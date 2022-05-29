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Судейство

Сегодня, 20:15

«Спартак» — «Динамо»: российские арбитры слишком зависимы от ВАР. Как отработала в финале бригада Левникова?

Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в
Кирилл Левников, Сергей Паршивлюк и Данил Пруцев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
«Спартак» — «Динамо» — 2:1.
«Спартак» — «Динамо» — 2:1.
«Спартак» — «Динамо» — 2:1.
«Спартак» — «Динамо» — 2:1.
«Спартак» — «Динамо» — 2:1.
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Смогут ли российские рефери работать без видеоассистентов? Матч в Лужниках подтвердил негативную тенденцию.
БЕТСИТИ Кубок России. Финал
29 мая, 17:00. Лужники (Москва)
Спартак
2:1
Динамо
Голы
Соболев, 10 (1:0), Захарян, 55 (1:1), Промес, 72 (2:1)
Нереализованный пенальти
Фомин 90
Спартак
Максименко Жиго Джикия (Кофрие, 66) Литвинов Мозес Мартинс Игнатов (Николсон, 66) Пруцев Хлусевич Соболев (Зобнин, 82) Промес (Умяров, 90)
Динамо
Лещук Варела (Моро, 88) Паршивлюк (Грулев, 77) Бальбуэна Скопинцев (Макаров, 88) Евгеньев Захарян Шиманьски Фомин Смолов (Лесовой, 77) Тюкавин
Предупреждения
Соболев 80’, Хлусевич 89’, Жиго 90+3’  - 
Судьи
Левников (Санкт-Петербург) Болховитин (Ленинградская область) Абусуев (Санкт-Петербург)
ВАР
Безбородов (Санкт-Петербург) Кобзев (Москва)

Помощник судьи грубо ошибся

Все больше примеров того, что в эпизодах, которые арбитры и их ассистенты должны «брать» самостоятельно, они допускают ошибки, чего-то не замечают, и возникает необходимость вмешательства видеопомощников.

Так случилось в субботу на 5-й минуте стыковой встречи «Химки» — «СКА-Хабаровск», когда Сергею Иванову потребовалась помощь ВАР Сергея Карасева. Так было и в воскресенье, когда на 10-й минуте финального матча Кубка России «Спартак» — «Динамо» в несложной ситуации грубую ошибку совершил второй ассистент судьи Рашид Абусуев. Он принял неверное решение, зафиксировав положение «вне игры» у Александра Соболева.

Абусуев занимал неплохую позицию, но неправильно оценил в момент паса расположение нападающего красно-белых относительно динамовских защитников. Соболев не забежал за линию офсайда.

"Спартак" - "Динамо" - 2:1.
«Спартак» — «Динамо» — 2:1.

Ошибку исправили видеоассистенты Владислав Безбородов и Антон Кобзев. К сожалению, это не первый случай в сезоне-2021/22, когда приходится говорить о снижении качества судейства. Создается ощущение, что арбитры и их помощники стали слишком зависимыми от ВАР.

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Правильно не назначен пенальти

На 32-й минуте Левников без помощи ВАР принял верное решение, не назначив 11-метровый удар в ворота красно-белых. Судья правильно оценил действия Руслана Литвинова, который не нарушил правила в борьбе с Константином Тюкавиным.

Спартаковский защитник сначала положил руку на спину сопернику, а затем коснулся левой руки нападающего. Но это нельзя считать причиной падения форварда.

"Спартак" - "Динамо" - 2:1.
«Спартак» — «Динамо» — 2:1.
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Безбородов спас Левникова

На 90+3-й арбитр, находившийся в хорошей позиции, не увидел, что Литвинов в своей штрафной площади правой рукой ударил Романа Евгеньева в голову.

На помощь судье пришли Безбородов и Кобзев. После их вмешательства примерно через три минуты ошибку исправили — в итоге был правильно назначен 11-метровый удар.

"Спартак" - "Динамо" - 2:1.
«Спартак» — «Динамо» — 2:1.
"Спартак" - "Динамо" - 2:1.
«Спартак» — «Динамо» — 2:1.
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После матча Николсон ударил рукой соперника

После окончания финального матча один из телеоператоров снял стычку Шамара Николсона с динамовцами, в ходе которой спартаковец ударил соперника левой рукой. Судя по всему, арбитр Левников не видел этого.

Отметят ли этот инцидент инспектор и делегат матча? Как накажут Николсона?

"Спартак" - "Динамо" - 2:1.
«Спартак» — «Динамо» — 2:1.
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Кирилл Левников
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