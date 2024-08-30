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Соболев ушел, но эмоций нет. «Спартак» захотел продать его еще после майского конфликта со Слишковичем

Рабинер рассказал о деталях взаимоотношений Соболева со «Спартаком»
Игорь Рабинер
Обозреватель
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Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Рабинер — о деталях взаимоотношений форварда с бывшим клубом.

Разлад между Соболевым и «Спартаком» начался в прошлом сезоне

По трансферу Александра Соболева в «Зенит» ощущение одно — слава богу, что вся эта осточертевшая сага наконец закончилась и не перешла в стадию, когда окно закрыто, игрок никуда не перешел, пути назад отрезаны, он — нигде и полгода цена на него стремительно падает.

У меня по поводу случившегося совсем нет эмоций — видимо, потому что все так затянулось. Подобные переходы взрывают мозг в тех случаях, когда они одномоментны, неожиданны, до того о них никто не ведает. Здесь же к такой развязке шло все, и чувства перегорели.

В конце концов, Соболев не воспитанник «Спартака». Однажды пришел, однажды ушел. Да, одно время было ощущение, что он может стать легендой клуба. Вызывало уважение и 24-е место в списке спартаковских снайперов всех времен и седьмое в постсоветское время (если не считать Черенкова и Родионова, в России забивших лишь последние голы). Но теперь это будут лишь цифры. Парень выбрал путь, и пусть идет своей дорогой. Мне кажется, болельщикам «Спартака» есть за что сказать ему спасибо, мгновений ликования он принес немало.

После чего — забыть.

Александр Соболев. Соболев в «Зените» — самый токсичный трансфер со времен Дзюбы. Ну так нельзя

Соболев мне кажется человеком сколь искренним и порывистым, столь и недалеким. Говоря или делая что-то, он не считает даже на ход вперед, живет только тем, что здесь и сейчас. По ментальности и интеллекту — типичный среднестатистический футболист, не лучше и не хуже других. Если кто-то сейчас сильно разочарован, то просто не стоило очаровываться.

Когда этот большой мальчик рвал рубаху на груди, выражая преданность «Спартаку», он действительно в это верил. Но это не было и не могло у него быть глубоко. Приехал в клуб уже взрослым игроком, на какое-то время пропитался красно-белым вайбом, но где-то по вершкам. До корешков это не дошло, иначе «Зенита» бы быть не могло. «Не жалейте. Не спартаковец», — прав Никита Палыч Симонян, который имеет на такие слова прав больше, чем кто-либо.

Если говорить о процессе расставания, знаю нюанс — началось все еще в конце прошлого сезона, перед финалом Пути регионов с «Балтикой». В предыдущем матче чемпионата с «Краснодаром» (кстати, выигранном) Владимир Слишкович хотел приберечь его к Кубку и в основе не выпустил, дал только несколько минут в концовке. Соболев, который хочет играть всегда, отреагировал в своем стиле — тренировался спустя рукава, и тренера это раздражало. Потом как-то в квадрате оказался второй мяч, и Саша демонстративно его выбил подальше. Это увидел Слишкович, отстранил Соболева от тренировки и сказал, что в Калининград тот с командой не едет. Он вроде даже готов был извиниться и звонил тренеру, но до вылета команды с ним разговаривать не стали.

Владимир Слишкович.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Ничем хорошим это ни для кого не закончилось — «Спартак» в ключевом матче сезона проиграл. И, по легенде, на слова Слишковича до игры «Посмотришь матч на диване» Саша якобы после нее ответил тренеру: «Теперь финал оба на диване посмотрим». Естественно, это стало известно руководству.

После этого в клубе вроде бы и решили — хватит. И впервые сказали, что готовы его продать. Черты характера нападающего перевесили для руководителей пользу, которую он приносил. Соболев таким отношением оскорбился. И понеслось. Степень вины в конфликте клуба и игрока определяйте для себя сами.

А дальше уже на горизонте возник «Зенит», и знаменитый разговор Станковича с Соболевым после «Оренбурга», и перевод на индивидуальные занятия, и период мучений, которые закончились сегодня.

Александр Соболев. Соболев — официально в «Зените»! Главная трансферная сага года завершена

Все участники сделки в плюсе

В чем-то случившееся при текущих обстоятельствах хорошо для всех. Для «Зенита» — жизнь, конечно, покажет, но приобретен хоть и проблемный игрок со сложным нравом, но: а) «паспортный», что снимет для Семака ряд проблем при формировании состава; б) который много лет давал достаточно стабильный результат на важной позиции. Не Дзюба (хотя в чем-то — именно Дзюба), но определенную пользу принести питерцам должен.

Для «Спартака» хорошо то, что подняли цену с 6 миллионов до 10 — поди сейчас за десятку в России кого-то продай. А тем более чемодан без ручки, в который за последние месяцы превратился из ведущего форварда команды Соболев.

Во-вторых, потенциальное возвращение Александра в «Спартак», если бы ничего не вышло со сделкой, стопроцентно принесло бы в раздевалку токсичность, поскольку разбитые вдребезги тарелки склеить невозможно. Да и без Соболева, как видим, жизнь для «Спартака» вполне себе продолжается — раскрылся Угальде, при нем не находивший себя.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Хотя, конечно, в самом факте продажи еще недавно одного из ведущих игроков, да еще и «лимитчика», конкуренту по чемпионату ничего хорошего для красно-белых нет. Лучше бы — за границу. Но кому там нужен Соболев за десять миллионов? Дубль «Наполи» в Тушине был уже три года назад, а время в футболе летит быстро.

Для Соболева хорошо, что не оказался на полгода вне футбола и будет играть. Для агента Павла Андреева — мы понимаем, что хорошо. Тут, уверен, надо отдать ему должное — если ему что-то нужно, он всегда доводит дело до конца. И для своих игроков, того же Соболева, является безусловным авторитетом, они его слушают, как дети.

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А они в большинстве своем дети и есть. Вот и Соболев как пришел из Самары в «Спартак» взрослым по возрасту человеком с менталитетом ребенка, так им и остался. Думаю, он не думает и не понимает, что разом стал для всех своим среди чужих и чужим среди своих. Да ему это, вероятно, и не важно. Он не смотрит ни вправо, ни влево, а прет по своей эмоциональной прямой.

А по какому маршруту эта дорога ведет, к Дзюбе или к Бакаеву, еще предстоит выяснить. Одно ясно: точно не к статусу легенды какого-либо клуба и не к людской любви. Не к Черенкову или Тихонову, не к Желудкову или Бирюкову.

Александр Соболев
Деян Станкович
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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