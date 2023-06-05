Сборная РПЛ по оценкам «СЭ»: из «Зенита» — пять игроков, из «Спартака» — один

11 лучших футболистов сезона-2022/23.

Уже не один десяток лет «СЭ» выставляет оценки футболистам каждого матча чемпионата России. Максимум игрок может получить 10 баллов, шаг между оценками — полбалла.

По итогам сезона мы традиционно составляем символическую сборную на основе среднего балла игроков. В нее могут попасть лишь те футболисты, кто сыграл как минимум в 20 матчах чемпионата. Сама сборная составляется по схеме 4-4-2.

Как и в прошлом сезоне, в итоговую команду вошли сразу пятеро игроков «Зенита», который вновь досрочно гарантировал себе золотые медали. Третий год подряд в символическую сборную попадают зенитовцы Малком и Вильмар Барриос, второй год подряд — Родригао (в прошлом сезоне в качестве защитника «Сочи», в этом — «Зенита»). Спустя всего сезон вернул себе звание лучшего голкипера чемпионата Игорь Акинфеев — капитан ЦСКА регулярно попадает в символические сборные «СЭ», но в прошлом сезоне уступил пост Матвею Сафонову.

Внушительное представительство в сборной и у серебряных призеров — помимо Акинфеева, ЦСКА в ней представляют бразильские защитники Виллиан Роша и Мойзес, а также третий бомбардир РПЛ Федор Чалов. Второй снайпер лиги — тоже на месте: Квинси Промес стал единственным делегатом от «Спартака». Позицию левого полузащитника в нашей сборной занял Сергей Пиняев — 18-летний вингер в минувшем чемпионате выступал за «Крылья Советов» и «Локомотив».

Из-за жесткого распределения позиций в сборную не вошли многие из тех, кто получил высокие оценки, — например форвард «Спартака» Александр Соболев (6,31) или лидеры «Краснодара» Джон Кордоба (6,30) и Эдуард Сперцян (6,25). Ну а лучшим по оценкам «СЭ» с внушительным отрывом от второго места стал Малком — лучший бомбардир РПЛ и четырехкратный чемпион России получил фантастический средний балл в 6,78. В XXI веке никто не добирался до этой планки, и только раз у лучшего футболиста сезона средняя оценка была выше — в сезоне-1999 у спартаковца Андрея Тихонова (6,84).