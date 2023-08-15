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«19-летний дебил!» Слуцкий вступился за Дзюбу, который угрожал журналисту, но переврал факты

Тренер Слуцкий заступился за Дзюбу после скандала с журналистом
Отдел футбола «СЭ»
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Леонид Слуцкий и Артем Дзюба.
Форварда «Локо» и репортера вызвали на заседание КДК РФС.

Инцидент между Артемом Дзюбой и журналистом «РБ Спорт» получил продолжение. В субботу, 12 августа, форвард «Локомотива» резко отреагировал на вопрос корреспондента после матча с «Крыльями Советов» (1:1).

— Артем, не обидно было слышать от Шалимова, что вы забьете не больше двух мячей [за сезон]?

— Слушай, ты доиграешься. Я тебе телефон в одно место засуну. Ты меня понял? Если еще раз подойдешь. Я тебя предупредил последний раз. Потом обидно будет тебе. Ты меня понял? Еще раз с таким вопросом подойдешь...

Артем Дзюба угрожал журналисту после матча &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Крылья Советов&raquo;. «Я тебе телефон в одно место засуну!» Дзюба угрожал журналисту — что ему за это будет?

Слуцкий тоже оскорбил журналиста, защищая Дзюбу. Его слова изучают юристы издания

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий заступился за своего соведущего по шоу «Ну, так нельзя, ###!».

«Конечно, 19-летний дебил работает для болельщиков, когда бежит за территорию... Если бы в Голландии журналист начал снимать на камеру человека без разрешения, вот его бы и забрали, а не говорили бы, что в Голландии это невозможно, — сказал экс-тренер «Витесса» в эфире «Коммент.Шоу». — Когда подходят обычные люди, это другая история. К Дзюбе подходят тысячи людей, я был свидетелем. Он со всеми фотографируется, улыбается, шутит. Но когда за тобой не в первый раз бежит человек, наставляет камеру в лоб и задает идиотские вопросы...»

Слуцкий вспомнил, как Дзюбе задавали вопросы, верит ли он в инопланетян и параллельную вселенную.

«Когда он пришел в первый раз к нему с дебильным вопросом про инопланетян, Дзюба его просто начал троллить. Тот ничего не понял. Второй случай — история, когда Артем давал автографы детям. Это же длинная цепочка. Если бы так было со мной, я бы отшутился или промолчал. Но это я. Дзюба — другой. Он уже шутил с этим человеком, но тот не понял и еще дал новость про инопланетян как настоящую», — добавил тренер.

На реплику Слуцкого отреагировал главный редактор издания Андрей Бодров: «Запросил беседу с Нобелем Арустамяном по итогам ночного эфира, в котором Леонид Слуцкий позволил себе оскорбительные высказывания и ложь в отношении журналиста «Рейтинга Букмекеров» Виталия Бородина. Обязательно пообщаемся. Мне важно знать мнение Нобеля как лидера программы».

Он также отметил, что к ситуации привлечены юристы.

«Консультируемся с юристами. Собираем мнения. Что касается Леонида Викторовича... Не рассчитываю на то, что он извинится и сделает выводы из своего поведения. К этому нет никаких предпосылок«, — написал Бодров в своем Telegram-канале.

Леонид Слуцкий.
Фото Дарья Исаева, "СЭ"

Слуцкого поймали на лжи. Он спутал трех журналистов с одним

Журналист Севастиан Терлецкий в своем Telegram-канале разобрал высказывания Слуцкого, который в эфире «Коммент.Шоу» сообщил неточную информацию — по его версии, Бородин трижды обращался к Дзюбе в разных ситуациях, хотя на самом деле это были три разных журналиста.

«Проблема только в том, что в ситуациях, описанных Слуцким, участвовали три разных журналиста. Про инопланетян спросил Бородин из «РБ Спорт», про Баринова спросил Бухаев из «СЭ», а ответ про «желтые вопросы» получил Навасардян из «РБ Спорт». Но какая разница? Зачем Слуцкому разбираться в этом? Ведь можно просто обмануть аудиторию», — написал он.

Леонид Слуцкий и&nbsp;Максим Лагашкин. «Невероятно токсичный»: бывший тренер сборной России пародировал видео Дзюбы и плевался

Комментатор Тимур Журавель тоже критично оценил высказывания Слуцкого.

«Оправдывая чужое хамство, Слуцкий хамит сам. Ничего лишнего и ничего личного. Но, помимо хамства, Леонид Викторович вводит нас в заблуждение. Перед матчем «Витесса» и ПСВ я снимал на парковке стадиона до матча, как игроки команды Слуцкого идут пешком на матч. Они улыбались в камеру и даже отвечали на мои вопросы. Никаких запретов и грубости.

Впрочем, возможно, Слуцкий не хотел нас обманывать. А просто забыл. Но вот для этого и есть старые приятели — чтобы напомнить. Кстати, в той самой Голландии, про которую Слуцкий плохо помнит, за фразу «19-летний дебил» в адрес журналиста Слуцкий заколебался бы оправдываться. И хорошо, если не в суде», — написал Журавель.

Дзюба и журналист вызваны на КДК

Инцидент с нападающим «Локомотива» и журналистом внесен в повестку очередного заседания КДК РФС и будет рассмотрен в среду. И Дзюба, и Бородин вызваны в Дом футбола.

Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
Леонид Слуцкий
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