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Сегодня, 16:30

Сборная РПЛ по оценкам «СЭ»: из «Зенита» — пять игроков, из «Спартака» — один

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Федор Чалов, Малком, Квинси Промес.
Фото «СЭ»
11 лучших футболистов сезона-2022/23.

Уже не один десяток лет «СЭ» выставляет оценки футболистам каждого матча чемпионата России. Максимум игрок может получить 10 баллов, шаг между оценками — полбалла.

По итогам сезона мы традиционно составляем символическую сборную на основе среднего балла игроков. В нее могут попасть лишь те футболисты, кто сыграл как минимум в 20 матчах чемпионата. Сама сборная составляется по схеме 4-4-2.

Как и в прошлом сезоне, в итоговую команду вошли сразу пятеро игроков «Зенита», который вновь досрочно гарантировал себе золотые медали. Третий год подряд в символическую сборную попадают зенитовцы Малком и Вильмар Барриос, второй год подряд — Родригао (в прошлом сезоне в качестве защитника «Сочи», в этом — «Зенита»). Спустя всего сезон вернул себе звание лучшего голкипера чемпионата Игорь Акинфеев — капитан ЦСКА регулярно попадает в символические сборные «СЭ», но в прошлом сезоне уступил пост Матвею Сафонову.

Внушительное представительство в сборной и у серебряных призеров — помимо Акинфеева, ЦСКА в ней представляют бразильские защитники Виллиан Роша и Мойзес, а также третий бомбардир РПЛ Федор Чалов. Второй снайпер лиги — тоже на месте: Квинси Промес стал единственным делегатом от «Спартака». Позицию левого полузащитника в нашей сборной занял Сергей Пиняев — 18-летний вингер в минувшем чемпионате выступал за «Крылья Советов» и «Локомотив».

Из-за жесткого распределения позиций в сборную не вошли многие из тех, кто получил высокие оценки, — например форвард «Спартака» Александр Соболев (6,31) или лидеры «Краснодара» Джон Кордоба (6,30) и Эдуард Сперцян (6,25). Ну а лучшим по оценкам «СЭ» с внушительным отрывом от второго места стал Малком — лучший бомбардир РПЛ и четырехкратный чемпион России получил фантастический средний балл в 6,78. В XXI веке никто не добирался до этой планки, и только раз у лучшего футболиста сезона средняя оценка была выше — в сезоне-1999 у спартаковца Андрея Тихонова (6,84).

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РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
7
2
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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30 тур
3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 12
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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