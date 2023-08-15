Лучшие игроки старта РПЛ по оценкам «СЭ». В топ-3 — два спартаковца
Уже больше 30 лет «Спорт-Экспресс» выставляет оценки футболистам за каждый сыгранный в чемпионате России матч и на их основе формирует символическую сборную тура. В этом сезоне мы развили идею и каждую неделю составляем рейтинг игроков с наивысшим средним баллом в сезоне. Каждый тур этот список будет меняться, а для справедливого расчета по ходу сезона мы введем нижний порог сыгранных встреч. Сейчас учитываются только футболисты, сыгравшие минимум в трех матчах.
По итогам четырех туров чарт лучших футболистов РПЛ-2023/24 выглядит так:
1. Александр Соболев («Спартак») — 6,67 (средняя оценка «СЭ» за чемпионат).
В минувшем туре «Спартак» впервые в сезоне потерял очки, зато форвард красно-белых забил первый мяч в чемпионате, который мог бы стать победным, если бы не подвиг «Урала».
2. Никита Салтыков («Крылья Советов») — 6,67.
На фоне ярчайшего матча с «Ростовом» провел не лучшую игру с «Локомотивом», но запаса прочности Салтыкову хватает, чтобы удержаться в группе лидеров нашего рейтинга.
3. Квинси Промес («Спартак») — 6,63.
Стабилен: четвертый тур подряд отмечается результативным действием. На этот раз с передачи Промеса отличился Бонгонда.
4. Бенхамин Гарре («Крылья Советов») — 6,63.
В лиге осталось мало футболистов, которые в каждом из четырех туров отмечались либо голом, либо результативной передачей, и один из них — Гарре. Даже нереализованный пенальти не смазал впечатление от вдохновенной игры аргентинца с «Локомотивом».
5. Гленн Бейл («Крылья Советов») — 6,63.
Как и всегда, в матче с «Локомотивом» регулярно досаждал соперникам на своем фланге и оказал существенное влияние на атакующую игру «Крыльев».
6. Федор Чалов (ЦСКА) — 6,5.
Остается лучшим бомбардиром чемпионата с четырьмя голами. В матче с «Сочи» отличиться не смог, но при этом был заметен — и сам бил по воротам, и ассистировал партнерам.
7. Эдуард Сперцян («Краснодар») — 6,5.
Дубль лидера «Краснодара» обеспечил его команде не только победу над «Оренбургом», но и единоличное лидерство в таблице.
8. Константин Тюкавин («Динамо») — 6,5.
Прекрасно играет на старте сезона. Вновь был одним из самых заметных в составе «Динамо», но в матче с «Балтикой» на первый план вышли партнеры Тюкавина.
9. Антон Заболотный (ЦСКА) — 6,5.
Гол Заболотного оказался победным в непростом матче с «Сочи». По сезону Антон тоже хорош: он лидирует в лиге по ожидаемым голам без учета пенальти.
10. Матео Кассьерра («Зенит») — 6,5.
В матче с «Факелом» ассистировал Сергееву, забил сам, но из офсайда, а также попал в каркас ворот. Остается главной ударной силой и лучшим бомбардиром «Зенита» в сезоне.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|8-1
|12
|
2
|Урал
|4
|3
|1
|0
|7-3
|10
|
3
|ЦСКА
|4
|3
|0
|1
|11-6
|9
|
4
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
|
5
|Кр. Советов
|4
|2
|2
|0
|11-6
|8
|
6
|Зенит
|4
|2
|1
|1
|7-4
|7
|
7
|Динамо
|4
|2
|1
|1
|9-8
|7
|
8
|Ростов
|4
|2
|1
|1
|7-7
|7
|
9
|Локомотив
|4
|1
|2
|1
|8-8
|5
|
10
|Пари НН
|4
|1
|1
|2
|2-3
|4
|
11
|Ахмат
|4
|1
|0
|3
|5-8
|3
|
12
|Сочи
|4
|1
|0
|3
|4-7
|3
|
13
|Балтика
|4
|1
|0
|3
|3-7
|3
|
14
|Рубин
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
15
|Оренбург
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
|
16
|Факел
|4
|0
|0
|4
|3-10
|0
|18.08
|19:30
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|19.08
|15:00
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|19.08
|17:30
|
Балтика – Урал
|- : -
|19.08
|19:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|19.08
|20:00
|
Сочи – Ростов
|- : -
|20.08
|17:30
|
Факел – Пари НН
|- : -
|20.08
|19:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|20.08
|20:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Тео Бонгонда
Спартак
|3
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|3
|1
|0