«В следующем сезоне ЦСКА должен бороться за чемпионство. «Химкам» воздалось за Юрана». Интервью Газзаева

За два тура до конца чемпионата «СЭ» попросил бывшего главного тренера ЦСКА, обладателя Кубка УЕФА Валерия Газзаева дать оценку всем 16 командам РПЛ.

Не понимаю, когда критикуют Семака

— Для чемпионата России «Зенит» — команда без слабых мест?

— В последние годы «Зенит» безальтернативный чемпион. Поздравляю Сергея Семака. Не понимаю тех, кто порой его как-то критикует. Результаты в РПЛ говорят сами за себя. При этом нужно отметить не только тренерскую работу Сергея, но и то, как все организовано в клубе. Система: условия, инфраструктура, трансферная политика. По этим параметрам «Зенит» соответствует ведущим клубам Европы. У команды очень стабильный состав, у футболистов уже выработался менталитет победителей. В этом сезоне мы видели, когда «Зенит» включался в концовках и дожимал соперников. Достаточно вспомнить недавний матч со «Спартаком».

— Гегемония «Зенита» продлится еще несколько лет?

— Так вопрос ставить нельзя. Сегодняшнее превосходство «Зенита» не означает, что другие клубы не должны ставить перед собой задачу бороться за золото. У нас есть четыре-пять команд, которые способны создать конкуренцию питерцам.

— Если сейчас уедет Малком, «Зенит» может «просесть»?

— Не думаю. Возможности клуба позволяют проводить ему грамотную, точечную селекцию. Уедет Малком — возьмут другого сильного легионера. У «Зенита» в этом отношении руки не связаны.

— Перейдем к ЦСКА. Как вам команда Владимира Федотова в этом сезоне? Сейчас предстоит борьба за второе место со «Спартаком», и у армейцев на бумаге календарь сложнее.

— Да, на бумаге сложнее. Однако у ЦСКА все равно есть небольшой задел в одно очко. Будет интересно. Владимир Федотов первый сезон работает в ЦСКА. Ему нужно было время, чтобы игроки привыкли к его требованиям, чтобы он стабилизировал состав. Считаю, это ему в целом удалось в весенней части сезона. Тот же Карраскаль остается в запасе, Облякову поменяли позицию, и он стал одним из лидеров команды. В игре ЦСКА появилось качество. Да, армейцы уступили в дерби «Спартаку», но, как я вам уже говорил в предыдущей беседе, ничья была бы более закономерным результатом.

— Второе место станет для ЦСКА достижением?

— Если армейцы попадут в медали, да еще и выиграют Кубок, то в целом сезон можно будет признать вполне хорошим. Повторюсь, это только первый год работы Федотова. Он стабилен. В прошлом сезоне стал вторым с «Сочи», а сейчас претендует на серебро с ЦСКА. Но, учитывая историю, традиции, амбиции этого клуба, конечно, в следующем сезоне перед ЦСКА должна стоять только одна задача — стать чемпионом, нужно будет бороться только за первое место.

— Но тогда надо серьезно укрепить состав.

— Безусловно, некоторые позиции нуждаются в усилении.

Владимир Федотов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Зачем пели оды Абаскалю?

— Осенью многие восхищались «Спартаком» и работой Гильермо Абаскаля. Что сломалось в игре красно-белых во второй части сезона?

— Считаю, те оды, которые пелись Абаскалю, были преждевременными. Мы же видим, что «Спартак» вторую часть чемпионата смазывает. Очень важно так подготовить команду, чтобы она всю дистанцию прошла без серьезных сбоев и провалов. Считаю, у «Спартака» есть возможности и амбиции, чтобы бороться за чемпионство. Но сейчас приходится признать: весной красно-белые явно сдали и по качеству футбола, и по результатам. Очень тяжело подопечным Абаскаля даются победы.

— Не все специалисты поняли, почему «Спартак» продлил контракт с Абаскалем еще по ходу этого сезона.

— Такая у нас тенденция... Мы порой со слишком большим пиететом относимся к иностранным специалистам и недооцениваем свои кадры. Меня тоже эта история немного удивила. Все-таки «Спартак» не стал чемпионом, выбыл из борьбы за Кубок России, уступив «Акрону». Дальнейшая судьба любого спортсмена и тренера определяется по конечному результату. Я сейчас ни в коей мере не критикую Абаскаля, он делает свою работу. Но мы должны адекватно все воспринимать. А то после осенней части чемпионата некоторые болельщики, да и специалисты, чуть ли не легендой «Спартака» провозгласили этого тренера. Послушайте, в российской истории у «Спартака» есть только одна легенда в тренерском цехе — Олег Иванович Романцев. Точка.

