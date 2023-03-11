«Спартак» чуть не упустил победу с 0:2, но дожал «Факел»! Абаскаль в ярости из-за судейства
Матч «Спартака» после судейского скандала — это всегда интересно. Команда, как правило, выходит максимально заряженной, и соперник попадает под горячую руку. Перед игрой Александр Соболев говорил о необходимости забивать пять мячей, чтобы не зависеть от ошибок судьи, и его слова выглядели как угроза. К слову, Александр вернулся в стартовый состав вместе с Зиньковским и отбывшим дисквалификацию Джикией, а Дуарте в центре обороны Абаскаль предпочел Маслова.
Перед матчем состоялась церемония вручения Промесу приза «СЭ» лучшему футболисту страны прошлого года. Фактически это российский «Золотой мяч»: в голосовании принимали участие ведущие тренеры, представители футбольных организаций и клубов, журналисты «СЭ», а также болельщики.
Через 18 минут после стартового свистка Промес вновь оказался в центре внимания: голландец наконец-то забил 100-й гол за «Спартак», сыграв на добивании после удара Зиньковского. Промес стал седьмым игроком в истории «Спартака», добравшимся до сотни мячей за клуб, и попал в очень достойную компанию — Симонян, Хусаинов, Гаврилов, Родионов, Черенков и Титов.
Ход игры не предвещал никаких проблем для «Спартака». Второй гол красно-белых в исполнении Соболева был отменен (и здесь к арбитру Безбородову возникли первые вопросы), но тут же Промес взял игру на себя и исполнил эффектный проход, разменяв вторую сотню.
2:0 за пару минут до перерыва — максимально комфортное развитие событий. Но «Спартак» умудрился до конца тайма упустить преимущество. Сначала красно-белые пропустили от Аппаева, одного из самых незабивных форвардов лиги. Осталось время и на то, чтобы получить пенальти в свои ворота: Пруцев неосмотрительно расставил руки в штрафной, а Безбородов, проведя пару минут у монитора, указал на точку.
В третьем домашнем матче подряд «Спартак» пропустил по два мяча. К обороне, безусловно, есть вопросы.
Кстати, нельзя не отметить гостевой сектор «Факела», который был забит до отказа. Наверное, впервые в истории тушинской арены фанатов гостей было слышно лучше, чем болельщиков красно-белых.
Второй тайм прошел по единственно возможному сценарию: «Факел» держал оборону, «Спартак» всячески пытался ее вскрыть. Гости нахватали пять желтых карточек, а красно-белые создали примерно столько же моментов. Промес со штрафного заряжал в перекладину, Соболев все никак не мог забить легальный гол... Время шло, сомнений в итоговой победе становилось все больше, напряжение нарастало. В итоге красно-белые забили за считаные минуты до финального свистка: подача, скидка Соболева и гол Мартинса, который на этот раз у «Спартака» не отобрали!
«Спартак» взял свое, пусть и не без приключений. И конечно, не без проявления эмоций: когда счет был равным, Гильермо Абаскаль бурно переживал каждый игровой момент. И особенно — судейские решения. После финального свистка тренер «Спартака» сразу направился к арбитрам в центр поля — испанца пришлось успокаивать его ассистентам, которые останавливали тренера и убирали ТВ-камеры, а также игрокам: в таком состоянии все могло кончиться дисквалификацией.
3:2 — красно-белые вырвали победу у «Факела», укрепили свои позиции на второй строчке и на день сократили отставание от «Зенита» до пяти очков. Но вряд ли оно останется таким же по итогам тура: в воскресенье команда Сергея Семака примет «Химки».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|14
|3
|1
|50-7
|45
|
2
|Спартак
|19
|12
|4
|3
|45-22
|40
|
3
|Ростов
|18
|10
|5
|3
|33-26
|35
|
4
|Динамо
|18
|9
|5
|4
|34-21
|32
|
5
|ЦСКА
|18
|8
|5
|5
|30-20
|29
|
6
|Ахмат
|19
|9
|2
|8
|30-29
|29
|
7
|Оренбург
|19
|9
|1
|9
|38-40
|28
|
8
|Сочи
|19
|8
|4
|7
|29-36
|28
|
9
|Краснодар
|18
|7
|5
|6
|33-31
|26
|
10
|Урал
|19
|7
|4
|8
|24-30
|25
|
11
|Кр. Советов
|18
|5
|5
|8
|20-26
|20
|
12
|Пари НН
|18
|5
|4
|9
|22-32
|19
|
13
|Локомотив
|19
|5
|4
|10
|24-35
|19
|
14
|Факел
|19
|1
|11
|7
|24-37
|14
|
15
|Химки
|18
|3
|4
|11
|17-37
|13
|
16
|Торпедо
|19
|1
|4
|14
|9-33
|7
|10.03
|19:00
|
Сочи – Оренбург
|0 : 4
|11.03
|14:00
|
Торпедо – Урал
|0 : 1
|11.03
|16:30
|
Спартак – Факел
|3 : 2
|11.03
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|0 : 1
|11.03
|19:00
|
Краснодар – Динамо
|- : -
|12.03
|14:00
|
Зенит – Химки
|- : -
|12.03
|16:30
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|12.03
|19:30
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|14
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|17
|1
|4
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|7
|1
|3