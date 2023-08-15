«19-летний дебил!» Слуцкий вступился за Дзюбу, который угрожал журналисту, но переврал факты
Инцидент между Артемом Дзюбой и журналистом «РБ Спорт» получил продолжение. В субботу, 12 августа, форвард «Локомотива» резко отреагировал на вопрос корреспондента после матча с «Крыльями Советов» (1:1).
— Артем, не обидно было слышать от Шалимова, что вы забьете не больше двух мячей [за сезон]?
— Слушай, ты доиграешься. Я тебе телефон в одно место засуну. Ты меня понял? Если еще раз подойдешь. Я тебя предупредил последний раз. Потом обидно будет тебе. Ты меня понял? Еще раз с таким вопросом подойдешь...
Слуцкий тоже оскорбил журналиста, защищая Дзюбу. Его слова изучают юристы издания
Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий заступился за своего соведущего по шоу «Ну, так нельзя, ###!».
«Конечно, 19-летний дебил работает для болельщиков, когда бежит за территорию... Если бы в Голландии журналист начал снимать на камеру человека без разрешения, вот его бы и забрали, а не говорили бы, что в Голландии это невозможно, — сказал экс-тренер «Витесса» в эфире «Коммент.Шоу». — Когда подходят обычные люди, это другая история. К Дзюбе подходят тысячи людей, я был свидетелем. Он со всеми фотографируется, улыбается, шутит. Но когда за тобой не в первый раз бежит человек, наставляет камеру в лоб и задает идиотские вопросы...»
Слуцкий вспомнил, как Дзюбе задавали вопросы, верит ли он в инопланетян и параллельную вселенную.
«Когда он пришел в первый раз к нему с дебильным вопросом про инопланетян, Дзюба его просто начал троллить. Тот ничего не понял. Второй случай — история, когда Артем давал автографы детям. Это же длинная цепочка. Если бы так было со мной, я бы отшутился или промолчал. Но это я. Дзюба — другой. Он уже шутил с этим человеком, но тот не понял и еще дал новость про инопланетян как настоящую», — добавил тренер.
На реплику Слуцкого отреагировал главный редактор издания Андрей Бодров: «Запросил беседу с Нобелем Арустамяном по итогам ночного эфира, в котором Леонид Слуцкий позволил себе оскорбительные высказывания и ложь в отношении журналиста «Рейтинга Букмекеров» Виталия Бородина. Обязательно пообщаемся. Мне важно знать мнение Нобеля как лидера программы».
Он также отметил, что к ситуации привлечены юристы.
«Консультируемся с юристами. Собираем мнения. Что касается Леонида Викторовича... Не рассчитываю на то, что он извинится и сделает выводы из своего поведения. К этому нет никаких предпосылок«, — написал Бодров в своем Telegram-канале.
Слуцкого поймали на лжи. Он спутал трех журналистов с одним
Журналист Севастиан Терлецкий в своем Telegram-канале разобрал высказывания Слуцкого, который в эфире «Коммент.Шоу» сообщил неточную информацию — по его версии, Бородин трижды обращался к Дзюбе в разных ситуациях, хотя на самом деле это были три разных журналиста.
«Проблема только в том, что в ситуациях, описанных Слуцким, участвовали три разных журналиста. Про инопланетян спросил Бородин из «РБ Спорт», про Баринова спросил Бухаев из «СЭ», а ответ про «желтые вопросы» получил Навасардян из «РБ Спорт». Но какая разница? Зачем Слуцкому разбираться в этом? Ведь можно просто обмануть аудиторию», — написал он.
Комментатор Тимур Журавель тоже критично оценил высказывания Слуцкого.
«Оправдывая чужое хамство, Слуцкий хамит сам. Ничего лишнего и ничего личного. Но, помимо хамства, Леонид Викторович вводит нас в заблуждение. Перед матчем «Витесса» и ПСВ я снимал на парковке стадиона до матча, как игроки команды Слуцкого идут пешком на матч. Они улыбались в камеру и даже отвечали на мои вопросы. Никаких запретов и грубости.
Впрочем, возможно, Слуцкий не хотел нас обманывать. А просто забыл. Но вот для этого и есть старые приятели — чтобы напомнить. Кстати, в той самой Голландии, про которую Слуцкий плохо помнит, за фразу «19-летний дебил» в адрес журналиста Слуцкий заколебался бы оправдываться. И хорошо, если не в суде», — написал Журавель.
Дзюба и журналист вызваны на КДК
Инцидент с нападающим «Локомотива» и журналистом внесен в повестку очередного заседания КДК РФС и будет рассмотрен в среду. И Дзюба, и Бородин вызваны в Дом футбола.
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|И
|В
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|+/-
|О
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1
|Краснодар
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|0
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|8-1
|12
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2
|Урал
|4
|3
|1
|0
|7-3
|10
|
3
|ЦСКА
|4
|3
|0
|1
|11-6
|9
|
4
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
|
5
|Кр. Советов
|4
|2
|2
|0
|11-6
|8
|
6
|Зенит
|4
|2
|1
|1
|7-4
|7
|
7
|Динамо
|4
|2
|1
|1
|9-8
|7
|
8
|Ростов
|4
|2
|1
|1
|7-7
|7
|
9
|Локомотив
|4
|1
|2
|1
|8-8
|5
|
10
|Пари НН
|4
|1
|1
|2
|2-3
|4
|
11
|Ахмат
|4
|1
|0
|3
|5-8
|3
|
12
|Сочи
|4
|1
|0
|3
|4-7
|3
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13
|Балтика
|4
|1
|0
|3
|3-7
|3
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14
|Рубин
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
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15
|Оренбург
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
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16
|Факел
|4
|0
|0
|4
|3-10
|0
|18.08
|19:30
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Рубин – Кр. Советов
|- : -
|19.08
|15:00
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Динамо – ЦСКА
|- : -
|19.08
|17:30
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Балтика – Урал
|- : -
|19.08
|19:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|19.08
|20:00
|
Сочи – Ростов
|- : -
|20.08
|17:30
|
Факел – Пари НН
|- : -
|20.08
|19:30
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Спартак – Зенит
|- : -
|20.08
|20:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|Г
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Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
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Тео Бонгонда
Спартак
|3
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Матео Кассьерра
Зенит
|3
|П
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Роман Ежов
Крылья Советов
|3
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Квинси Промес
Спартак
|3
|
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Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
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Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
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Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|3
|1
|0