Игорь Рабинер — о матче питерцев в Екатеринбурге.

Малком, завязывавший шнурки весь тайм после выхода на замену в Екатеринбурге, — для меня символ игры «Зенита» с командой, занимающей последнее место в РПЛ. Питерцы не просто сыграли 0:0, но и не создали ни одного голевого момента.

Переключение с Турина на Екатеринбург далось с трудом. Вернее, совсем не далось. У «Зенита» ведь не только результата — игры никакой не было. Как будто это другая команда, не та, что забила 11 «Спартаку» и «Динамо».

На первый тайм Семак выставил двух форвардов, дав шанс Дзюбе в основе, — но мяч до нападающих фактически ни разу не дошел, и в перерыве Артем (в этот момент Валерий Карпин явно потер руки) отправился обратно на скамейку.

Ни лучше ни хуже от этого не стало, потому что быстро удалился Клаудиньо, и дальше «Зенит» больше думал о том, чтобы не пропустить. Хотя, когда первое место играет против последнего, а первое в одном матче забивает больше, чем последнее — во всем чемпионате, Питер и в такой ситуации мог бы играть смелее.

Были ли удаления? По-моему, Панин все сделал правильно. В первом случае и фол-то был сомнительный — Ракицкий еле-еле коснулся соперника. Да, была сорвана опаснейшая атака, но давать вторую желтую, когда факт фола под вопросом... Во втором же случае Клаудиньо высоко задрал ногу и воткнулся открытыми шипами. Чистая красная без вопросов. И интересно, на сколько матчей бразилец получит дисквалификацию. Если два (а должен не меньше) — то пропустит игру с ЦСКА.

Уральцы — молодцы. Да, до удаления — низкий блок. А как иначе играть с «Зенитом» при такой разнице в уровне игроков? Но тут интересно, насколько теория не совпадает с практикой, на примере их главного тренера: идей и реализации.

Игорь Шалимов говорил как-то: «Я не могу придумать свою правду, когда знаю настоящую. Кто-то из тренеров просто говорит о спартаковском футболе, а я знаю, как его ставить».

Вся экспертиза Игоря Михайловича на ТВ была о том же — как надо играть в контроль и делать акцент на атаке.

Сначала он пришел в «Урал» с этими идеями. Но получил через пару туров четверочку от «Рубина» — и романтические идеи улетучились. Приехал «автобус» — и с тех пор никуда не уезжает. В 11 матчах «Урал» забил четыре мяча.

Последние пять матчей «Урала» — 1:0, 0:1, 0:1, 0:0, 0:0. Спартаковский футбол во всей красе. Настоящая правда Шалимова и его футбола? Или реальность, от которой ты пляшешь в зависимости от состава?