В российском футболе снова изменили правила игры. Знают ли об этом «Спартак» и «Локомотив»?

В ходе недавнего сбора арбитров РПЛ в Турции фактически было отменено одно из осенних решений экспертно-судейской комиссии при президенте РФС, чьи вердикты в судейском мире раньше было принято считать едва ли не истиной в последней инстанции. Эксперт «СЭ » объясняет, что случилось.

Что произошло в Турции

Как стало известно «СЭ», на одной из лекций, посвященной правилам игры, нескольким десяткам судей, приехавших на зимний сбор рефери РПЛ в Турцию, было объявлено, что трактовка эпизода матча 11-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Урал» (2:4) теперь кардинально другая. Посередине сезона, незадолго до старта его второй части, кто-то вдруг решил внести изменения. Они должны учитываться и использоваться уже сегодня, когда пройдут четвертьфинальные матчи FONBET Кубка России «Ростов» — «Урал» и «Локомотив» — «Спартак».

Интересно, знают ли об этом новшестве футболисты и тренеры четырех команд, две из которых как раз и встречались друг с другом 1 октября прошлого года...

Что случилось в матче «Локомотив» — «Урал»

На 10-й минуте первого тайма той игры арбитр Сергей Иванов вынес предупреждение железнодорожнику Максиму Ненахову. Тот сыграл безрассудно и попал Юрию Газинскому шипами в область голеностопа.

Эпизод матча «Локомотив» — «Урал».

После этого видеоассистенты Анатолий Жабченко и Адлан Хатуев провели проверку и предложили Иванову посмотреть видеозапись. После их вмешательства рефери на 13-й минуте поменял вид санкции, достал красную карточку и удалил Ненахова.

«Трудно понять, почему так произошло. Ведь нога Газинского была на весу, никакого продавливания и тем более травмы не случилось, удар пришелся в область голеностопа. Агрессии у Ненахова не было — он пытался сыграть в мяч, но сыграл безрассудно», — так я написал в заметке, опубликованной на сайте «СЭ» во время матча, и назвал удаление ошибочным.

Эпизод матча «Локомотив» — «Урал».

Что произошло после матча в Черкизове

Фактически такого же мнения придерживались члены экспертно-судейской комиссии, которая заседала 4 октября.

В комиссию с просьбой оценить решение арбитра Иванова обратился «Локомотив», который пытался оспорить удаление своего футболиста, контрольно-дисциплинарный комитет РФС, которому предстояло определить, нужно ли дисквалифицировать Ненахова, и департамент судейства РФС.

Комиссия установила, что судья ошибочно удалил с поля Ненахова. Вот как эксперты это объяснили:

«Решение ЭСК мотивировано тем, что действия данного игрока в единоборстве за мяч с игроком команды «Урал» № 18 Юрием Газинским подавляющее большинство членов комиссии расценивает как безрассудные, так как контакт с ногой соперника был произведен неполной стопой и, самое важное, во время контакта нога игрока «Урала» находилась на весу, что очевидно смягчило его последствия. Данное обстоятельство позволяет комиссии сделать вывод о том, что судья должен был ограничиться предупреждением игроку «Локомотива», а вмешательство ВАР комиссия считает необоснованным».

Как я понимаю, эпизод с удалением Ненахова также детально разбирался в октябре и на брифинге судей РПЛ. Вердикт ЭСК впоследствии учитывался при оценке действий футболистов на поле. Именно так предлагалось поступать рефери в дальнейшем — ограничиваться показом желтой карточки.

Что изменилось

Но четыре месяца спустя арбитрам вдруг объявили, что теперь нужно не предупреждать, а удалять. То есть решение ЭСК фактически публично признали неверным.

Это странно по целому ряду причин.

В октябре удаление признали ошибочным, как говорилось в сообщении на сайте РФС, «подавляющее большинство членов комиссии». Многие из этих же экспертов присутствовали на сборе в Турции. Они так резко изменили свое мнение? Как вообще появилась новая трактовка? Для чего тогда ЭСК, которая в одночасье кардинально меняет свое решение? Или некоторых из ее экспертов никто не спрашивал?

По одной из версий, инициатива оценить действия Ненахова красной карточкой исходила от национального инструктора Николая Левникова (член ЭСК) и была поддержана менеджером судей РПЛ Николаем Ивановым (член ЭСК). То есть они в октябре были «подавляющим меньшинством», а на сборе отыгрались и волевым решением все-таки изменили трактовку? Или же они были «подавляющим большинством», но в течение четырех месяцев почему-то передумали?

С чего вдруг такая срочность? Зачем менять правила посередине сезона, когда все уже привыкли, что это желтая карточка, а не красная? Вы подумали о командах, которые и так сходят с ума от постоянных изменений и уточнений, не успевая следить за полетом мысли хранителей правил? Вы уведомили тех, кто будет играть в российских соревнованиях во второй части сезона, что теперь будет так, а не так, как это было совсем недавно?

По каким правилам нужно сегодня играть в Ростове-на-Дону и в Москве? И единственное ли это изменение в ваших указаниях и трактовках?

Кто вернет деньги Иванову и Жабченко?

Наконец, еще один очень важный вопрос. Кто компенсирует денежные потери Иванову и Жабченко?

С чего вдруг? А с того, что этих судей с учетом решения ЭСК в октябре отстранили от работы. За ошибку с удалением Ненахова. Которая сегодня уже не ошибка.

Жабченко пропустил 12-й, 13-й и 14-й туры, получив назначение в качестве ВАР на матч 15-го тура «Ахмат» — «Ростов» (1:2). В первой части чемпионата вознаграждение ВАР составляло 57,5 тысячи рублей. То есть Жабченко недополучил 172,5 тысячи.

Иванов пропустил 12-й и 14-й туры, а в 13-м работал видеоассистентом на двух играх. Назначение арбитром он получил на матч 15-го тура «Спартак» — «Торпедо» (1:0). В первой части чемпионата вознаграждение судьи составляло 115 тысяч рублей. То есть Иванов недополучил 230 тысяч.

Слышал, что обсуждение новой трактовки прошло на сборе, мягко говоря, не гладко. Хватало несогласных с тем, что нужно удалять, а не предупреждать. Хватало и тех, кто не понял, зачем что-то менять в середине сезона и почему нельзя сделать это будущим летом.

Ну а самое главное — как в дальнейшем относиться к решениям ЭСК, если с ними поступают таким образом?