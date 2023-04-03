«Почему Гогниев сам не подал в отставку после «Краснодара»? Он же воин». Интервью Туфана Садыгова
— А что тут комментировать? На сайте все написано. Расстались по обоюдному согласию сторон. Поблагодарили друг друга, — говорит Садыгов.
— Почему Гогниев сам не подал в отставку после поражения от «Краснодара»?
— Ну, он же тоже у нас воинственный человек. Покидать поле боя — проявление трусости. Все же очевидно.
— Гогниев попрощался с игроками и руководством?
— Со мной он попрощался, поговорили по телефону, пожелали друг другу удачи.
— Как бы оценили его работу?
— Если не брать в расчет результат, то, наверное, больше позитива, чем негатива.
— А в чем позитив?
— Стиль игры. Да и команду он собрал неплохую.
— А его порой агрессивное поведение на бровке, в общении с журналистами не отпугивало от «Химок» болельщиков?
— Да нет. Вы же лучше меня знаете, что происходит. Сколько у нас за год показывают красных карточек тренерам? Гончаренко, Федотов, Абаскаль. Да Абаскаль больше проявляет агрессии, чем кто-либо другой. Мне так кажется. Это же спорт, эмоции. Так бывает. Просто все «Химки» рассматривали под микроскопом... Гогниев ничем не лучше и не хуже в этом плане остальных.
— Только результата не было...
— Результат, конечно, стоит на первом месте. Не только в спорте, но и в жизни.
— Когда только пригласили в тренерский штаб Рината Билялетдинова, пошли разговоры, что при первой же осечке он сменит Гогниева. Это давило на вашего тренера?
— Нет, ничего такого не было. У Рината Саяровича другой функционал. Аналитика. Он не вмешивался никуда.
— Думаете, Билялетдинов спасет «Химки»?
— Что вы вкладываете в слово «спасти»?
— Спасет от вылета?
— От вылета — это не спасение. Всегда же есть спортивный принцип. Кто-то сильнее, кто-то слабее. «Химки» уже спаслись.
— Что вы имеете в виду?
— Про тот момент, когда появились инвесторы. Вот тогда клуб был спасен.
— А если команда окажется в первой лиге, инвесторы останутся или уйдут?
— Почему уйдут? Там все прописано на долгосрочной основе. Вложены большие деньги.
— Клуб смирился с вылетом из РПЛ?
— Как клуб может смириться с вылетом? Да, проиграли 0:6 «Краснодару». Но в этом сезоне «Оренбург» проигрывал 0:8, «Сочи» 0:4. Это спорт, всякое бывает. Осталось 9 туров. В прошлом году у нас было всего 15 очков после 21 матча.
— Вы не считаете, что совершили ошибку, отказавшись от опытных россиян и пригласив иностранцев?
— Да нормально зимой усилились.
— В «Химках» сменился уже четвертый тренер. Не перебор?
— Послушайте, ну все же учатся на своих [ошибках]... Это футбол. В «Урале», например, тренер сменился, в «Сочи» поменялся. В «Краснодаре» — тоже.
— Но там по разу, а у вас...
— Да не так много профессиональных тренеров. Их очень мало. Сложно найти. Футболистов гораздо больше.
— Согласны, что только один тренер в этом сезоне давал результат в «Химках» — Сергей Юран?
— К Сергею Николаевичу особых претензий нет. Но тренер же еще должен создать и комфортную среду в команде. Если мы хотим вырастить новое поколение футболистов.
— При Гогниеве, хотите сказать, такая среда была?
— Ну мы же не сравниваем Гогниева с Юраном. Они разные. Повторюсь, сложно найти компетентного тренера. И не забывайте, что как частный клуб «Химки» появились недавно. «Краснодару» исполнилось 15 лет. «Химки» в этом плане гораздо моложе. Не все поэтому пока гладко идет. Клуб набирается опыта и в плане назначений тренеров, и по игрокам.
— В последнем туре «Химки» как раз сыграют с «Нижним Новгородом», который, судя по всему, возглавит Сергей Юран.
— Ну и пусть. Будет интересно. Посмотрим, что получится на футбольном поле. В спорте побеждает сильнейший.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|16
|3
|2
|55-10
|51
|
2
|Ростов
|21
|13
|5
|3
|38-28
|44
|
3
|Спартак
|21
|12
|5
|4
|45-24
|41
|
4
|ЦСКА
|21
|11
|5
|5
|37-20
|38
|
5
|Динамо
|21
|10
|5
|6
|36-26
|35
|
6
|Ахмат
|21
|10
|3
|8
|31-29
|33
|
7
|Оренбург
|21
|10
|2
|9
|41-41
|32
|
8
|Краснодар
|21
|9
|5
|7
|44-35
|32
|
9
|Сочи
|21
|9
|4
|8
|31-39
|31
|
10
|Урал
|21
|7
|4
|10
|24-33
|25
|
11
|Локомотив
|21
|7
|4
|10
|31-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|21
|5
|6
|10
|21-32
|21
|
13
|Пари НН
|21
|5
|4
|12
|23-41
|19
|
14
|Факел
|21
|2
|11
|8
|27-39
|17
|
15
|Химки
|21
|3
|4
|14
|19-47
|13
|
16
|Торпедо
|21
|2
|4
|15
|13-35
|10
|8.04
|14:00
|
Торпедо – Факел
|- : -
|8.04
|16:30
|
Ахмат – Урал
|- : -
|8.04
|19:30
|
Спартак – Динамо
|- : -
|9.04
|14:00
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|9.04
|16:30
|
ЦСКА – Химки
|- : -
|9.04
|19:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|9.04
|20:00
|
Локомотив – Зенит
|- : -
|10.04
|17:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|11
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|19
|1
|4