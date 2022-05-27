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Судейство

Сегодня, 16:37

89 судей РПЛ и 20 инспекторов вместе заработали меньше одного тренера «Спартака»

Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в
Паоло Ваноли.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как подсчитали эксперты «СЭ», расходы на выплаты вознаграждений 89 судьям и 20 инспекторам в чемпионате России-2021/22 составили 85 274 250 рублей. В данную сумму не входит ежемесячная зарплата в 30 тысяч рублей, выплачиваемая тем арбитрам, чьи договоры это предусматривают.

Для сравнения, по данным нашего издания, главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли в год получает 1,5 миллиона евро, что сегодня составляет примерно 105 миллионов рублей.

Расходы распределились следующим образом:

— на арбитров — 27 600 000;

— на ассистентов — 26 400 000;

— на резервных — 2 088 000;

— на видеоарбитров — 13 627 500;

— на ассистентов видеоарбитров — 7 158 750;

— на инспекторов — 8 400 000.

В чемпионате России-2021/22 проведены 240 матчей, видеоарбитры использовались в 237 играх. В 12 встречах работали по два ассистента видеоарбитра — АВАР1 и АВАР2.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Паоло Ваноли
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5
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
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Динамо – Сочи
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Матео Кассьерра

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Краснодар

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