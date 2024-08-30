«Зенит» разгромит «Пари НН», а «Спартак» не проиграет «Рубину». Прогнозы на 7-й тур РПЛ
«Химки» — ЦСКА
Александр Мостовой — 1:2. Поставлю на ЦСКА, у него класс выше. Плюс он должен побеждать, чтобы претендовать на высокие места.
Александр Яковлев —1:2. ЦСКА, безусловно, очевидный фаворит в этом матче, но и «Химки» последние игры играют достойно, поэтому победа армейцев будет непростой.
«Пари НН» — «Зенит»
Александр Мостовой — 0:2. «Зенит» уже в двух играх подряд в РПЛ потерял очки. В матче против «Пари НН» можно и нужно брать три очка.
Александр Яковлев — 1:4. «Зенит» уже третий матч в РПЛ и Кубке России не может одержать победу, поэтому самому богатому российскому клубу нужно восстановить свою репутацию. Ставлю на разгромную победу петербургского клуба.
«Спартак» — «Рубин»
Александр Мостовой —2:1. «Спартаку» непросто с командами, которые играют низким блоком, как это было с «Ахматом». Но думаю, что красно-белые вскроют оборону неуступчивого «Рубина».
Александр Яковлев — 2:2. Думаю, что этот матч получится одним из самых драматичных и упорных в этом туре. Нас ожидают настоящие футбольные качели, но победителя команды выявить не смогут.
«Ахмат» — «Акрон»
Александр Мостовой — 2:1. «Ахмат» уже должен победить. А «Акрон» вроде бы неплохо начал, но потом результаты просели.
Александр Яковлев —3:1. Несмотря на потери нескольких футболистов и последнее место в чемпионате, «Ахмат» сильнее «Акрона», и, конечно, команде из Грозного надо выбираться со дна таблицы. Ставлю на уверенную победу «Ахмата».
«Оренбург» — «Динамо»
Александр Мостовой — 1:2. У «Оренбурга» одна победа в РПЛ, некуда отступать. Плюс там искусственное поле. Но у «Динамо» хорошая игра и есть результат.
Александр Яковлев — 1:3. Конечно, это особый матч для Лички: играют его нынешняя и предыдущая команды. «Динамо» очень нужна победа, особенно после обидного поражения в прошлом туре.
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх
Александр Мостовой — 2:1. «Крылья» должны выйти очень злыми после разгрома от «Динамо» в Кубке России и не совсем удачного выступления в РПЛ.
Александр Яковлев — 1:1. Игроки «Динамо» с отличным настроем подходят к этому матчу после победы над «Спартаком» в Кубке России, но все же уровень «Крыльев» выше. В результате, думаю, мы увидим боевую ничью.
«Локомотив» — «Краснодар»
Александр Мостовой — 2:2. «Локомотив» и «Краснодар» равные соперники, у обоих хорошие составы. Вижу ничью в этой игре.
Александр Яковлев — 1:1. Матч, пожалуй, с самой интересной вывеской в туре. Первая и третья команды в таблице покажут зрелищный футбол, но победителя выявить не смогут.
«Ростов» — «Факел»
Александр Мостовой — 2:1. «Факел» пока выглядит не очень, он должен побеждать чаще.
Александр Яковлев —2:0. Ростовчане — безусловные фавориты. Они сильнее во всех компонентах игры, поэтому мы увидим уверенную победу хозяев.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Локомотив
|6
|5
|0
|1
|15-7
|15
|
2
|Зенит
|6
|4
|2
|0
|15-1
|14
|
3
|Краснодар
|6
|3
|3
|0
|6-3
|12
|
4
|Динамо
|6
|4
|0
|2
|9-4
|12
|
5
|Спартак
|6
|3
|2
|1
|9-3
|11
|
6
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-4
|10
|
7
|Рубин
|6
|3
|1
|2
|11-11
|10
|
8
|Ростов
|6
|2
|2
|2
|9-12
|8
|
9
|Кр. Советов
|6
|2
|0
|4
|6-12
|6
|
10
|Пари НН
|6
|2
|0
|4
|6-12
|6
|
11
|Химки
|6
|1
|3
|2
|9-11
|6
|
12
|Оренбург
|6
|1
|2
|3
|7-11
|5
|
13
|Динамо Мх
|6
|1
|2
|3
|2-6
|5
|
14
|Акрон
|6
|1
|1
|4
|7-13
|4
|
15
|Ахмат
|6
|0
|4
|2
|4-10
|4
|
16
|Факел
|6
|1
|1
|4
|2-10
|4
|31.08
|15:00
|
Химки – ЦСКА
|- : -
|31.08
|17:30
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|31.08
|19:45
|
Спартак – Рубин
|- : -
|31.08
|20:00
|
Ахмат – Акрон
|- : -
|1.09
|15:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|1.09
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо Мх
|- : -
|1.09
|19:45
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|1.09
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1