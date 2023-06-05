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Судейство

Сегодня, 15:30

Судьи чаще ошибались в пользу «Спартака», но и против него — тоже. В РПЛ в каждой второй игре неверное решение

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Фото Александр Федоров, «СЭ»
Подводим итоги работы рефери в чемпионате России-2022/23. Арбитры стабильны — среднее число неправильных действий по сравнению с первой частью турнира не изменилось

Как было в прошлых сезонах

В чемпионате России-2020/21, по мнению эксперта «СЭ», судьи ошиблись 54 раза в 238 матчах.

В первой части чемпионата-2021/22 было 51 неверное решение в 144 сыгранных встречах. За весь турнир их накопилось 87 в 244 матчах.

В первой части чемпионата-2022/23 в среднем ошибок стало еще больше — 67 в 136 играх. То есть почти в каждой второй встрече принималось неправильное решение в ключевом эпизоде.

Такая же динамика сохранилась и весной. Всего зафиксировано 120 ошибок в 240 матчах. Это невероятно много.

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77 ошибок помогли исправить ВАР

При этом не учтены ошибки, исправленные после вмешательства видеоассистентов (ВАР). А их тоже хватало.

Всего в 237 матчах, на которых работали видеоарбитры (в трех играх 30-го тура их не задействовали), с помощью ВАР после вмешательства исправлены еще 77 неверных решений рефери, принятых в ключевых эпизодах.

Вы представляете масштаб бедствия?! То есть всего в 240 играх было под 200 ошибок! Для чемпионата страны, для турнира такого уровня это невероятно много.

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50 ошибок — в пользу «Спартака», «Химок», «Ахмата» и «Оренбурга». Главный «пострадавший» — тоже «Спартак»

Чаще всего судьи ошибались, если можно так выразиться, в пользу «Спартака» (15 раз) и «Химок» (13 различных эпизодов). Но при этом 14 раз вердикт арбитров был ошибочно вынесен не в пользу красно-белых.

В прошлом чемпионате главными «выгодоприобретателями» стали «Локомотив» и «Зенит», а чаще других страдали от ошибок судей «Ростов» и «Краснодар».

Лучший — Безбородов, худшие — Бобровский, Фролов и Любимов

Продолжает держать высокую планку 50-летний Владислав Безбородов — и по внешнему виду, и по физической готовности, и по качеству работы. Отсюда и больше всех назначений — 22 в 30 турах (плюс 8 в качестве ВАР). И по среднему числу ошибок он тоже дает фору, используя огромный опыт и мастерство.

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На другом «полюсе» — Ян Бобровский и Антон Фролов, у которых всего 13 матчей чемпионата России на двоих в роли судей. Конкуренцию им, так получилось, составил Артем Любимов.

Статистика ЭСК

В нашем футболе нередко вводят людей в заблуждение, собирая и публикуя статистику, касающуюся только решений экспертно-судейской комиссии при президенте РФС (ЭСК). Как известно, она отвечает на обращения департамента инспектирования, департамента судейства и контрольно-дисциплинарного комитета, когда возникают те или иные разногласия в оценке эпизодов.

Но главным образом ЭСК выступает как инструмент для успокоения болельщиков и клубов (даже заголовки официальных новостных заметок чаще всего положительные), когда их представители бурно и не очень выражают недовольство работой арбитров и им нужно куда-то пожаловаться.

Именно поэтому в комиссии были и есть иностранные эксперты. К ним вроде как доверия больше (да, они в ЭСК в первую очередь по этой причине), а значит, ЭСК со своим мнением может выступать как некая верховная судебная инстанция. Настолько верховная, что на ее вердикт даже не подать апелляции.

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Что касается статистики, то нужно подчеркнуть, что ЭСК не рассматривает все спорные эпизоды, возникающие по ходу чемпионата. Она реагирует только на упомянутые выше обращения. И то не на все, а лишь на те, что должна рассматривать в соответствии с утвержденным положением. Например, она не станет оценивать правильность назначения углового удара, вбрасывания мяча или установки стенки перед выполнением штрафного удара. ЭСК изучает только ключевые эпизоды.

Приятно читать и слышать, что комиссия поддержала судью, нашла его решение верным, но это не отражает общей ситуации, которая далека от идеальной.

Без учета ошибок, исправленных после вмешательства видеоарбитров.

Мажич не волшебник

В третий раз за последние три года заговорили о приезде в Россию Милорада Мажича. Дважды это было еще при Ашоте Хачатурянце, который, по некоторым данным, и вел тогда переговоры о том, чтобы серб возглавил наших арбитров. По разным причинам этого не произошло. Вместо Мажича сначала появился Витор Мануэл Мелу Перейра, недолго поработавший в России. А затем назначили человека не из судейской среды.

Прилетит ли серб в Москву этим летом? Еще недавно можно было ответить утвердительно. Все шло к тому, что он покинет Кипр, где работал, станет руководителем департамента судейства и привезет еще одного или двух заместителей. Тоже из Сербии.

5&nbsp;декабря. &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Рубин&raquo;&nbsp;&mdash; 3:1. Судья Сергей Карасев. Судейство в России. Наберитесь терпения. Лет на пять

Но есть и иная информация. Или слух. Что Мажич выдвинул свои условия работы, касающиеся в первую очередь его самостоятельности и независимости. Просто быть одним из многих начальников, но нести за все ответственность он не готов. Ему нужно единоначалие — примерно то, которое было у Роберто Розетти.

В любом случае серб не волшебник. Даже если он приедет, за день или месяц мгновенно ничего не улучшит и кардинально не изменит. Хотя бы потому, что ему потребуется время на адаптацию и знакомство. Лишь бы Мажич не стал еще одним «судейским гастарбайтером» — как Виктор Кашшаи, который заработал в России хорошие деньги и улетел.

Футбол
РПЛ
Артем Любимов (судья)
Владислав Безбородов
Ян Бобровский
12
14
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
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ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 12
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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