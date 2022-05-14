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Сегодня, 12:50

Реванш — главная мотивация «Спартака» в игре с «Зенитом». Клуб должен извиниться перед фанатами

Прогнозы и ставки на матч РПЛ «Спартак» — «Зенит» 15 мая 2022 года
Отдел футбола «СЭ»
Читать «СЭ» в
Зелимхан Бакаев («Спартак»).
Фото Global Look Press
1:7 так просто не забудут.

Московский «Спартак», как может, искупает вину перед болельщиками — команда набрала отличные кондиции и ворвалась в финал БЕТСИТИ Кубка России. Еще один шанс скрасить неудачный сезон РПЛ — обыграть дома «Зенит», который победил в первом круге со счетом 7:1. Добавить интереса игре вы можете с приветственным бонусом от БЕТСИТИ — получите до 10 000 рублей прямо сейчас!

Когда состоится и где смотреть матч «Спартак» — «Зенит»

Самое горячее противостояние России последних лет состоится 15 мая 2022 года в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». Стартовый свисток в исполнении арбитра Павла Кукуяна прозвучит в 16.30 мск. В прямом эфире игру покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», начало трансляции в 16.00 мск.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 29-й тур
15 мая, 16:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Зенит

«Спартак» — «Зенит»: прогноз и ставка на матч РПЛ 15 мая 2022 года

Вы заметили, как сместились полюса в российском футболе? Кажется, еще недавно главным дерби страны считалось столкновение «Спартака» и ЦСКА, но положние изменилось. Бурления вокруг матчей красно-белых с красно-синим начинаются за пару дней до стартового свистка и стихают почти сразу после завершения игры. Тогда как противостояние москвичей и «Зенита» продолжается весь год и достигает пика на неделе до и после встречи.

То, что происходит в середине мая 2022-го, — особый случай. В РПЛ уже готовятся к отдыху, поэтому градус вокруг матча понизился до минимальных значений. В 29-м туре игроков и тренеров волнуют уже совсем другие вопросы: как остаться здоровым и провести отпуск не на костылях, как избежать травмы и выложиться по-полной в предстоящем финале Кубка страны. Ненависть и кислотные плевки уже мало кого интересуют.

Кевин де&nbsp;Брёйне и&nbsp;Фил Фоден (&laquo;Манчестер Сити&raquo;). «Вест Хэм» — «Манчестер Сити»: команда Гвардиолы не упустит лидерство в АПЛ

И все же матч должен получиться традиционно горячим настолько, насколько это возможно. «Спартак» — «Зенит» — брендовое противоборство российского футбола и важное событие для болельщиков, которые скучают в отсутствие соревнований и побед в других видах спорта. Поэтому интерес будет, и игроки должны хотя бы постараться, зная об этом.

Еще одна важная составляющая — самолюбие москвичей. Поражение 1:7 в первом круге стало для них крупнейшим за всю историю выступлений в РПЛ. Забыть об этом кошмаре не получится даже после завершения сезона, а откладывать акт мщения на будущие матчи — неприемлемо.

Впрочем, ответить своей разгромной победой москвичам будет тяжело. Букмекерская компания БЕТСИТИ считает, что у команды Паоло Ваноли небольшие шансы выиграть. На успех хозяев можно поставить с коэффициентом 4.10, это примерно 23% вероятности исхода. Такая же котировка доступна на ничью. На победу «Зенита» шансов значительно больше — 1.82 (54%).

«Конечно, всегда приятно обыгрывать «Спартак», но многое в этом матче будет зависеть от состава, который выпустит Сергей Семак. Не исключаю, что «Спартак» может зацепить очки в этом матче, потому что «Зенит» уже стал чемпионом, такие игры не имеют смысла», — считает бывший тренер питерцев Властимил Петржела. Несмотря на то, что на кону не стоят судьбоносные очки, матч по-прежнему окутан интригами и будет интересен. И точно результативен, потому что иначе «Спартак» с «Зенитом» в последние годы не могут.

Прогноз от «СЭ»: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 1.80.

Согласны с прогнозом или сделаете другую ставку? Поставьте в БЕТСИТИ и получите до 10 000 рублей во фрибетах прямо сейчас!

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Динамо

Обе забьют - да

14%

1.76

П2

35%

2.00

15%

1.86
⚽ Футбол. Кубок Англии
Челси
Ливерпуль

ТБ 2.5

11%

1.93

Обе забьют - да

34%

1.79

П2

16%

2.13
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Зенит

П2

27%

1.84

ТБ 2.5

20%

1.58

Обе забьют - да

23%

1.57
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РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
7
2
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
3
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
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30 тур
13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 0 : 0
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 - : -
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
14.05 16:30
Ростов – Химки
 - : -
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
15.05 14:00
Урал – Рубин
 - : -
15.05 16:30
Спартак – Зенит
 - : -
15.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
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Ростов

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Антон Зиньковский

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Далер Кузяев

Зенит

 7
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Краснодар

 6
И К Ж
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Спартак

 16 1 4
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Горан Чаушич

Арсенал Т

 22 1 4
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Краснодар

 15 1 0
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