Ошибок судей в чемпионате России стало больше на 60 процентов. Треть — в пользу трех команд

В 240 матчах чемпионата России-2021/22 арбитры совершили 87 ошибок в ключевых эпизодах. В это число не входят ошибки, исправленные после вмешательства видеоарбитров.

Количество неверных решений резко увеличилось по сравнению с предыдущим турниром. В чемпионате-2020/21, по мнению эксперта «СЭ», судьи ошиблись 54 раза в 238 сыгранных матчах. То есть сейчас показатель ухудшился на 60 процентов.

Примерно треть ошибок совершена, если можно так выразиться, «в пользу» трех команд РПЛ: «Локомотива» (12 «в пользу», 5 — «против»), «Зенита» (9 и 6) и «Спартака» (8 и 6).

Иная картина у «Краснодара» (4 и 14) и «Ростова» (5 и 11).