«Почему Гогниев сам не подал в отставку после «Краснодара»? Он же воин». Интервью Туфана Садыгова

Бизнесмен Туфан Садыгов, имеющий отношение к «Химкам» , прокомментировал отставку главного тренера команды Спартака Гогниева.

— А что тут комментировать? На сайте все написано. Расстались по обоюдному согласию сторон. Поблагодарили друг друга, — говорит Садыгов.

— Почему Гогниев сам не подал в отставку после поражения от «Краснодара»?

— Ну, он же тоже у нас воинственный человек. Покидать поле боя — проявление трусости. Все же очевидно.

— Гогниев попрощался с игроками и руководством?

— Со мной он попрощался, поговорили по телефону, пожелали друг другу удачи.

— Как бы оценили его работу?

— Если не брать в расчет результат, то, наверное, больше позитива, чем негатива.

— А в чем позитив?

— Стиль игры. Да и команду он собрал неплохую.

— А его порой агрессивное поведение на бровке, в общении с журналистами не отпугивало от «Химок» болельщиков?

— Да нет. Вы же лучше меня знаете, что происходит. Сколько у нас за год показывают красных карточек тренерам? Гончаренко, Федотов, Абаскаль. Да Абаскаль больше проявляет агрессии, чем кто-либо другой. Мне так кажется. Это же спорт, эмоции. Так бывает. Просто все «Химки» рассматривали под микроскопом... Гогниев ничем не лучше и не хуже в этом плане остальных.

— Только результата не было...

— Результат, конечно, стоит на первом месте. Не только в спорте, но и в жизни.

Спартак Гогниев. Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Когда только пригласили в тренерский штаб Рината Билялетдинова, пошли разговоры, что при первой же осечке он сменит Гогниева. Это давило на вашего тренера?

— Нет, ничего такого не было. У Рината Саяровича другой функционал. Аналитика. Он не вмешивался никуда.

— Думаете, Билялетдинов спасет «Химки»?

— Что вы вкладываете в слово «спасти»?

— Спасет от вылета?

— От вылета — это не спасение. Всегда же есть спортивный принцип. Кто-то сильнее, кто-то слабее. «Химки» уже спаслись.

— Что вы имеете в виду?

— Про тот момент, когда появились инвесторы. Вот тогда клуб был спасен.

— А если команда окажется в первой лиге, инвесторы останутся или уйдут?

— Почему уйдут? Там все прописано на долгосрочной основе. Вложены большие деньги.

— Клуб смирился с вылетом из РПЛ?

— Как клуб может смириться с вылетом? Да, проиграли 0:6 «Краснодару». Но в этом сезоне «Оренбург» проигрывал 0:8, «Сочи» 0:4. Это спорт, всякое бывает. Осталось 9 туров. В прошлом году у нас было всего 15 очков после 21 матча.

— Вы не считаете, что совершили ошибку, отказавшись от опытных россиян и пригласив иностранцев?

— Да нормально зимой усилились.

— В «Химках» сменился уже четвертый тренер. Не перебор?

— Послушайте, ну все же учатся на своих [ошибках]... Это футбол. В «Урале», например, тренер сменился, в «Сочи» поменялся. В «Краснодаре» — тоже.

— Но там по разу, а у вас...

— Да не так много профессиональных тренеров. Их очень мало. Сложно найти. Футболистов гораздо больше.

Сергей Юран. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— Согласны, что только один тренер в этом сезоне давал результат в «Химках» — Сергей Юран?

— К Сергею Николаевичу особых претензий нет. Но тренер же еще должен создать и комфортную среду в команде. Если мы хотим вырастить новое поколение футболистов.

— При Гогниеве, хотите сказать, такая среда была?

— Ну мы же не сравниваем Гогниева с Юраном. Они разные. Повторюсь, сложно найти компетентного тренера. И не забывайте, что как частный клуб «Химки» появились недавно. «Краснодару» исполнилось 15 лет. «Химки» в этом плане гораздо моложе. Не все поэтому пока гладко идет. Клуб набирается опыта и в плане назначений тренеров, и по игрокам.

— В последнем туре «Химки» как раз сыграют с «Нижним Новгородом», который, судя по всему, возглавит Сергей Юран.

— Ну и пусть. Будет интересно. Посмотрим, что получится на футбольном поле. В спорте побеждает сильнейший.