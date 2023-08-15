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Сегодня, 20:30

Лучшие игроки старта РПЛ по оценкам «СЭ». В топ-3 — два спартаковца

Отдел футбола «СЭ»
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Никита Салтыков, Александр Соболев и Квинси Промес
Никита Салтыков, Александр Соболев и Квинси Промес.
Фото «СЭ»
Еженедельный рейтинг.

Уже больше 30 лет «Спорт-Экспресс» выставляет оценки футболистам за каждый сыгранный в чемпионате России матч и на их основе формирует символическую сборную тура. В этом сезоне мы развили идею и каждую неделю составляем рейтинг игроков с наивысшим средним баллом в сезоне. Каждый тур этот список будет меняться, а для справедливого расчета по ходу сезона мы введем нижний порог сыгранных встреч. Сейчас учитываются только футболисты, сыгравшие минимум в трех матчах.

По итогам четырех туров чарт лучших футболистов РПЛ-2023/24 выглядит так:

Лучшие игроки РПЛ после 4-го тура

1. Александр Соболев («Спартак») — 6,67 (средняя оценка «СЭ» за чемпионат).

В минувшем туре «Спартак» впервые в сезоне потерял очки, зато форвард красно-белых забил первый мяч в чемпионате, который мог бы стать победным, если бы не подвиг «Урала».

2. Никита Салтыков («Крылья Советов») — 6,67.

На фоне ярчайшего матча с «Ростовом» провел не лучшую игру с «Локомотивом», но запаса прочности Салтыкову хватает, чтобы удержаться в группе лидеров нашего рейтинга.

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3. Квинси Промес («Спартак») — 6,63.

Стабилен: четвертый тур подряд отмечается результативным действием. На этот раз с передачи Промеса отличился Бонгонда.

4. Бенхамин Гарре («Крылья Советов») — 6,63.

В лиге осталось мало футболистов, которые в каждом из четырех туров отмечались либо голом, либо результативной передачей, и один из них — Гарре. Даже нереализованный пенальти не смазал впечатление от вдохновенной игры аргентинца с «Локомотивом».

5. Гленн Бейл («Крылья Советов») — 6,63.

Как и всегда, в матче с «Локомотивом» регулярно досаждал соперникам на своем фланге и оказал существенное влияние на атакующую игру «Крыльев».

6. Федор Чалов (ЦСКА) — 6,5.

Остается лучшим бомбардиром чемпионата с четырьмя голами. В матче с «Сочи» отличиться не смог, но при этом был заметен — и сам бил по воротам, и ассистировал партнерам.

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7. Эдуард Сперцян («Краснодар») — 6,5.

Дубль лидера «Краснодара» обеспечил его команде не только победу над «Оренбургом», но и единоличное лидерство в таблице.

8. Константин Тюкавин («Динамо») — 6,5.

Прекрасно играет на старте сезона. Вновь был одним из самых заметных в составе «Динамо», но в матче с «Балтикой» на первый план вышли партнеры Тюкавина.

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9. Антон Заболотный (ЦСКА) — 6,5.

Гол Заболотного оказался победным в непростом матче с «Сочи». По сезону Антон тоже хорош: он лидирует в лиге по ожидаемым голам без учета пенальти.

10. Матео Кассьерра («Зенит») — 6,5.

В матче с «Факелом» ассистировал Сергееву, забил сам, но из офсайда, а также попал в каркас ворот. Остается главной ударной силой и лучшим бомбардиром «Зенита» в сезоне.

Символическая сборная 4-го тура РПЛ по оценкам «СЭ»
Александр Соболев
Квинси Промес
Футбол
РПЛ
22
14
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 ЦСКА 4 3 0 1 11-6 9
4
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
5
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
6
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
7
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
11
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
12
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
13
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
14
 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
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18.08 19:30
Рубин – Кр. Советов
 - : -
19.08 15:00
Динамо – ЦСКА
 - : -
19.08 17:30
Балтика – Урал
 - : -
19.08 19:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
19.08 20:00
Сочи – Ростов
 - : -
20.08 17:30
Факел – Пари НН
 - : -
20.08 19:30
Спартак – Зенит
 - : -
20.08 20:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
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ЖК
Г
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Тео Бонгонда

Тео Бонгонда

Спартак

 3
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 3 1 0
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