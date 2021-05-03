«Зенит» меняется и развивается. Чемпион становится более непредсказуемой и разнообразной командой

Тактический итог сезона.

За два тура до конца сезона «Зенит» оформил третий подряд чемпионский титул. По качеству игры — с огромным запасом. Разница созданных и допущенных ожидаемых голов уже больше 48, а, например, за весь прошлый сезон она составляла 38. Для сравнения, у ближайших преследователей эта разница составляет максимум 17.

«Зенит» Сергея Семака меняется и эволюционирует, что позволяет развивать инструменты для доминирования.

Высокая линия обороны

Действительно высокая линия оборона является практически обязательным атрибутом для команд, которые пытаются доминировать. Вот две базовые причины.

1. Команда, которая атакует большими силами, за счет высокой линии обороны страхуется от контратак и сокращает пространство между линиями.

2. Главный оборонительный инструмент таких команд — контрпрессинг сразу после потери. Высокая линия здесь тоже помогает за счет создания плотности, а центральные защитники активно участвуют в отборе.

Конечно, для высокой линии нужны обладающие соответствующими характеристиками центральные защитники (скорость, объем и качество активной обороны, чтение рывков за спину). Деян Ловрен и Дмитрий Чистяков проявляют свои лучшие качества при обороне на большом пространстве и имеют богатый опыт игры в командах с высокой линией. С их приходом Семак получил подходящий набор центральных защитников и начал внедрять эту модель.

Сложно утверждать наверняка, но кажется, что тренер начал эксперименты с высокой линией еще в концовке прошлого сезона, когда больше ошибок сразу появилось и у Ярослава Ракицкого, и у Бранислава Ивановича. Вполне возможно, что по итогам этих попыток Семак окончательно решил отказаться от серба.

Итог: по отборам и подборам в финальной трети «Зенит» лидирует в лиге как по абсолютным показателям, так и по относительным. В прошлом сезоне он был лишь четвертым.

Развитие интерпретаций 4-4-2

«Зенит» довольно жестко привязан к схемам с четырьмя защитниками и двумя нападающими. Набор защитников ограничивает в применении формаций с тремя центральными защитниками, а пара Артем Дзюба — Сердар Азмун слишком эффективна, чтобы ее разбивать. Эти вводные ограничивают Семака в вариативности схем.

Но он нашел вариативность в условиях таких ограничений. В концовке прошлого сезона был успешно применен ромб в 4-4-2, где Малком играл под нападающими. В этом сезоне ромб также применялся.

Весной этого года Семак применил в 4-4-2 интерпретацию с ложными вингерами, которых исполняли Далер Кузяев, Малком или Вендел. Они смещались с флангов в центральную зону еще до получения мяча и образовывали схему 4-2-2-2. Это позволяло развивать атаки через насыщенный центр и проникать в штрафную соперника через комбинации низом. Так много атак через центр — это было впервые в тренерской карьере Семака, что явно стало неожиданностью для соперников и позволило после неудачного старта весной набрать ход.

На этом этапе «Зенит» уже мог по ходу матчей переключаться с давления через центр на фланговое за счет широкой роли Вендела. Команда наконец получила вариативность в векторах атак и быстрое переключение между ними.

Глубокая оборона соперника больше не проблема

В предыдущие два сезона «Зенит» мучился с соперниками, которые оборонялись в низком и глухом оборонительном блоке. Команда слишком зависела от кроссов и открываний Азмуна за спину защитникам, что требует наличие пространства. Высокая линия обороны и вариативность при схеме 4-4-2 решили эту проблему, а иранец стал совершать намного меньше рывков за спину (что, кстати, положительно сказалось на реализации моментов).

В итоге «Зенит» собрал почти все очки против команд, которые выходили с низким оборонительным блоком. Большинство из них были разгромлены: например, «Уфа» и «Ротор» получили по шесть мячей в свои ворота. Исключение — матч с «Динамо» в августе прошлого года.

«Зенит» стал меньше зависеть от Дзюбы

Вертикальный силовой футбол Семака первых двух сезонов стал менее прямолинейным. Все изменения понемногу снижают зависимость «Зенита» от Дзюбы и успешности его борьбы. В прошлом сезоне он был вторым в РПЛ по объему единоборств, уступая только Александру Соболеву. В этом сезоне Дзюба не попал даже в топ-10 ни по единоборствам в целом, ни по единоборствам в атаке.

Это уже напрямую влияет на результативность Артема. Снизились показатели ожидаемых голевых передач и реальных голевых передач. Вместо 12 ассистов в прошлом сезоне в этом пока всего шесть. Но чем меньше команда зависит от конкретного игрока, тем сложнее ее обезвредить.

Формирование психологии запасных

Умение сплотить коллектив и тушить конфликты всегда было отличительной чертой Семака. В текущем сезоне вклад запасных в чемпионство был еще более значимым. В «Зените» есть три футболиста, которые точно бы вызывались в сборную, если бы играли регулярно. В этом сезоне они сыграли по 600-800 минут в «Зените» — это Александр Ерохин, Андрей Мостовой и Алексей Сутормин. Двое из них играли, как правило, не на своих позициях, но все трое внесли важнейший вклад на разных отрезках сезона. Эта троица в сумме набрала 25 очков по системе «гол+пас».

Что дальше?

Впереди у «Зенита» Лига чемпионов. Очередная попытка доказать состоятельность на евроарене. Предыдущие походы по разным причинам не позволяют назвать эту команду великой (по российским, разумеется, меркам). Понимание этого есть и у игроков, и у тренерского штаба.

«Зенит» показал, что способен меняться и развиваться в тактическом плане, причем прямо по ходу сезона. На сегодняшний день это более непредсказуемая и разнообразная команда, а это уже кое-что.