Гильермо Абаскаль. Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Перейдем к «Ростову». Команда Валерия Карпина хорошо «пошумела» в этом сезоне, но на концовку чемпионата не хватило сил и скамейки?

— Карпина нужно отметить. На протяжении длинной дистанции его «Ростов» находился в лидирующей тройке. Но высвечивается одна тревожная тенденция. Уже не первый год, не первый сезон его команда смазывает концовку чемпионата. Видимо, где-то что-то надо подправить, все предусмотреть. Возможно, молодежи не хватило сил и опыта. Но даже четвертое место станет для дончан неплохим результатом, учитывая состав «Ростова». Сейчас нас ждет очень интересный матч — «Ростов» — «Ахмат».

«Ахмат» вовремя поменял Талалаева на Ташуева

— Нынешнее пятое место грозненцев для вас сюрприз?

— К счастью, руководство «Ахмата» своевременно сменило тренера. Вместо Талалаева пришел Ташуев. Этот ход себя полностью оправдал. И вы видите, как, например, в отличие от того же «Ростова», грозненцы накатывают на финише? Четыре победы в пяти матчах! У «Ахмата» еще сохраняются шансы на призовую тройку. Так что тут я бы отметил работу опытного тренера Сергея Ташуева.

— Вам нравится, как выглядит «Краснодар» при Владимире Ивиче?

— Я так понимаю, что этому тренеру не сразу удалось донести свои требования до подопечных. Первые результаты оставляли желать лучшего. Но потом ситуация стабилизировалась. Сейчас «Краснодар» выглядит довольно содержательно, в последнем туре крупно победил «Ростов». Не забывайте, что команда еще и вышла в финал Кубка России, где будет бороться с ЦСКА. Так что вторую часть чемпионата и особенно концовку «быки» могут занести себе в актив.

— Что произошло с «Динамо» при Славише Йокановиче?

— Работа тренера — это не только результаты, но и прогресс молодых футболистов. К сожалению, при Йокановиче перспективные игроки почему-то перестали расти. Прежде всего имею в виду Захаряна, который ушел в тень. Да и другие молодые исполнители, за исключением разве что Тюкавина, себя особо не проявляли. Видимо, не было должного контакта между тренером и командой. Хотя «Динамо», считаю, обладает очень приличным и перспективным составом, могло бы точно претендовать на большее. Но нелепые поражения во второй части сезона, конечно, не могут радовать ни руководство, ни болельщиков. Невнятная игра бело-голубых... Тренер не смог распорядиться тем материалом, который у него был в наличии, возможно, не угадал с тактикой. Серьезный внутренний ресурс не был включен.

— На восьмой строчке сейчас расположился «Оренбург». По ходу сезона не раз доводилось слышать лестные оценки в адрес Марцела Лички. Вы их разделяете?

— Вы знаете, у этой команды есть свой стиль. Свой почерк. Она не отсиживается сзади, пытается прессинговать, играет в современный футбол. Где-то игрокам не хватает индивидуального мастерства, тактической гибкости, но в целом «Оренбург» смотрится симпатично. Тут Личку действительно можно похвалить. «Оренбург» не пасует перед лидерами, в последнем туре едва не одержал победу над «Зенитом». На такие команды всегда приятно смотреть.

Марцел Личка. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Дзюба доказал, что он мастер

— Верили, что у Михаила Галактионова получится в «Локомотиве»?

— Галактионов — один из наших молодых перспективных тренеров. Хорошо, что у него получилось. После немецких специалистов остались какие-то развалины. Даже была теоретическая вероятность вылета команды из РПЛ. Осенью «Локомотив» просто убили... Но сейчас, слава богу, ситуация изменилась. Клуб принял правильное решение, пригласив Дзюбу. Он сразу стал лидером «Локомотива», вселил уверенность в других игроков. Команда выбралась из подвала.

— Сейчас Дзюба — лучший российский нападающий?

— Один из лучших. Его статистика говорит сама за себя. Весной он забил восемь голов, отдал четыре результативные передачи. Дзюба показал, что он мастер несмотря на то, что ему уже 34 года.

— Не рановато ли «Сочи» расстался с Курбаном Бердыевым?

