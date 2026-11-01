Кучеров не хочет играть за «Тампу», но он профи. Первый матч после требования обмена — ассистентский хет-трик!
Вчерашняя новость о том, что Никита Кучеров затребовал обмен из «Тампы», не желая соглашаться на издевательские условия клуба по новому контракту, будет будоражить информационное пространство долго. Кажется, в отдельном взятом регионе даже традиционный Хэллоуин потерял привычную значимость. Первая реакция на произошедшее — шок. Вторая — что будет дальше? Третья — как себя проявит российская суперзвезда в ближайшее время. Заурядный вроде бы гостевой матч против «Нэшвилла» неожиданно заиграл новыми красками.
В составе «хищников» третий сезон выступает Стив Стэмкос — бывший товарищ Кучерова по «Тампе». Их дуэт много лет наводил ужас на вратарей других команд. Но руководство «Лайтнинг» поступило по отношению к легенде клуба некрасиво, не согласившись на весьма скромные условия в переговорах и фактически выдавив его в другой клуб. Непосредственно перед стартовым вбрасыванием Кучеров, прежде чем занять свою позицию, улыбнулся, обменялся взглядами со Стэмкосом и встал с ним рядом плечо к плечу.
Матч развивался по захватывающему сценарию. Хозяева были побыстрее и энергичнее. Тогда как «Тампа» не суетилась и включалась в нужные моменты. В такой среде Кучеров чувствовал себя отлично и уже в начале второго периода имел на своем счету три голевых передачи. В двух заброшенных шайбах его участие было второстепенным. Но когда забивал подключившийся в атаку защитник Виктор Хедман, поперечный пас от правого борта а исполнении россиянина наверняка оценят по достоинству любители хоккейной эстетики. Это был прием большого мастера.
«Тампа» трижды вела в счете и никак не могла удержать свое преимущество. Убери из этой конструкции Кучерова и дела команды примут скверный оборот. Андрей Василевский провел далеко не самый лучший матч. Он и его партнеры словно переваривали в головах последнюю новость, оказавшись не в состоянии достать из себя максимум.
Главным действующим лицом в составе «Нэшвилла» оказался Стэмкос, который, пользуясь случае, как будто очень сильно хотел напомнить о себе прижимистому менеджменту бывшего клуба. Ветеран сравнял счет в третьем периоде и оказался единственным из восьми игроков, принявших участие в серии послематчевых бросков, кто забил. Тогда как Кучерова тренерский штаб проигнорировал.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|15
|11
|4
|24
|2
|Нью-Джерси
|14
|9
|5
|18
|3
|Вашингтон
|12
|8
|4
|16
|4
|Айлендерс
|14
|7
|7
|16
|5
|Рейнджерс
|14
|7
|7
|15
|6
|Питтсбург
|13
|5
|8
|12
|7
|Коламбус
|11
|5
|6
|10
|8
|Филадельфия
|15
|3
|12
|10
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|15
|10
|5
|21
|2
|Оттава
|15
|9
|6
|19
|3
|Тампа-Бэй
|13
|8
|5
|18
|4
|Монреаль
|13
|8
|5
|18
|5
|Флорида
|14
|8
|6
|18
|6
|Баффало
|14
|7
|7
|17
|7
|Торонто
|15
|7
|8
|16
|8
|Детройт
|14
|6
|8
|15
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|15
|9
|6
|21
|2
|Юта
|14
|9
|5
|18
|3
|Колорадо
|13
|7
|6
|15
|4
|Даллас
|13
|7
|6
|15
|5
|Сент-Луис
|14
|7
|7
|15
|6
|Нэшвилл
|14
|5
|9
|15
|7
|Виннипег
|14
|4
|10
|11
|8
|Чикаго
|14
|4
|10
|9
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|14
|10
|4
|22
|2
|Вегас
|15
|9
|6
|19
|3
|Сиэтл
|14
|8
|6
|17
|4
|Сан-Хосе
|15
|7
|8
|15
|5
|Калгари
|13
|6
|7
|12
|6
|Анахайм
|13
|5
|8
|11
|7
|Лос-Анджелес
|13
|4
|9
|10
|8
|Ванкувер
|15
|3
|12
|7
|1.11
|02:00
|Монреаль – Питтсбург
|- : -
|1.11
|02:00
|Ванкувер – Торонто
|- : -
|1.11
|03:00
|Даллас – Коламбус
|- : -
|1.11
|05:00
|Колорадо – Калгари
|- : -
|1.11
|21:00
|Каролина – Виннипег
|- : -
|1.11
|23:30
|Вашингтон – Миннесота
|- : -