Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:15

«Спрашиваю Соболева: «Готов к конкуренции с аргентинцем?» Он: «Я ее жду!» Орлов — о главном трансфере лета в РПЛ

Орлов оценил переход Соболева из «Спартака» в «Зенит»
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Александр Соболев и Александр Медведев.
Фото ФК «Зенит»
Известный комментатор Геннадий Орлов — о громком переходе нападающего Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

— Я же был на презентации Соболева, — говорит Орлов. — После нее он сам ко мне подошел: «Очень рад пожать вам руку!» Вежливый человек. Я его, правда, сразу спросил: «А вы знаете, что «Зенит» уже взял аргентинского форварда»? Он: «Да, конечно, знаю». Я: «И вы не боитесь конкуренции»?

Александр Соболев. Соболев — официально в «Зените»! Главная трансферная сага года завершена

— А он?

— «Да что вы! Я ее жду! Для меня это такой вызов!» Уточняю у него: «А в какой вы сейчас форме? Тренировались»? Он: «Конечно. Прекрасно себя ощущаю». И правда выглядит он по-спортивному прилично. Хороший игровой вес. Все в этом плане нормально.

— Вы же скептически относились к его возможному переходу в «Зенит».

— Да. Но сейчас хочется сказать о другом. Риски действительно есть. Но Сергей Богданыч Семак мне говорил, что ему нужен силовой форвард. Наверняка он внимательно следил за Соболевым, собирал данные. При этом, конечно, Соболеву еще надо пробиться в основной состав. Есть же Кассьерра, аргентинец (Лусиано Гонду. — Прим. «СЭ»), Сергеев. Что ж, будет интересно. Соболев пришел доказать, что он достоин быть игроком стартового состава. Время покажет.

Александр Соболев.
Фото ФК «Зенит»

— Кто-то считает, что «Зенит», купив Соболева, все-таки ослабил «Спартак».

— Да нет, не согласен. «Спартак» и без Соболева хорош. Станкович строит футбол без него, делает ставку на быстрых, небольших исполнителей. Тренер красно-белых не видит его в своих схемах, а Семак — видит. (Улыбается.) Дай бог, чтобы выиграли от этого перехода и те и другие. Повторюсь, «Зенит» идет на определенный риск. Соболев все-таки не так хорошо отрабатывает в обороне. Но в новом клубе его могут заставить это делать.

Мне кажется, что в «Спартаке» он все-таки играл эпизодами, иногда выключался, а теперь придется работать все 90 минут. Думаю, сам Соболев это прекрасно понимает. Знаете, когда «Зенит» брал Бакаева, у меня возникли сомнения. Задавался вопросом: ну как он может заменить Малкома? Маловато мастерства.

— У Соболева его побольше?

— Во-первых, у него есть характер! Это сразу чувствуется. Забивать он умеет. И конечно, Соболев по-футбольному наглый! А футбол любит наглецов. От этого никуда не деться. В спорте свои законы.

— Можно ли провести параллель между Соболевым и Дзюбой?

— Глобальные выводы делать рано. Но у Дзюбы была школа московского «Спартака». Это техника. У Соболева другое образование, но есть огромное желание и старание. Ну если человек так хочет проявить себя в «Зените», ему надо дать шанс. Почему бы не попробовать? В заявке же 25 человек. Ну вот взяли Ахметова. Разве его можно по уровню мастерства сравнить с Соболевым?

— Разные позиции.

— Да дело не в позиции, а в мощности, в эффективности. Ну что говорить... Семак захотел видеть Соболева в «Зените». Это и его зона ответственности. Я понимаю и руководство клуба. На кону 100-летие. Очень хочется выиграть титул. Отсюда такие закупки. Потрясающие! Глушенков, Латышонок. А аргентинец?

Александр Соболев. Соболев в «Зените» — самый токсичный трансфер со времен Дзюбы. Ну так нельзя

— А что — аргентинец?

— Игрок олимпийской сборной Аргентины. Ему 23 года. Я уже спросил тех людей, которые видели его первые тренировки в «Зените». Мне ответили: «Все в порядке, он и бежит, и головой хорошо играет». Посмотрим.

— Но стоит ли столетие клуба таких денег? На тех же Соболева и Гонду «Зенит» потратил больше 20 миллионов. А еврокубков у нас нет.

— Слушайте, когда еще не купили аргентинца, люди из клуба мне сказали: от продажи Малкома осталось еще 30 миллионов. Понимаете, да? Так что тут все логично.

Александр Соболев
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Геннадий Орлов
45
41
Читайте также
«Зенит» объявит решение по Cоболеву 29 августа
Байдарочница Черниговская рассказала о противодействии федерации при поездке на ЧМ
На Украине разгорелся скандал после крушения переданного ВСУ истребителя F-16
Жеребьевка на компьютере, никакого группового этапа, больше матчей и писклявый гимн. Что нужно знать о новой «платной» Лиге чемпионов по футболу сезона 2024-2025
В Минздраве предупредили о риске госпитализации из-за болезни вейперов EVALI
Мигранты устроили массовую драку в московском дворе
Популярное видео
«Локомотив» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Пари НН»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Химки»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Акрон»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 6-го тура 25 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, межсезонье 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
«Химки» арендовали защитника «Балтики» Луну
«Зенит» подписал Гонду, Канселу — в Саудовской Аравии, Севикян возвращается в Россию
Источник: «Сочи» не хочет отпускать Кравцова, несмотря на запросы «Нанта» и «Локомотива»
Агент Тикнизяна: «От «Севильи» было официальное предложение «Локомотиву»
Участник Олимпиады-2024 Одилов подписал контракт с «Химками»
Медведев: «Гонду проходит медосмотр для перехода в «Зенит»
Материалы сюжета: Соболев сменил «Спартак» на «Зенит»: из Москвы — в Санкт-Петербург
Соболев перешел из «Спартака» в «Зенит»! Онлайн-трансляция
Орлов: «В заявке «Зенита» 25 человек. Почему бы не дать шанс Соболеву?»
Орлов — о Соболеве в «Зените»: «Риски есть. Но Семаку нужен был силовой форвард»
Орлов: «Соболев подошел ко мне, пожал руку. Вежливый человек»
Соболев рассказал, что узнал о своей совместной презентации со СКА только накануне вечером
Соболев: «Благодарен «Спартаку» за все эти годы»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Локомотив 6 5 0 1 15-7 15
2
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
3
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
4
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
5
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
7
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
8
 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
 Пари НН 6 2 0 4 6-12 6
11
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
13
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
15
 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
16
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31.08 15:00
Химки – ЦСКА
 - : -
31.08 17:30
Пари НН – Зенит
 - : -
31.08 19:45
Спартак – Рубин
 - : -
31.08 20:00
Ахмат – Акрон
 - : -
1.09 15:00
Оренбург – Динамо
 - : -
1.09 17:30
Кр. Советов – Динамо Мх
 - : -
1.09 19:45
Локомотив – Краснодар
 - : -
1.09 20:00
Ростов – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 5
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 6 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости