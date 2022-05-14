Хавбек «Динамо» в порядке.

Даниил Фомин продолжает реализовать пенальти без осечек. В матче с «Локомотивом» хавбек снова подошел к точке и не промахнулся.

В премьер-лиге Фомин реализовал все свои 14 попыток. У полузащитника четыре гола с пенальти в составе «Уфы» и 10 — в матчах за «Динамо».

В игре с «Локо» 11-метровый для бело-голубых заработал Федор Смолов, получив по ногам от Едвая. Фомин уверенно пробил в левый угол и переиграл Гильерме, который прыгнул вправо.

Серия Фомина без промахов в РПЛ длится с 2015 года, а за всю взрослую карьеру Даниил реализовал 25 пенальти из 26. Единственный промах случился еще в ФНЛ-2 в составе «Краснодара-2». Тогда Фомин не забил в ворота «Алании».

В этом году полузащитник реализовал пять ударов с точки. Три — в РПЛ в матчах с «Краснодаром» (1:0), «Арсеналом» (4:1) и «Локомотивом» (3:3). Еще два — в Кубке России: с «Нижним Новгородом» в основное время и с «Балтикой» — в серии пенальти.

Фомин отмечал, что сложнее всего было исполнять 11-метровый в матче с «Уфой»: «Стараюсь анализировать игры вратарей. Больше всего волнения было, когда бил Беленову. Мы с ним тренировали пенальти, когда я был в «Уфе». И вот помню, что ему было очень волнительно и психологически труднее пробивать, — сказал Фомин в интервью «России 24».

Теперь отразить удар полузащитника «Динамо» не смог и Гильерме, а Фомин забил свой 10-й гол в чемпионате.