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«Зенит» с «Уралом» и «Зенит» против «Спартака» и «Динамо» — команды, не знакомые друг с другом

Игорь Рабинер
Игорь Рабинер
Обозреватель
Сегодня, 17:45
Сергей Семак. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Сергей Семак. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Теги:
Игорь Рабинер — о матче питерцев в Екатеринбурге.
Урал — Зенит
7&nbsp;ноября. Екатеринбург. &laquo;Урал&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; 0:0. Удаление Клаудиньо. «Зенит» побледнел, Клаудиньо — покраснел. Чемпионы не забили «Уралу»

Малком, завязывавший шнурки весь тайм после выхода на замену в Екатеринбурге, — для меня символ игры «Зенита» с командой, занимающей последнее место в РПЛ. Питерцы не просто сыграли 0:0, но и не создали ни одного голевого момента.

Переключение с Турина на Екатеринбург далось с трудом. Вернее, совсем не далось. У «Зенита» ведь не только результата — игры никакой не было. Как будто это другая команда, не та, что забила 11 «Спартаку» и «Динамо».

Публикация от Спорт-Экспресс (@sport_express)

На первый тайм Семак выставил двух форвардов, дав шанс Дзюбе в основе, — но мяч до нападающих фактически ни разу не дошел, и в перерыве Артем (в этот момент Валерий Карпин явно потер руки) отправился обратно на скамейку.

Ни лучше ни хуже от этого не стало, потому что быстро удалился Клаудиньо, и дальше «Зенит» больше думал о том, чтобы не пропустить. Хотя, когда первое место играет против последнего, а первое в одном матче забивает больше, чем последнее — во всем чемпионате, Питер и в такой ситуации мог бы играть смелее.

7&nbsp;ноября. Екатеринбург. &laquo;Урал&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; 0:0. Главный арбитр матча Игорь Панин показывает желтую карточку Ярославу Ракицкому. «Судья в Екатеринбурге как себя чувствует?» Что говорят о скандале в матче «Урал» — «Зенит»

Были ли удаления? По-моему, Панин все сделал правильно. В первом случае и фол-то был сомнительный — Ракицкий еле-еле коснулся соперника. Да, была сорвана опаснейшая атака, но давать вторую желтую, когда факт фола под вопросом... Во втором же случае Клаудиньо высоко задрал ногу и воткнулся открытыми шипами. Чистая красная без вопросов. И интересно, на сколько матчей бразилец получит дисквалификацию. Если два (а должен не меньше) — то пропустит игру с ЦСКА.

Уральцы — молодцы. Да, до удаления — низкий блок. А как иначе играть с «Зенитом» при такой разнице в уровне игроков? Но тут интересно, насколько теория не совпадает с практикой, на примере их главного тренера: идей и реализации.

7&nbsp;ноября. Екатеринбург. &laquo;Урал&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; 0:0. Артем Дзюба. «Дзюба — пешеход, Ловрен не бежит. Так чемпионами не становятся». Орлов — о матче «Урал» — «Зенит»

Игорь Шалимов говорил как-то: «Я не могу придумать свою правду, когда знаю настоящую. Кто-то из тренеров просто говорит о спартаковском футболе, а я знаю, как его ставить».

Вся экспертиза Игоря Михайловича на ТВ была о том же — как надо играть в контроль и делать акцент на атаке.

Сначала он пришел в «Урал» с этими идеями. Но получил через пару туров четверочку от «Рубина» — и романтические идеи улетучились. Приехал «автобус» — и с тех пор никуда не уезжает. В 11 матчах «Урал» забил четыре мяча.

Последние пять матчей «Урала» — 1:0, 0:1, 0:1, 0:0, 0:0. Спартаковский футбол во всей красе. Настоящая правда Шалимова и его футбола? Или реальность, от которой ты пляшешь в зависимости от состава?

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
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  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Локомотив

Ф1 (0)

24%

1.67

Обе забьют - да

20%

1.80

X2

15%

1.66
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 0
Манчестер Сити 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.61

П2

23%

1.71

ИТБ1 (1.0)

16%

1.83
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Краснодар 0
Матч завершен

П1

22%

2.70

X2

19%

1.50

ТБ 2.0

18%

1.43

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Игорь Рабинер все материалы автора

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