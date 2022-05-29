«Спартак» — «Динамо»: российские арбитры слишком зависимы от ВАР. Как отработала в финале бригада Левникова?

Смогут ли российские рефери работать без видеоассистентов? Матч в Лужниках подтвердил негативную тенденцию.

Помощник судьи грубо ошибся

Все больше примеров того, что в эпизодах, которые арбитры и их ассистенты должны «брать» самостоятельно, они допускают ошибки, чего-то не замечают, и возникает необходимость вмешательства видеопомощников.

Так случилось в субботу на 5-й минуте стыковой встречи «Химки» — «СКА-Хабаровск», когда Сергею Иванову потребовалась помощь ВАР Сергея Карасева. Так было и в воскресенье, когда на 10-й минуте финального матча Кубка России «Спартак» — «Динамо» в несложной ситуации грубую ошибку совершил второй ассистент судьи Рашид Абусуев. Он принял неверное решение, зафиксировав положение «вне игры» у Александра Соболева.

Абусуев занимал неплохую позицию, но неправильно оценил в момент паса расположение нападающего красно-белых относительно динамовских защитников. Соболев не забежал за линию офсайда.

«Спартак» — «Динамо» — 2:1.

Ошибку исправили видеоассистенты Владислав Безбородов и Антон Кобзев. К сожалению, это не первый случай в сезоне-2021/22, когда приходится говорить о снижении качества судейства. Создается ощущение, что арбитры и их помощники стали слишком зависимыми от ВАР.

Правильно не назначен пенальти

На 32-й минуте Левников без помощи ВАР принял верное решение, не назначив 11-метровый удар в ворота красно-белых. Судья правильно оценил действия Руслана Литвинова, который не нарушил правила в борьбе с Константином Тюкавиным.

Спартаковский защитник сначала положил руку на спину сопернику, а затем коснулся левой руки нападающего. Но это нельзя считать причиной падения форварда.

«Спартак» — «Динамо» — 2:1.

Безбородов спас Левникова

На 90+3-й арбитр, находившийся в хорошей позиции, не увидел, что Литвинов в своей штрафной площади правой рукой ударил Романа Евгеньева в голову.

На помощь судье пришли Безбородов и Кобзев. После их вмешательства примерно через три минуты ошибку исправили — в итоге был правильно назначен 11-метровый удар.

«Спартак» — «Динамо» — 2:1.

«Спартак» — «Динамо» — 2:1.

После матча Николсон ударил рукой соперника

После окончания финального матча один из телеоператоров снял стычку Шамара Николсона с динамовцами, в ходе которой спартаковец ударил соперника левой рукой. Судя по всему, арбитр Левников не видел этого.

Отметят ли этот инцидент инспектор и делегат матча? Как накажут Николсона?