Надо уметь работать, надо уметь отдыхать. Ты же дождался?

Арустамян: - Да, я помню эти три дня. Как мгновение. Ни одной фотографии не осталось с того отпуска.

Березуцкий: - Задача выполнена. Представляешь, насколько людям было хорошо, что нет ни одной фотографии. Да телефон-то не можешь найти. В конце, когда уезжаешь, нашел.

Арустамян: - Там было страшно.

Березуцкий: - Помнишь, какую рыбу вытаскивали? Вот такую без подготовки.

Арустамян: - Я помню другое. На рыбалку ехали другие люди и просто привозили рыбу.

Березуцкий: - Нобель, зачем ты рассказываешь тайны? Вот такую рыбу тащили, поэтому было тяжело.

Учит испанский

— В Марбелье находимся уже месяцев восемь. Нравится это место. Сначала поехал в Барселону, потом сюда. Марбелья лучше. Как минимум погодой зимой, едой, атмосферой. Здесь достаточно много людей из России, с кем можно пообщаться. Юрия Палыча Семина видел пару дней назад. Он кушал с внуком и повез его играть в паддл. Кстати, Юрий Палыч потрясающе выглядит. Как обычно, сказал моей жене, что ему 57. Собираюсь жить в Испании в ближайшие годы. Дети ходят здесь в школу. Постоянно отсюда улетаю, когда занимаюсь какими-то делами. Это может быть Дубай, Европа. Я не уверен, что буду делать что-то в Испании. Сложный вопрос. Просто живу здесь.

Василий Березуцкий.

Тренерская карьера: не пойдет в российский клуб

— Я тренер, да. Посмотрим, что будет в будущем. Тренировать в Испании? Пф-ф-ф... «Реал», «Барселону»... или «Ибицу». Идти шаг за шагом как тренер, подниматься через лиги, 10-летний курс — это для меня долго. Жизнь одна. Тратить десять лет, чтобы с каких-то низов двигаться выше и выше, и не факт, что дойдешь до чего-то хорошего. Если бы кто-то сказал, что будешь классным специалистом и возглавишь «Барселону», то это одно — можно работать, тратить эти десять лет. Другое — когда ты пробуешь и двигаешься наверх. Поэтому очень сложно. Не знаю, какое решение приму, но в ближайшее время где-нибудь окажусь. Как главный тренер или ассистент? Посмотрим. Что буду делать, если завтра позвонят из клуба РПЛ и пригласят тренировать? Не поеду. Сейчас карьеру тренера в России не рассматриваю. Не хочу. Кипр или другие страны? Жизнь одна, и я очень взвешенно подхожу к любому вопросу. Благодаря сбережениям могу лет десять ничего не делать.

О брате и родителях

— Алексей сейчас в Москве. Периодически пересекаемся, в Дубае виделись последний раз. Мы же братья-близнецы, конечно, общаемся. С родителями по телефону разговариваем. Ну и также иногда видимся, когда-то летал к ним. Сейчас опять увижусь. Придумываю какие-то варианты: либо встречаемся в Европе, либо в Дубае, либо в Турции или Москве, куда планирую отправиться в ноябре.

Обращение к спортсменам

— Надо говорить правду. Если хотите оказаться на действительно высоком уровне и чего-то добиться, то сейчас 100 процентов надо уезжать. Если просто зарабатывать деньги и играть, тогда можно оставаться. Это касается не только футболистов — вообще всех российских спортсменов, которые, если могут где-то выступать, то должны это делать. И неважно, за какую страну, под каким флагом.

Василий Березуцкий.

О реформах нашего футбола

— Для меня проще, чем что-либо менять — просто ломать все полностью. Надо отказываться от государственных денег, в течение пяти лет разгребать эти большие контракты, которые сейчас есть, переходить на абсолютно рыночные отношения. Для этого надо все изменить, всю структуру, когда государственные деньги от госкомпаний выделяются на определенные клубы, и это постоянно поддерживается. Понятно, что такое уже неэффективно.

Понятно, что там деньги куда-то уходят, ничего не происходит. Поэтому футбол пусть будет по финансам маленький, но надо начинать. Необходимо дотронуться до дна и оттолкнуться наверх. А мы сейчас куда-то балансируем вниз, потихоньку, как самолет с неработающим двигателем. Все, повторю, нужно сломать.

Надо понимать, что 10-15 лет у нас вообще нигде не будет никаких успехов. Всю эту структуру надо строить заново, с новыми управляющими учреждениями. Другого варианта, как по мне, нет. Где найти новых людей? Где угодно. Да, будем внизу. Но старое здание, как ты его ни ремонтируй, все равно придет в негодность. Поэтому всю структуру надо строить заново. Государственные деньги — долой. Это деньги людей, которые они платят в виде налогов.

Пошел в ресторан, а затем проспал отправку на сборы. Нарвался на штраф от Газзаева

— Самый большой счет в ресторане? Я один раз заплатил 50 тысяч долларов. Если быть точнее, это 50 300 долларов. Я куда-то сходил и опоздал на самолет на сборы. Меня просто оштрафовали. Включил это в счет. Я пошел в ресторан, мы погуляли, поехали в какой-то клуб, пришел домой, заснул и проспал. Это было перед зимними сборами, когда нас тренировал Газзаев. Я прилетел, и он сказал мне: «Вася — молодец. Тебя полтора дня не было, считаем за два. Один день — 25 тысяч. Полтинник вперед». Что тогда подумал? Подумал, какой я дурак. Ну и подумал, что это дороговато за поход в ресторан и в клуб.

Цель — купить футбольный клуб

— Не мечта моя это, но точно цель. Интересная тема. В кооперации с какими-то партнерами это вполне возможно.