На сбор арбитров РПЛ приглашены 67 судей. Нет Матюнина и Кукуяна

С 30 июня по 4 июля в Шереметьеве пройдет сбор судей премьер-лиги. В его рамках арбитры прослушают лекции по правилам игры, а 2 июля сдадут тесты по физической подготовке.

Вызов на сбор получили 67 судей. В их число вошли 23 арбитра, 40 ассистентов, три видеоарбитра и ассистент видеоарбитра.

Полный список выглядит так:

арбитры — Алексей Амелин, Владислав Безбородов, Ян Бобровский, Роман Галимов, Сергей Иванов, Василий Казарцев, Сергей Карасев, Евгений Кукуляк, Кирилл Левников, Артем Любимов, Виталий Мешков, Владимир Москалев, Игорь Панин, Роман Сафьян, Иван Сиденков, Алексей Сухой, Евгений Турбин, Артур Федоров, Антон Фролов, Сергей Чебан, Артем Чистяков, Павел Шадыханов, Рафаэль Шафеев;

ассистенты — Рашид Абусуев, Денис Березнов, Александр Богданов, Андрей Болотенков, Егор Болховитин, Кирилл Большаков, Андрей Веретешкин, Алексей Воронцов, Максим Гаврилин, Валерий Данченко, Игорь Демешко, Илья Елеференко, Дмитрий Ермаков, Дмитрий Жвакин, Михаил Иванов, Сергей Каруненко, Игорь Князев, Антон Кобзев, Максим Ковалев, Александр Кудрявцев, Екатерина Курочкина, Алексей Лунев, Роман Милюченко, Владимир Миневич, Дмитрий Мосякин, Валентин Мурашов, Рустам Мухтаров, Владислав Назаров, Андрей Образко, Арам Петросян, Варанцо Петросян, Дмитрий Сафьян, Наиль Сейфетдинов, Дмитрий Семенов, Хамид Талаев, Роман Усачев, Адлан Хатуев, Дмитрий Чельцов, Константин Шаламберидзе, Алексей Ширяев;

видеоарбитры — Анатолий Жабченко, Вера Опейкина, Анастасия Пустовойтова;

ассистент видеоарбитра — Николай Богач.

Не сможет пройти сбор Павел Кукуян — он сдаст тесты позднее. Не вошел в списки судей Алексей Матюнин. Добавлены в число рефери Галимов, Р.Сафьян, Федоров, Чебан и Шафеев, у которых нет лицензий, позволяющих работать в тех матчах, где используются видеоассистенты.

09.07.2022 | Зенит — Спартак