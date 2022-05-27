89 судей РПЛ и 20 инспекторов вместе заработали меньше одного тренера «Спартака»

Как подсчитали эксперты «СЭ», расходы на выплаты вознаграждений 89 судьям и 20 инспекторам в чемпионате России-2021/22 составили 85 274 250 рублей. В данную сумму не входит ежемесячная зарплата в 30 тысяч рублей, выплачиваемая тем арбитрам, чьи договоры это предусматривают.

Для сравнения, по данным нашего издания, главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли в год получает 1,5 миллиона евро, что сегодня составляет примерно 105 миллионов рублей.

Расходы распределились следующим образом:

— на арбитров — 27 600 000;

— на ассистентов — 26 400 000;

— на резервных — 2 088 000;

— на видеоарбитров — 13 627 500;

— на ассистентов видеоарбитров — 7 158 750;

— на инспекторов — 8 400 000.

В чемпионате России-2021/22 проведены 240 матчей, видеоарбитры использовались в 237 играх. В 12 встречах работали по два ассистента видеоарбитра — АВАР1 и АВАР2.