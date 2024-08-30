Известный комментатор Геннадий Орлов — о громком переходе нападающего Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

— Я же был на презентации Соболева, — говорит Орлов. — После нее он сам ко мне подошел: «Очень рад пожать вам руку!» Вежливый человек. Я его, правда, сразу спросил: «А вы знаете, что «Зенит» уже взял аргентинского форварда»? Он: «Да, конечно, знаю». Я: «И вы не боитесь конкуренции»?

— А он?

— «Да что вы! Я ее жду! Для меня это такой вызов!» Уточняю у него: «А в какой вы сейчас форме? Тренировались»? Он: «Конечно. Прекрасно себя ощущаю». И правда выглядит он по-спортивному прилично. Хороший игровой вес. Все в этом плане нормально.

— Вы же скептически относились к его возможному переходу в «Зенит».

— Да. Но сейчас хочется сказать о другом. Риски действительно есть. Но Сергей Богданыч Семак мне говорил, что ему нужен силовой форвард. Наверняка он внимательно следил за Соболевым, собирал данные. При этом, конечно, Соболеву еще надо пробиться в основной состав. Есть же Кассьерра, аргентинец (Лусиано Гонду. — Прим. «СЭ»), Сергеев. Что ж, будет интересно. Соболев пришел доказать, что он достоин быть игроком стартового состава. Время покажет.

Александр Соболев. Фото ФК «Зенит»

— Кто-то считает, что «Зенит», купив Соболева, все-таки ослабил «Спартак».

— Да нет, не согласен. «Спартак» и без Соболева хорош. Станкович строит футбол без него, делает ставку на быстрых, небольших исполнителей. Тренер красно-белых не видит его в своих схемах, а Семак — видит. (Улыбается.) Дай бог, чтобы выиграли от этого перехода и те и другие. Повторюсь, «Зенит» идет на определенный риск. Соболев все-таки не так хорошо отрабатывает в обороне. Но в новом клубе его могут заставить это делать.

Мне кажется, что в «Спартаке» он все-таки играл эпизодами, иногда выключался, а теперь придется работать все 90 минут. Думаю, сам Соболев это прекрасно понимает. Знаете, когда «Зенит» брал Бакаева, у меня возникли сомнения. Задавался вопросом: ну как он может заменить Малкома? Маловато мастерства.

— У Соболева его побольше?

— Во-первых, у него есть характер! Это сразу чувствуется. Забивать он умеет. И конечно, Соболев по-футбольному наглый! А футбол любит наглецов. От этого никуда не деться. В спорте свои законы.

— Можно ли провести параллель между Соболевым и Дзюбой?

— Глобальные выводы делать рано. Но у Дзюбы была школа московского «Спартака». Это техника. У Соболева другое образование, но есть огромное желание и старание. Ну если человек так хочет проявить себя в «Зените», ему надо дать шанс. Почему бы не попробовать? В заявке же 25 человек. Ну вот взяли Ахметова. Разве его можно по уровню мастерства сравнить с Соболевым?

— Разные позиции.

— Да дело не в позиции, а в мощности, в эффективности. Ну что говорить... Семак захотел видеть Соболева в «Зените». Это и его зона ответственности. Я понимаю и руководство клуба. На кону 100-летие. Очень хочется выиграть титул. Отсюда такие закупки. Потрясающие! Глушенков, Латышонок. А аргентинец?

— А что — аргентинец?

— Игрок олимпийской сборной Аргентины. Ему 23 года. Я уже спросил тех людей, которые видели его первые тренировки в «Зените». Мне ответили: «Все в порядке, он и бежит, и головой хорошо играет». Посмотрим.

— Но стоит ли столетие клуба таких денег? На тех же Соболева и Гонду «Зенит» потратил больше 20 миллионов. А еврокубков у нас нет.

— Слушайте, когда еще не купили аргентинца, люди из клуба мне сказали: от продажи Малкома осталось еще 30 миллионов. Понимаете, да? Так что тут все логично.