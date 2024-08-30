Соболев в «Зените» — самый токсичный трансфер со времен Дзюбы. Ну так нельзя
Александр Соболев все-таки в «Зените». Контракт подписан по схеме «3+1», а сумма сделки, по данным «СЭ», составила около 10 миллионов евро.
Шок, что после стольких срывов, несбывшихся инсайдов и скандалов трансферная сага получила финал, который устроил оба клуба. «Спартак» заработал на продаже проблемного актива, а в Питере усилили атаку, вынудив конкурента целый месяц обходиться без важного игрока.
Он точно не помешал бы против «Ахмата» и Махачкалы, когда Деяну Станковичу оказалось некем продавливать низкий блок и вскрывать «автобусы». Но предпочел бегать вокруг поля на клубной базе и ждать офера из «Зенита», который устроит «Спартак».
История с отстранением просто уникальна — интересно, пошел бы на это Соболев еще раз, если бы сейчас можно было вернуться и все переиграть? Чтобы выходить на поле, быть на виду и убеждать клуб, в который мечтаешь перейти, голами, а не синей кепкой и кроссовками, а также фразами сына про «бомжей» и «позор российского футбола» во время стрима. Очевидно, что все это только отдаляло развязку и, вероятно, в какой-то момент в принципе поставило трансфер под сомнение (по информации «СЭ», Александр Медведев был против перехода, но на нем настоял Семак).
Так рисковать карьерой в тот момент, когда альтернативных опций практически не существовало, до сих пор кажется безумием. И я сомневаюсь, что Александр захочет снова пережить все то, что с ним происходило в этот месяц. Когда переговоры с «Зенитом» максимально усложнились, а путь назад оказался наглухо закрыт.
«Примет ли команда Соболева? Посмотрим, что он скажет. Хотелось бы услышать что-то вроде извинений, но, думаю, он просто ничего такого не произнесет», — жестко рассуждал Никита Чернов после матча с «Зенитом».
«Не знаю, где он и что с ним», — категорично добавил Роман Зобнин.
После таких слов стало очевидно, что даже публичное раскаяние не поможет. Вы помните, чтобы футболисты так радикально отвергали своих партнеров? Даже в самых острых конфликтах — с тренерским штабом или руководством — игроки обычно поддерживают одноклубников. Или просто занимают нейтральную позицию: «Это решение клуба, я не могу его комментировать», — универсальный ответ в интервью, чтобы ни с кем не портить отношения.
Но в «Спартаке» такого не было. Соболев сам себя загнал в тупик, откуда, казалось, уже не выбраться. И то, что выход нашелся, — огромная удача. А также оптимальное решение для всех. Кроме болельщиков «Зенита» — посмотрите, как полыхает в комментариях и в клубных соцсетях.
При этом важно зафиксировать: теперь уже бывший форвард «Спартака» — действительно не самый простой парень, но по-прежнему топ-футболист. Который мотивирован и заряжен как никогда в карьере. А кейс Артема Дзюбы (проделавшего такой же путь с похожим, но даже менее скандальным шлейфом) уже показал, насколько это опасно для оппонентов «Зенита».
И особенно для «Спартака», где, кстати, тоже получили дополнительную накрутку в противостоянии с действующим чемпионом. А еще неплохо заработали: порядка 10 миллионов евро на усиление атаки (или опорной зоны — интересно, как там Данил Глебов?) точно лучше, чем спонсировать занятие физкультурой одного из самых высокооплачиваемых и токсичных игроков.
Удивительно, что настолько проблемная и скандальная сделка в конечном счете осчастливила всех — включая «Крылья Советов» и Ивана Сергеева, у которого, похоже, зажигается зеленый свет для возвращения в Самару. Пока неофициально, но очевидно, что четвертый центрфорвард — перебор даже для «Зенита».
Наконец-то самый безумный трансферный сериал 2020-х завершился. Уйти по-взрослому и цивилизованно не получилось. И уверен, в итоге вымотан и сам Соболев, и все мы.
Смотреть на то, как Александр играет в футбол (уже неважно где), точно интереснее, чем еженедельно погружаться в закулисье его жизни и конфликтов в «Спартаке».
За последний месяц мы в этом убедились.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Локомотив
|6
|5
|0
|1
|15-7
|15
|
2
|Зенит
|6
|4
|2
|0
|15-1
|14
|
3
|Краснодар
|6
|3
|3
|0
|6-3
|12
|
4
|Динамо
|6
|4
|0
|2
|9-4
|12
|
5
|Спартак
|6
|3
|2
|1
|9-3
|11
|
6
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-4
|10
|
7
|Рубин
|6
|3
|1
|2
|11-11
|10
|
8
|Ростов
|6
|2
|2
|2
|9-12
|8
|
9
|Кр. Советов
|6
|2
|0
|4
|6-12
|6
|
10
|Пари НН
|6
|2
|0
|4
|6-12
|6
|
11
|Химки
|6
|1
|3
|2
|9-11
|6
|
12
|Оренбург
|6
|1
|2
|3
|7-11
|5
|
13
|Динамо Мх
|6
|1
|2
|3
|2-6
|5
|
14
|Акрон
|6
|1
|1
|4
|7-13
|4
|
15
|Ахмат
|6
|0
|4
|2
|4-10
|4
|
16
|Факел
|6
|1
|1
|4
|2-10
|4
|31.08
|15:00
|
Химки – ЦСКА
|- : -
|31.08
|17:30
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|31.08
|19:45
|
Спартак – Рубин
|- : -
|31.08
|20:00
|
Ахмат – Акрон
|- : -
|1.09
|15:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|1.09
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо Мх
|- : -
|1.09
|19:45
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|1.09
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1