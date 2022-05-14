1:7 так просто не забудут.

Московский «Спартак», как может, искупает вину перед болельщиками — команда набрала отличные кондиции и ворвалась в финал БЕТСИТИ Кубка России. Еще один шанс скрасить неудачный сезон РПЛ — обыграть дома «Зенит», который победил в первом круге со счетом 7:1. Добавить интереса игре вы можете с приветственным бонусом от БЕТСИТИ — получите до 10 000 рублей прямо сейчас!

Когда состоится и где смотреть матч «Спартак» — «Зенит»

Самое горячее противостояние России последних лет состоится 15 мая 2022 года в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». Стартовый свисток в исполнении арбитра Павла Кукуяна прозвучит в 16.30 мск. В прямом эфире игру покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», начало трансляции в 16.00 мск.

«Спартак» — «Зенит»: прогноз и ставка на матч РПЛ 15 мая 2022 года

Вы заметили, как сместились полюса в российском футболе? Кажется, еще недавно главным дерби страны считалось столкновение «Спартака» и ЦСКА, но положние изменилось. Бурления вокруг матчей красно-белых с красно-синим начинаются за пару дней до стартового свистка и стихают почти сразу после завершения игры. Тогда как противостояние москвичей и «Зенита» продолжается весь год и достигает пика на неделе до и после встречи.

То, что происходит в середине мая 2022-го, — особый случай. В РПЛ уже готовятся к отдыху, поэтому градус вокруг матча понизился до минимальных значений. В 29-м туре игроков и тренеров волнуют уже совсем другие вопросы: как остаться здоровым и провести отпуск не на костылях, как избежать травмы и выложиться по-полной в предстоящем финале Кубка страны. Ненависть и кислотные плевки уже мало кого интересуют.

И все же матч должен получиться традиционно горячим настолько, насколько это возможно. «Спартак» — «Зенит» — брендовое противоборство российского футбола и важное событие для болельщиков, которые скучают в отсутствие соревнований и побед в других видах спорта. Поэтому интерес будет, и игроки должны хотя бы постараться, зная об этом.

Еще одна важная составляющая — самолюбие москвичей. Поражение 1:7 в первом круге стало для них крупнейшим за всю историю выступлений в РПЛ. Забыть об этом кошмаре не получится даже после завершения сезона, а откладывать акт мщения на будущие матчи — неприемлемо.

Впрочем, ответить своей разгромной победой москвичам будет тяжело. Букмекерская компания БЕТСИТИ считает, что у команды Паоло Ваноли небольшие шансы выиграть. На успех хозяев можно поставить с коэффициентом 4.10, это примерно 23% вероятности исхода. Такая же котировка доступна на ничью. На победу «Зенита» шансов значительно больше — 1.82 (54%).

«Конечно, всегда приятно обыгрывать «Спартак», но многое в этом матче будет зависеть от состава, который выпустит Сергей Семак. Не исключаю, что «Спартак» может зацепить очки в этом матче, потому что «Зенит» уже стал чемпионом, такие игры не имеют смысла», — считает бывший тренер питерцев Властимил Петржела. Несмотря на то, что на кону не стоят судьбоносные очки, матч по-прежнему окутан интригами и будет интересен. И точно результативен, потому что иначе «Спартак» с «Зенитом» в последние годы не могут.

Прогноз от «СЭ»: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 1.80.

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