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Судейство

Сегодня, 14:45

Валентин Иванов не вернется в российское судейство по двум причинам

Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в
Валентин Иванов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Валентин Иванов и Милош Красич.
Фото Татьяна Дорогутина
Ашот Хачатурянц.
Фото РФС
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В этом году периодически вбрасываются слухи и инициируются дискуссии о том, что наших арбитров может снова возглавить Валентин Иванов. Сегодня его кандидатура действительно выглядит наиболее подходящей. Но для его возвращения нет условий. Объясняем, почему так.

Причина номер один. ФИФА

Во-первых, Валентин Валентинович уже много лет работает в Международной федерации футбола (ФИФА). Или на нее — в данном случае статус не важен. Важно то, что у него есть человеческие и иные обязательства перед теми, кто пригласил его и доверил важный участок работы.

Иванов читает лекции и помогает готовить арбитров. В том числе участвует в подготовке судей к чемпионату мира в Катаре.

Сегодняшняя ситуация наложила определенные ограничения. Но он все равно выезжает за рубеж и учит арбитров в разных странах. По моим данным, в последнее время это относится к Ближнему Востоку.

Иванов не пойдет на резкий разрыв отношений с ФИФА и теми, кто в этой организации руководит судейством, — Массимо Бузаккой и Пьерлуиджи Коллиной.

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Причина номер два. Структура управления

Во-вторых, Иванову нет места в сегодняшней структуре управления российским судейством.

Она включает в себя судейский комитет (де-юре возглавляет Ашот Хачатурянц), департамент судейства (и. о. главы — Павел Каманцев), департамент инспектирования (Сергей Фурса) и экспертно-судейскую комиссию (де-юре возглавляет Хачатурянц).

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Последняя, ЭСК, создана при президенте РФС, но фактически она тоже входит в общую структуру, так как оказывает прямое и косвенное влияние на многие процессы. Более того, комиссия полностью состоит из членов судейского комитета — своеобразный мини-СК.

Очевидно, что Иванов — не член команды Хачатурянца. И не планирует им стать. Сегодня, когда президент РПЛ одновременно возглавляет два судейских органа и не видит в этом проблемы, невозможно даже предположить, что Валентин Валентинович согласится работать в таких условиях.

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Ближайшее будущее

Возвращение Иванова возможно. Но пока только теоретически.

Для этого нужно в первую очередь изменить систему управления. А именно: исключить влияние РПЛ и клубов, вернуть в судейство профессионалов и отменить раздробленность.

Валентин Иванов и Милош Красич. Фото Татьяна Дорогутина
Валентин Иванов и Милош Красич.
Татьяна Дорогутина

Расшифрую.

Президент премьер-лиги не может и не должен влиять на арбитров. То есть, если Хачатурянц останется во главе РПЛ, ему, а также представителям его команды придется покинуть все судейские органы. В противном случае Иванов не вернется.

В том числе потому, что у него богатый негативный опыт. И в том числе потому, что во многом из-за этого опыта он в свое время расстался с руководящей должностью в департаменте судейства и инспектирования, а затем не вернулся в судейство, когда четыре года назад такая возможность возникла.

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Предположу, что Иванов предложит или потребует объединить департаменты судейства и инспектирования, а также отменить ЭСК или изменить ее состав.

Наверняка он поставит вопрос о запрете на применение детектора лжи в отношении арбитров. Как это сделал осенью Витор Мануэл Мелу Перейра.

Наконец, Иванов приведет свою команду. Что неминуемо повлечет за собой расставание с некоторыми из тех, кто работает сегодня. Скорее всего, это не коснется только сотрудников академии РФС, занимающихся подготовкой судейских кадров.

Ашот Хачатурянц. Фото РФС
Ашот Хачатурянц.
РФС

Вы скажете, что нового судейского руководителя можно заманить большими деньгами? Наверное. Но это не случай Иванова. Во всяком случае, он не был замечен в стремлении заработать миллионы на судействе.

Сегодня нет однозначной информации о будущем Хачатурянца и Каманцева. Но были их высказывания о планах на ближайшие месяцы, которые не свидетельствуют о том, что они закроют свой проект в российском судействе. Так о каком же возвращении Иванова может идти речь?

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