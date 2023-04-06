Новое шоу Слуцкого и Дзюбы — футбольный ЧБД. В нем много мата, но дуэт ведущих перекрывает недочеты
В среду вышел первый выпуск нового шоу «Ну, так нельзя, ###!» с ведущими Леонидом Слуцким и Артемом Дзюбой. В соцсетях тренер анонсировал премьеру репликой о том, что такого юмористического проекта в российском футболе еще не было. «СЭ» рецензирует дебютную серию и рассказывает, с какой проблемой могут столкнуться создатели в дальнейшем.
Дзюба травит Березуцкого и Слуцкого: досталось даже Федуну и вратарям РПЛ
Общая реакция на новый проект «Коммент.Шоу» — неоднозначная. Самая частая претензия — в студии слишком много мата. А нецензурное слово из названия шоу (та фраза — отсылка к знаменитому спичу Слуцкого в раздевалке сборной России, когда он отчитывал Юрия Жиркова), по подсчетам Sports.ru, прозвучало 217 раз.
В итоге новостные ленты захватили цитаты не Слуцкого или первого гостя Василия Березуцкого, а Дзюбы, который травил обоих.
По формату шоу напомнило «Что было дальше?», где ведущие перебивают и стебают гостей. В этой роли выступил Дзюба — он подкалывал обоих.
Слуцкого — за пересадку волос: «Этот шесть раз пересаживал. Ваш парикмахер пишет: «Пошел на ###». Но вы все равно приходите. Там выжженная земля на башке, кладбище!»
И за лишний вес: «Ваша максимальная скорость — это когда у вас скрутит животик! Два километра в час, парик в сторону!»
А также за то, что Леонид Викторович хвалился вкладом в развитие Кварацхелии: «Хватит про Хвичу! Хвича от вас плевался два месяца — вы его не тренировали, он с вами вылетал из РПЛ и сбежал в Батуми. У него выбор ### был: Батуми или остаться в «Рубине». И он уехал! Хватит! Воспитанников у вас 0, ###! Адамов — запомнился тем, что отдал пас ### [шикарный] Хиддинку, Колодин ### [перебил] все последние ряды так, что люди не могли спокойно пиво хлебнуть. Колода бьет — все врассыпную. После Колодина реконструкцию «Лужников» делали».
От Дзюбы досталось даже Владимиру Габулову: «У Габула любимое было, когда ему с 40 метров бьют, а он кулачок показывает: «Не давайте бить!» И все стоят, боясь сказать: «А ### [зачем] ты тогда нужен, если не давать бить?» Как только попадали по воротам — сразу гол».
И, конечно, Леониду Федуну: «Я каждый раз сам уходил из клуба. Люди плакали, говорили: «Артем, не уходи!» А я отвечал, что они недостойны меня. И ушел. В «Томь», ###. Дважды. Леонид Арнольдович держался за меня, ползая. Я говорил: «Да отстаньте вы, ###! Ведите себя нормально. У вас же ЛУКОЙЛ!»
Самого Дзюбу Слуцкий затравил за промах с пенальти в ворота «Краснодара», когда форвард «Локомотива» пробил по центру, а вратарь Агкацев без проблем с этим справился.
Артем оправдывался так: «Я просто недооценил, что вратари в РПЛ не прыгают. Я замахиваюсь и думаю: «Сейчас он #### [прыгнет]». Смотрю, а он стоит. Ну я и ### [удивился]. Я — шоумен!»
Как возникла идея шоу и кого ждать дальше?
То, что Дзюба и Слуцкий дружат и часто проводят время в одной компании (ходят на стендапы, концерты, а в Казани посещали квизы), ни для кого не секрет. Во время ЧМ-2022 тренер и футболист были в эфире проекта «Площадка», где обсуждали матчи чемпионата мира и подкалывали ведущих. После этого выпуска у продюсеров «Ну, так нельзя, ###!» и появилась идея сделать отдельное шоу, где Артем и Леонид Викторович будут в таком же стиле шутить над гостями и друг другом.
Проект изначально позиционировался как разговор между футболистами в раздевалке либо в одной компании, когда вокруг нет камер.
Как рассказали «СЭ» создатели шоу, отдельные реплики или цитаты не заготовлены. Это чистая импровизация Слуцкого и Дзюбы. В сценарии обозначены только темы для шуток, а также различные ситуации. Задача шоу — показать внутренний юмор в футбольной среде: да, он с матом и довольно жесткий, но зато без монтажа и прописанных реплик.
Возможно, в новых выпусках будет меньше нецензурных слов и больше историй и баек от участников. Наподобие той, которую рассказал Слуцкий про Березуцкого.
Речь шла о матче Лиги чемпионов 2009 года с «Бешикташем», в котором ЦСКА устраивала ничья. Но Василий не увидел на табло счет параллельной встречи «МЮ» с «Вольфсбургом» и решил, что в концовке армейцам обязательно нужна победа.
«Мы ведем в счете, а на 86-й минуте нам забивает «Бешикташ» — но ничья нас устраивает. Я смотрю на табло, потом на поле — Березуцкий как #### [побежал] с середины забивать. Все кричат: «Вася, ты куда?!» Его три трактора назад приволокли».
Следующими гостями шоу станут Алан Дзагоев, Александр Самедов и Роман Павлюченко. Пока отсняты четыре выпуска, но в планах у продюсеров производить контент и дальше.
При этом очевидно: подобрать под непривычный формат героев, которые бы чувствовали себя комфортно в атмосфере стеба и подколов, непросто. Напрашиваются футбольные персонажи с чувством юмора — Андрей Аршавин, Роман Широков, Олег Иванов... Но список довольно короткий. И это может стать проблемой — не каждый футболист сможет самоиронично реагировать на травлю от Дзюбы и подколы Слуцкого.
В любом случае эксперимент с шоу, которое ведут только футбольные звезды России, хорош. А дуэт Слуцкого и Дзюбы пока перекрывает все недочеты.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|16
|3
|2
|55-10
|51
|
2
|Ростов
|21
|13
|5
|3
|38-28
|44
|
3
|Спартак
|21
|12
|5
|4
|45-24
|41
|
4
|ЦСКА
|21
|11
|5
|5
|37-20
|38
|
5
|Динамо
|21
|10
|5
|6
|36-26
|35
|
6
|Ахмат
|21
|10
|3
|8
|31-29
|33
|
7
|Оренбург
|21
|10
|2
|9
|41-41
|32
|
8
|Краснодар
|21
|9
|5
|7
|44-35
|32
|
9
|Сочи
|21
|9
|4
|8
|31-39
|31
|
10
|Урал
|21
|7
|4
|10
|24-33
|25
|
11
|Локомотив
|21
|7
|4
|10
|31-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|21
|5
|6
|10
|21-32
|21
|
13
|Пари НН
|21
|5
|4
|12
|23-41
|19
|
14
|Факел
|21
|2
|11
|8
|27-39
|17
|
15
|Химки
|21
|3
|4
|14
|19-47
|13
|
16
|Торпедо
|21
|2
|4
|15
|13-35
|10
|8.04
|14:00
|
Торпедо – Факел
|- : -
|8.04
|16:30
|
Ахмат – Урал
|- : -
|8.04
|19:30
|
Спартак – Динамо
|- : -
|9.04
|14:00
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|9.04
|16:30
|
ЦСКА – Химки
|- : -
|9.04
|19:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|9.04
|20:00
|
Локомотив – Зенит
|- : -
|10.04
|17:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|11
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|19
|1
|4