Гогниева уволили. Это печально
Спартак Гогниев, очевидно, провалился. За 19 матчей с ним во главе «Химки» вылетели из Кубка, набрали всего шесть очков в чемпионате, пропустили 54 мяча и несколько раз были жестоко разгромлены соперниками. Подмосковный клуб идет в зоне вылета, и чего притворяться — вероятнее всего, вылетит.
Тем не менее его увольнение печалит. По двум причинам: во-первых, Гогниев — один из самых обсуждаемых тренеров РПЛ, с его уходом лига станет скучнее. И пусть многие покривятся от этих слов, развлечения даже такого плана футбол тоже должен давать. Во-вторых, Спартак Артурович — не плохой тренер (таких в тех же «Химках» навидались), ему скорее не повезло накопить критическую массу проблем.
Да, в это сложно поверить, глядя на результат — аж одну победу за две дюжины игр. Обычно в таких случаях принято хоронить тренерские карьеры. Но у Гогниева и «Химок» другой случай — стиль работы Спартака Артуровича плохо подошел клубу, еще меньше — РПЛ.
Успех его «Алании» был во многом основан на подчинении и вере в тренерские идеи. Уже с этим в команде с такими ветеранами, как Глушаков, Тихий или Идову, были проблемы — тренеру пришлось (поскольку подчинение — базовое требование) устраивать зачистку авторитетных игроков. Процесс этот был публичным, все мы бесконечно слушали о конфликтах, переводах в дубль и прочих санкциях.
Параллельно с зачисткой (масштабы которой к зиме лишь набирали обороты) Гогниев пытался выстроить игру. За что его точно можно и нужно уважать независимо от того, являетесь вы его поклонником или хейтером, — у Спартака Артуровича есть четкие и понятные принципы игры, от которых он не отступает последние годы. Он догматик, фанатик, сектант, каких не так много в российском футболе.
Но довольно экстравагантные требования, кажется, плохо легли на мрачную атмосферу, вызванную зачисткой. Даже в идеальных условиях не каждый набор игроков примет новые установки, а когда половина команды в оппозиции, доносить идеи гораздо сложнее. И даже так «Химки» добились определенного успеха — стали одной из самых прессингующих команд лиги с очень высокой обороной.
Успех, правда, получился двойственный — поскольку за такую смелую игру команды РПЛ, в отличии от коллективов Первой лиги, легко наказывали. Но это уже к вопросу о судьбе догматиков, а Гогниев даже на проектную мощность своего «фанатизма» не вышел, не построил «Аланию» 2.0, чтобы этот момент обсуждать.
Получилось так, что пока Спартак Артурович ломал «Химки» под себя в попытке перестроить их, накалилась атмосфера, а потом закончилось доверие. Это как-то характеризует Гогниева? Разве только с эксцентричной стороны — у него есть набор специфических «приемов», которые в будущем нужно учитывать при приглашении. Осуждать за них странно, ведь они на виду — чего теперь удивляться? Гогниев — это про авторитет тренера, постоянную атаку и классные пресс-конференции. Хотите этого — приглашайте, не хотите — не надо.
Так что по работе в «Химках» претензий мало — одно цеплялось за другое, получилось отвратительно, но так было запрограммировано с самого начала. Однако за огненные речи и непробиваемый фанатизм Гогниев явно заслужил второй шанс — просто в команде, которую не придется настолько сильно ломать, сажая ветеранов по отдельным тренажеркам. Будем ждать, найдется ли такой проект — без Гогниева в РПЛ как-то грустновато. Потенциал свой он явно не реализовал.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|16
|3
|2
|55-10
|51
|
2
|Ростов
|21
|13
|5
|3
|38-28
|44
|
3
|Спартак
|21
|12
|5
|4
|45-24
|41
|
4
|ЦСКА
|21
|11
|5
|5
|37-20
|38
|
5
|Динамо
|21
|10
|5
|6
|36-26
|35
|
6
|Ахмат
|21
|10
|3
|8
|31-29
|33
|
7
|Оренбург
|21
|10
|2
|9
|41-41
|32
|
8
|Краснодар
|21
|9
|5
|7
|44-35
|32
|
9
|Сочи
|21
|9
|4
|8
|31-39
|31
|
10
|Урал
|21
|7
|4
|10
|24-33
|25
|
11
|Локомотив
|21
|7
|4
|10
|31-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|21
|5
|6
|10
|21-32
|21
|
13
|Пари НН
|21
|5
|4
|12
|23-41
|19
|
14
|Факел
|21
|2
|11
|8
|27-39
|17
|
15
|Химки
|21
|3
|4
|14
|19-47
|13
|
16
|Торпедо
|21
|2
|4
|15
|13-35
|10
|8.04
|14:00
|
Торпедо – Факел
|- : -
|8.04
|16:30
|
Ахмат – Урал
|- : -
|8.04
|19:30
|
Спартак – Динамо
|- : -
|9.04
|14:00
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|9.04
|16:30
|
ЦСКА – Химки
|- : -
|9.04
|19:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|9.04
|20:00
|
Локомотив – Зенит
|- : -
|10.04
|17:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|11
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|19
|1
|4