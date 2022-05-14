Реванш — главная мотивация «Спартака» в игре с «Зенитом». Клуб должен извиниться перед фанатами
Московский «Спартак», как может, искупает вину перед болельщиками — команда набрала отличные кондиции и ворвалась в финал БЕТСИТИ Кубка России. Еще один шанс скрасить неудачный сезон РПЛ — обыграть дома «Зенит», который победил в первом круге со счетом 7:1. Добавить интереса игре вы можете с приветственным бонусом от БЕТСИТИ — получите до 10 000 рублей прямо сейчас!
Когда состоится и где смотреть матч «Спартак» — «Зенит»
Самое горячее противостояние России последних лет состоится 15 мая 2022 года в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». Стартовый свисток в исполнении арбитра Павла Кукуяна прозвучит в 16.30 мск. В прямом эфире игру покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», начало трансляции в 16.00 мск.
«Спартак» — «Зенит»: прогноз и ставка на матч РПЛ 15 мая 2022 года
Вы заметили, как сместились полюса в российском футболе? Кажется, еще недавно главным дерби страны считалось столкновение «Спартака» и ЦСКА, но положние изменилось. Бурления вокруг матчей красно-белых с красно-синим начинаются за пару дней до стартового свистка и стихают почти сразу после завершения игры. Тогда как противостояние москвичей и «Зенита» продолжается весь год и достигает пика на неделе до и после встречи.
То, что происходит в середине мая 2022-го, — особый случай. В РПЛ уже готовятся к отдыху, поэтому градус вокруг матча понизился до минимальных значений. В 29-м туре игроков и тренеров волнуют уже совсем другие вопросы: как остаться здоровым и провести отпуск не на костылях, как избежать травмы и выложиться по-полной в предстоящем финале Кубка страны. Ненависть и кислотные плевки уже мало кого интересуют.
И все же матч должен получиться традиционно горячим настолько, насколько это возможно. «Спартак» — «Зенит» — брендовое противоборство российского футбола и важное событие для болельщиков, которые скучают в отсутствие соревнований и побед в других видах спорта. Поэтому интерес будет, и игроки должны хотя бы постараться, зная об этом.
Еще одна важная составляющая — самолюбие москвичей. Поражение 1:7 в первом круге стало для них крупнейшим за всю историю выступлений в РПЛ. Забыть об этом кошмаре не получится даже после завершения сезона, а откладывать акт мщения на будущие матчи — неприемлемо.
Впрочем, ответить своей разгромной победой москвичам будет тяжело. Букмекерская компания БЕТСИТИ считает, что у команды Паоло Ваноли небольшие шансы выиграть. На успех хозяев можно поставить с коэффициентом 4.10, это примерно 23% вероятности исхода. Такая же котировка доступна на ничью. На победу «Зенита» шансов значительно больше — 1.82 (54%).
«Конечно, всегда приятно обыгрывать «Спартак», но многое в этом матче будет зависеть от состава, который выпустит Сергей Семак. Не исключаю, что «Спартак» может зацепить очки в этом матче, потому что «Зенит» уже стал чемпионом, такие игры не имеют смысла», — считает бывший тренер питерцев Властимил Петржела. Несмотря на то, что на кону не стоят судьбоносные очки, матч по-прежнему окутан интригами и будет интересен. И точно результативен, потому что иначе «Спартак» с «Зенитом» в последние годы не могут.
Прогноз от «СЭ»: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 1.80.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|19
|7
|2
|65-26
|64
|
2
|Сочи
|29
|16
|5
|8
|49-29
|53
|
3
|Динамо
|28
|16
|4
|8
|49-33
|52
|
4
|ЦСКА
|28
|14
|5
|9
|38-28
|47
|
5
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|40-29
|46
|
6
|Локомотив
|28
|12
|8
|8
|39-36
|44
|
7
|Кр. Советов
|28
|12
|5
|11
|39-34
|41
|
8
|Ахмат
|28
|12
|2
|14
|34-37
|38
|
9
|Спартак
|28
|10
|7
|11
|35-38
|37
|
10
|Ростов
|28
|9
|8
|11
|45-46
|35
|
11
|Н. Новгород
|29
|7
|9
|13
|25-39
|30
|
12
|Химки
|28
|6
|11
|11
|31-44
|29
|
13
|Рубин
|28
|8
|5
|15
|33-51
|29
|
14
|Урал
|28
|6
|9
|13
|22-34
|27
|
15
|Уфа
|28
|4
|12
|12
|25-38
|24
|
16
|Арсенал
|28
|5
|8
|15
|28-55
|23
|13.05
|19:00
|
Сочи – Н. Новгород
|0 : 0
|14.05
|14:00
|
Уфа – Арсенал
|- : -
|14.05
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|14.05
|16:30
|
Ростов – Химки
|- : -
|14.05
|19:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|15.05
|14:00
|
Урал – Рубин
|- : -
|15.05
|16:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|15.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0