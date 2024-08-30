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Сегодня, 16:10

Соболев — официально в «Зените»! Главная трансферная сага года завершена

Александр Соболев перешел из «Спартака» в «Зенит»
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Александр Соболев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
«Спартак» отпустил скандального нападающего.

Самая громкая история этого лета завершилась так же внезапно, как и началась. Еще совсем недавно это было трудно вообразить, но сейчас Александр Соболев — в Санкт-Петербурге — вырвался из «Спартака», решив вопрос буквально за несколько дней.

Форвард завис в «Спартаке», а после покупки Гонду в трансфер мало кто верил

Разговоры о том, что «Зенит» находится в поиске люксового нападающего, ходили с весны. Александр Соболев в них тоже упоминался — чем ближе к началу сезона, тем активнее. На старте чемпионата Александр своим поведением и вовсе подтвердил все слухи — поругался со «Спартаком» и начал тренироваться индивидуально после беседы с Деяном Станковичем. Фактически Соболев форсировал переход.

Что происходило в этот момент и в какую ловушку попал форвард красно-белых, «СЭ» уже подробно рассказывал. Если кратко: Александр переоценил интерес «Зенита» к себе и поссорился с командой, хотя предметного оффера из Санкт-Петербурга все это время просто не существовало. По нашей информации, сине-бело-голубые были сосредоточены на подписании иностранного форварда.

Лусиано Гонду. «Почему взяли Гонду, а не Соболева? Возможно, дело в характере». Что нужно знать о новичке «Зенита»

И действительно, совсем скоро появились инсайды про аргентинца Лусиано Гонду — высокого центрального нападающего. 27 августа трансфер подтвердили официально — по данным «СЭ», он обошелся «Зениту» в 12 миллионов евро.

С этого момента в трансфер Соболева мало кто верил: Гонду стал третьим центрфорвардом в обойме Сергея Семака, к тому же по габаритам и игровой стилистике аргентинец похож на Соболева. О трансфере красно-белого бунтаря как будто бы забыли — он выглядел почти невозможным.

Георгий Черданцев.
Фото Евгений Асмолов, ФК «Зенит»

Черданцев опровергал переход. А потом взорвал инфополе

Все резко изменилось 28 августа. Во время матча «Динамо» — «Крылья Советов» комментатор Георгий Черданцев ненадолго пропал из эфира — а потом вернулся и выдал инсайд: «Я получал, можно сказать, в режиме реального времени информацию о том, что в течение часа, до 21.00 по московскому времени, Александр Соболев может все-таки перейти в «Зенит». То есть через 20 минут эта информация может появиться официально».

В назначенное время ничего не случилось, но с комментарием для «СЭ» выступил председатель правления «Зенита» Александр Медведев: «Дайте мое заявление в связи с распространяемыми слухами: решение по Александру Соболеву будет объявлено завтра».

Фото Александр Федоров, «СЭ»

После этого Черданцев вновь вышел на связь: «По состоянию на 21.29 пока обновлений нет, но полагаю, что в ближайшее время обновление этой информации появится. В эти минуты переговоры были или продолжают находиться в решающей фазе. Не факт, что переговоры всегда заканчиваются определенным результатом. Но, как я понимаю, ситуация вернулась к активнейшей фазе. Если стороны придут к соглашению, то не исключено, что-либо сегодня вечером, либо завтра утром о трансфере будет объявлено официально».

Примечательно, что за четыре дня до этого Черданцев говорил, что трансфер точно не состоится: «Соболева в «Зените» не будет. Так говорят знающие люди. Это был информированный источник, но я его не выдам. Говорят, вопрос был закрыт еще месяц назад, что все это — слухи».

Утром 29 августа Черданцев, внезапно превратившийся в главного инсайдера по теме, все подтвердил: «По моей информации, переговоры вчера завершились принятием принципиального положительного решения. Осталось поставить подписи. Тогда — Соболев в «Зенит», Сергеев — в «Крылья Советов». В течение дня вопрос должен быть решен окончательно».

Александр Соболев. Сюрприз от «Зенита»: Соболев все-таки едет в Санкт-Петербург?

Все оказалось правдой: Соболев в Санкт-Петербурге

Георгий Черданцев оказался прав — похоже, вопрос действительно решали в течение всего дня. Ни утром, ни днем никаких обещанных заявлений от «Зенита» не последовало. Только официальный Telegram-канал клуба в обед разместил традиционное «Спишь?» (на этот раз — в исполнении блогера Николая Соболева), которое обычно предваряет громкие трансферы, но это оказалось розыгрышем и промоакцией партнера «Зенита», гипермаркета мебели.

Александр Медведев целый день отбивался — дважды подтвердил, что все будет объявлено 29 августа (сказав, что в сутках 24 часа). Параллельно Telegram-канал Baza сообщил, что контракт уже подписан. Сам Александр Соболев к тому моменту убрал любые упоминания «Спартака» из соцсетей.

Вечером Медведев наконец-то официально подтвердил — форвард едет в Санкт-Петербург на медосмотр. По данным «СЭ», Соболев подписал контракт по схеме 4+1, а «Спартак» получит за бунтаря около 10 миллионов евро.

30 августа «Зенит» объявил о трансфере официально — легендарное «Спишь?», кстати, позвали исполнить Георгия Черданцева. В объявлении клуб также пошутил над хобби Соболева — видеоиграми, написав, что «Игры кончились».

Александр Соболев на&nbsp;презентации&nbsp;ХК СКА. Соболев приехал на презентацию хоккейного СКА. На мероприятии замечена футболка «Зенита» с его фамилией

Презентация форварда прошла совместно с презентацией формы хоккейного СКА — на ней стало известно, что Александр получил седьмой номер. «Спартак» же попрощался с Соболевым максимально прохладно — перечислил достижения и поблагодарил за годы, проведенные в клубе. Удачи бывшему форварду красно-белые не пожелали. Соболев подписал контракт на три года, «Спартак», по данным «СЭ», получит за бунтаря порядка 10 миллионов евро.

Александр Соболев
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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