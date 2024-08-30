«Зенит» разгромит «Пари НН», а «Спартак» не проиграет «Рубину». Прогнозы на 7-й тур РПЛ

Противостояние экспертов и болельщиков продолжают экс-футболист сборных России и СССР Александр Мостовой и телеведущий Александр Яковлев.

Александр Мостовой — 1:2. Поставлю на ЦСКА, у него класс выше. Плюс он должен побеждать, чтобы претендовать на высокие места.

Александр Яковлев —1:2. ЦСКА, безусловно, очевидный фаворит в этом матче, но и «Химки» последние игры играют достойно, поэтому победа армейцев будет непростой.

Александр Мостовой — 0:2. «Зенит» уже в двух играх подряд в РПЛ потерял очки. В матче против «Пари НН» можно и нужно брать три очка.

Александр Яковлев — 1:4. «Зенит» уже третий матч в РПЛ и Кубке России не может одержать победу, поэтому самому богатому российскому клубу нужно восстановить свою репутацию. Ставлю на разгромную победу петербургского клуба.

Александр Мостовой —2:1. «Спартаку» непросто с командами, которые играют низким блоком, как это было с «Ахматом». Но думаю, что красно-белые вскроют оборону неуступчивого «Рубина».

Александр Яковлев — 2:2. Думаю, что этот матч получится одним из самых драматичных и упорных в этом туре. Нас ожидают настоящие футбольные качели, но победителя команды выявить не смогут.

Александр Мостовой — 2:1. «Ахмат» уже должен победить. А «Акрон» вроде бы неплохо начал, но потом результаты просели.

Александр Яковлев —3:1. Несмотря на потери нескольких футболистов и последнее место в чемпионате, «Ахмат» сильнее «Акрона», и, конечно, команде из Грозного надо выбираться со дна таблицы. Ставлю на уверенную победу «Ахмата».

Александр Мостовой — 1:2. У «Оренбурга» одна победа в РПЛ, некуда отступать. Плюс там искусственное поле. Но у «Динамо» хорошая игра и есть результат.

Александр Яковлев — 1:3. Конечно, это особый матч для Лички: играют его нынешняя и предыдущая команды. «Динамо» очень нужна победа, особенно после обидного поражения в прошлом туре.

Александр Мостовой — 2:1. «Крылья» должны выйти очень злыми после разгрома от «Динамо» в Кубке России и не совсем удачного выступления в РПЛ.

Александр Яковлев — 1:1. Игроки «Динамо» с отличным настроем подходят к этому матчу после победы над «Спартаком» в Кубке России, но все же уровень «Крыльев» выше. В результате, думаю, мы увидим боевую ничью.

Александр Мостовой — 2:2. «Локомотив» и «Краснодар» равные соперники, у обоих хорошие составы. Вижу ничью в этой игре.

Александр Яковлев — 1:1. Матч, пожалуй, с самой интересной вывеской в туре. Первая и третья команды в таблице покажут зрелищный футбол, но победителя выявить не смогут.

Александр Мостовой — 2:1. «Факел» пока выглядит не очень, он должен побеждать чаще.

Александр Яковлев —2:0. Ростовчане — безусловные фавориты. Они сильнее во всех компонентах игры, поэтому мы увидим уверенную победу хозяев.