— Думаю, руководство клуба во главу угла ставило результат. Все-таки в пяти играх команда потерпела три поражения. Что-то не получилось... Хотя, если помните, «Сочи» примерно с этим же составом в прошлом сезоне стал вторым. Так бывает в футболе. Нет результата — тренера меняют. Правда, и сейчас при Дмитрии Хохлове серьезного прогресса пока не видно. Поражение от «Нижнего Новгорода» в последнем туре — довольно болезненное. У «Сочи» прекрасные условия, отличные возможности. Руководство клуба вправе рассчитывать на другие результаты и другое место в таблице.

— Осенью «Урал» Виктора Гончаренко был одной из самых симпатичных команд в нашем чемпионате, но весной картина изменилась не в лучшую сторону...

— Понимаете, работу тренера надо оценивать на дистанции. Про Абаскаля я сказал выше. Так и здесь. Осенью при Гончаренко команда показывала неплохие результаты, была внушительная беспроигрышная серия. Сейчас все уже не так радужно. Но в футболе есть старое правило. Выигрывает команда, а проигрывает тренер. Да, «Урал» может сетовать на то, что не хватило скамейки, но где-то, видимо, и тренер не рассчитал силы своих подопечных на дистанции.

— Было очевидно, что «Крылья» повалятся весной после ухода лидеров — Пиняева и Глушенкова?

— Здесь, на мой взгляд, клубу, руководству области нужно определиться с вектором развития «Крыльев». Чего они хотят? Если все время работать на продажу своих лидеров, эта стратегия рано или поздно может привести к вылету. Постоянно находить равноценные замены ушедшим футболистам крайне сложно. Атака самарцев сильно потеряла в креативе с уходом Глушенкова и Пиняева.

Максим Глушенков, Артем Дзюба, Сергей Пиняев. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Зачем «Химки» уволили Юрана?

— Как вам «Факел» при Вадиме Евсееве?

— Вадим всегда был таким боевитым футболистом, со стержнем. Сейчас его характер передался подопечным. Вы видите, с каким настроем бьется «Факел». Две победы в трех матчах, да и от «Локомотива» воронежцы пропустили в самой концовке. Так что пока динамика положительная. Евсеев — серьезный авторитет для игроков. А уже более глобальные выводы о нем как о тренере мы сможем сделать в следующем сезоне. Желаю «Факелу» сохранить прописку в РПЛ.

— «Пари НН» Сергея Юрана разгромил «Сочи», отправив таким образом «Химки» в первую лигу. Символично?

— «Химкам» воздалось за увольнение Юрана. Никто не понял такого решения клуба. Юран спас «Химки» от вылета в прошлом сезоне, в начале этого чемпионата команда показывала хорошие результаты, сыграла вничью с «Зенитом», а могла ведь даже и победить в концовке. Зачем нужно было отказываться от такого специалиста? Юран принял нижегородцев в непростое время. Верю, что ему удастся оставить команду в РПЛ. Матч с «Сочи» внушает оптимизм. Желаю Сергею удачи.

— Вылет «Химок» был неизбежен?

— А что вы хотите, когда команду по ходу одного сезона тренируют пять тренеров! Юран, Писарев, Гогниев, Билялетдинов, Талалаев. Ну где это видано? Чехарда, да и только... «Химки» вошли в Книгу рекордов Гиннесса. А Талалаев вообще, получается, тренировал в этом сезоне две команды, которые вылетели, — «Химки» и «Торпедо».

— И напоследок о «Торпедо»...

— Считаю, команда оказалась просто не готова к РПЛ. Нужно было серьезно усилить состав, пригласить пять-шесть игроков, которые бы выходили стабильно в старте. Увы, счет на табло.

— Удивило, что спасать команду позвали малоизвестного тренера Клотета?

— Чем руководствовалось «Торпедо»?.. Не понимаю. Надо уже вводить какие-то ограничения на уровне РФС. Почему мы в РПЛ в условиях международной изоляции зовем малоизвестных иностранных специалистов, которые не востребованы в своих чемпионатах? Сейчас надо делать ставку на свои кадры. Давайте уже перестанем во главу угла ставить лозунг «Заграница нам поможет». Надо уважать свой чемпионат!

— Кого вы выделите среди российских тренеров в этом сезоне?

— Лучший тренер — Сергей Семак. Также я бы хотел отметить Владимира Федотова, Валерия Карпина и Сергея Ташуева.

— Можете составить символическую сборную РПЛ этого сезона?

— У Акинфеева по-прежнему нет альтернативы в воротах. Оборона справа налево: Денисов, Осипенко, Джикия, Мойзес. Средняя линия: Барриос, Сперцян, Вендел. Трио в атаке — Малком, Чалов, Промес.