Кучеров не хочет играть за «Тампу», но он профи. Первый матч после требования обмена — ассистентский хет-трик!

А героем игры стал бывший партнер по «Лайтнинг» Стивен Стэмкос.

НХЛ. Регулярный чемпионат

31 октября, 21:00. Bridgestone Arena (Нэшвилл) Нэшвилл Тампа-Бэй

Вчерашняя новость о том, что Никита Кучеров затребовал обмен из «Тампы», не желая соглашаться на издевательские условия клуба по новому контракту, будет будоражить информационное пространство долго. Кажется, в отдельном взятом регионе даже традиционный Хэллоуин потерял привычную значимость. Первая реакция на произошедшее — шок. Вторая — что будет дальше? Третья — как себя проявит российская суперзвезда в ближайшее время. Заурядный вроде бы гостевой матч против «Нэшвилла» неожиданно заиграл новыми красками.

В составе «хищников» третий сезон выступает Стив Стэмкос — бывший товарищ Кучерова по «Тампе». Их дуэт много лет наводил ужас на вратарей других команд. Но руководство «Лайтнинг» поступило по отношению к легенде клуба некрасиво, не согласившись на весьма скромные условия в переговорах и фактически выдавив его в другой клуб. Непосредственно перед стартовым вбрасыванием Кучеров, прежде чем занять свою позицию, улыбнулся, обменялся взглядами со Стэмкосом и встал с ним рядом плечо к плечу.

Матч развивался по захватывающему сценарию. Хозяева были побыстрее и энергичнее. Тогда как «Тампа» не суетилась и включалась в нужные моменты. В такой среде Кучеров чувствовал себя отлично и уже в начале второго периода имел на своем счету три голевых передачи. В двух заброшенных шайбах его участие было второстепенным. Но когда забивал подключившийся в атаку защитник Виктор Хедман, поперечный пас от правого борта а исполнении россиянина наверняка оценят по достоинству любители хоккейной эстетики. Это был прием большого мастера.

«Тампа» трижды вела в счете и никак не могла удержать свое преимущество. Убери из этой конструкции Кучерова и дела команды примут скверный оборот. Андрей Василевский провел далеко не самый лучший матч. Он и его партнеры словно переваривали в головах последнюю новость, оказавшись не в состоянии достать из себя максимум.

Главным действующим лицом в составе «Нэшвилла» оказался Стэмкос, который, пользуясь случае, как будто очень сильно хотел напомнить о себе прижимистому менеджменту бывшего клуба. Ветеран сравнял счет в третьем периоде и оказался единственным из восьми игроков, принявших участие в серии послематчевых бросков, кто забил. Тогда как Кучерова тренерский штаб проигнорировал.