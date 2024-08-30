Соболев — официально в «Зените»! Главная трансферная сага года завершена
Самая громкая история этого лета завершилась так же внезапно, как и началась. Еще совсем недавно это было трудно вообразить, но сейчас Александр Соболев — в Санкт-Петербурге — вырвался из «Спартака», решив вопрос буквально за несколько дней.
Форвард завис в «Спартаке», а после покупки Гонду в трансфер мало кто верил
Разговоры о том, что «Зенит» находится в поиске люксового нападающего, ходили с весны. Александр Соболев в них тоже упоминался — чем ближе к началу сезона, тем активнее. На старте чемпионата Александр своим поведением и вовсе подтвердил все слухи — поругался со «Спартаком» и начал тренироваться индивидуально после беседы с Деяном Станковичем. Фактически Соболев форсировал переход.
Что происходило в этот момент и в какую ловушку попал форвард красно-белых, «СЭ» уже подробно рассказывал. Если кратко: Александр переоценил интерес «Зенита» к себе и поссорился с командой, хотя предметного оффера из Санкт-Петербурга все это время просто не существовало. По нашей информации, сине-бело-голубые были сосредоточены на подписании иностранного форварда.
И действительно, совсем скоро появились инсайды про аргентинца Лусиано Гонду — высокого центрального нападающего. 27 августа трансфер подтвердили официально — по данным «СЭ», он обошелся «Зениту» в 12 миллионов евро.
С этого момента в трансфер Соболева мало кто верил: Гонду стал третьим центрфорвардом в обойме Сергея Семака, к тому же по габаритам и игровой стилистике аргентинец похож на Соболева. О трансфере красно-белого бунтаря как будто бы забыли — он выглядел почти невозможным.
Черданцев опровергал переход. А потом взорвал инфополе
Все резко изменилось 28 августа. Во время матча «Динамо» — «Крылья Советов» комментатор Георгий Черданцев ненадолго пропал из эфира — а потом вернулся и выдал инсайд: «Я получал, можно сказать, в режиме реального времени информацию о том, что в течение часа, до 21.00 по московскому времени, Александр Соболев может все-таки перейти в «Зенит». То есть через 20 минут эта информация может появиться официально».
В назначенное время ничего не случилось, но с комментарием для «СЭ» выступил председатель правления «Зенита» Александр Медведев: «Дайте мое заявление в связи с распространяемыми слухами: решение по Александру Соболеву будет объявлено завтра».
После этого Черданцев вновь вышел на связь: «По состоянию на 21.29 пока обновлений нет, но полагаю, что в ближайшее время обновление этой информации появится. В эти минуты переговоры были или продолжают находиться в решающей фазе. Не факт, что переговоры всегда заканчиваются определенным результатом. Но, как я понимаю, ситуация вернулась к активнейшей фазе. Если стороны придут к соглашению, то не исключено, что-либо сегодня вечером, либо завтра утром о трансфере будет объявлено официально».
Примечательно, что за четыре дня до этого Черданцев говорил, что трансфер точно не состоится: «Соболева в «Зените» не будет. Так говорят знающие люди. Это был информированный источник, но я его не выдам. Говорят, вопрос был закрыт еще месяц назад, что все это — слухи».
Утром 29 августа Черданцев, внезапно превратившийся в главного инсайдера по теме, все подтвердил: «По моей информации, переговоры вчера завершились принятием принципиального положительного решения. Осталось поставить подписи. Тогда — Соболев в «Зенит», Сергеев — в «Крылья Советов». В течение дня вопрос должен быть решен окончательно».
Все оказалось правдой: Соболев в Санкт-Петербурге
Георгий Черданцев оказался прав — похоже, вопрос действительно решали в течение всего дня. Ни утром, ни днем никаких обещанных заявлений от «Зенита» не последовало. Только официальный Telegram-канал клуба в обед разместил традиционное «Спишь?» (на этот раз — в исполнении блогера Николая Соболева), которое обычно предваряет громкие трансферы, но это оказалось розыгрышем и промоакцией партнера «Зенита», гипермаркета мебели.
Александр Медведев целый день отбивался — дважды подтвердил, что все будет объявлено 29 августа (сказав, что в сутках 24 часа). Параллельно Telegram-канал Baza сообщил, что контракт уже подписан. Сам Александр Соболев к тому моменту убрал любые упоминания «Спартака» из соцсетей.
Вечером Медведев наконец-то официально подтвердил — форвард едет в Санкт-Петербург на медосмотр. По данным «СЭ», Соболев подписал контракт по схеме 4+1, а «Спартак» получит за бунтаря около 10 миллионов евро.
30 августа «Зенит» объявил о трансфере официально — легендарное «Спишь?», кстати, позвали исполнить Георгия Черданцева. В объявлении клуб также пошутил над хобби Соболева — видеоиграми, написав, что «Игры кончились».
Презентация форварда прошла совместно с презентацией формы хоккейного СКА — на ней стало известно, что Александр получил седьмой номер. «Спартак» же попрощался с Соболевым максимально прохладно — перечислил достижения и поблагодарил за годы, проведенные в клубе. Удачи бывшему форварду красно-белые не пожелали. Соболев подписал контракт на три года, «Спартак», по данным «СЭ», получит за бунтаря порядка 10 миллионов евро.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Локомотив
|6
|5
|0
|1
|15-7
|15
|
2
|Зенит
|6
|4
|2
|0
|15-1
|14
|
3
|Краснодар
|6
|3
|3
|0
|6-3
|12
|
4
|Динамо
|6
|4
|0
|2
|9-4
|12
|
5
|Спартак
|6
|3
|2
|1
|9-3
|11
|
6
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-4
|10
|
7
|Рубин
|6
|3
|1
|2
|11-11
|10
|
8
|Ростов
|6
|2
|2
|2
|9-12
|8
|
9
|Кр. Советов
|6
|2
|0
|4
|6-12
|6
|
10
|Пари НН
|6
|2
|0
|4
|6-12
|6
|
11
|Химки
|6
|1
|3
|2
|9-11
|6
|
12
|Оренбург
|6
|1
|2
|3
|7-11
|5
|
13
|Динамо Мх
|6
|1
|2
|3
|2-6
|5
|
14
|Акрон
|6
|1
|1
|4
|7-13
|4
|
15
|Ахмат
|6
|0
|4
|2
|4-10
|4
|
16
|Факел
|6
|1
|1
|4
|2-10
|4
|31.08
|15:00
|
Химки – ЦСКА
|- : -
|31.08
|17:30
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|31.08
|19:45
|
Спартак – Рубин
|- : -
|31.08
|20:00
|
Ахмат – Акрон
|- : -
|1.09
|15:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|1.09
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо Мх
|- : -
|1.09
|19:45
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|1.09
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1