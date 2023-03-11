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Сегодня, 19:15

«Спартак» чуть не упустил победу с 0:2, но дожал «Факел»! Абаскаль в ярости из-за судейства

Олег Кошелев
Редактор видеоотдела
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Шамар Николсон держит Гильермо Абаскаля после матча.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Максим Максимов, Евгений Мележиков и Квинси Промес (слева направо).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
1/2
У Промеса — дубль, 100-й гол и приз «СЭ».
Россия. Премьер-лига. 19-й тур
11 мар, 16:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
3:2
Факел

Матч «Спартака» после судейского скандала — это всегда интересно. Команда, как правило, выходит максимально заряженной, и соперник попадает под горячую руку. Перед игрой Александр Соболев говорил о необходимости забивать пять мячей, чтобы не зависеть от ошибок судьи, и его слова выглядели как угроза. К слову, Александр вернулся в стартовый состав вместе с Зиньковским и отбывшим дисквалификацию Джикией, а Дуарте в центре обороны Абаскаль предпочел Маслова.

Перед матчем состоялась церемония вручения Промесу приза «СЭ» лучшему футболисту страны прошлого года. Фактически это российский «Золотой мяч»: в голосовании принимали участие ведущие тренеры, представители футбольных организаций и клубов, журналисты «СЭ», а также болельщики.

Максим Максимов, Евгений Мележиков и Квинси Промес (слева направо).
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Через 18 минут после стартового свистка Промес вновь оказался в центре внимания: голландец наконец-то забил 100-й гол за «Спартак», сыграв на добивании после удара Зиньковского. Промес стал седьмым игроком в истории «Спартака», добравшимся до сотни мячей за клуб, и попал в очень достойную компанию — Симонян, Хусаинов, Гаврилов, Родионов, Черенков и Титов.

Ход игры не предвещал никаких проблем для «Спартака». Второй гол красно-белых в исполнении Соболева был отменен (и здесь к арбитру Безбородову возникли первые вопросы), но тут же Промес взял игру на себя и исполнил эффектный проход, разменяв вторую сотню.

2:0 за пару минут до перерыва — максимально комфортное развитие событий. Но «Спартак» умудрился до конца тайма упустить преимущество. Сначала красно-белые пропустили от Аппаева, одного из самых незабивных форвардов лиги. Осталось время и на то, чтобы получить пенальти в свои ворота: Пруцев неосмотрительно расставил руки в штрафной, а Безбородов, проведя пару минут у монитора, указал на точку.

В третьем домашнем матче подряд «Спартак» пропустил по два мяча. К обороне, безусловно, есть вопросы.

Кстати, нельзя не отметить гостевой сектор «Факела», который был забит до отказа. Наверное, впервые в истории тушинской арены фанатов гостей было слышно лучше, чем болельщиков красно-белых.

Второй тайм прошел по единственно возможному сценарию: «Факел» держал оборону, «Спартак» всячески пытался ее вскрыть. Гости нахватали пять желтых карточек, а красно-белые создали примерно столько же моментов. Промес со штрафного заряжал в перекладину, Соболев все никак не мог забить легальный гол... Время шло, сомнений в итоговой победе становилось все больше, напряжение нарастало. В итоге красно-белые забили за считаные минуты до финального свистка: подача, скидка Соболева и гол Мартинса, который на этот раз у «Спартака» не отобрали!

Квинси Промес. Промес преодолел отметку в 100 голов за «Спартак». Это не удавалось ни одному легионеру красно-белых

«Спартак» взял свое, пусть и не без приключений. И конечно, не без проявления эмоций: когда счет был равным, Гильермо Абаскаль бурно переживал каждый игровой момент. И особенно — судейские решения. После финального свистка тренер «Спартака» сразу направился к арбитрам в центр поля — испанца пришлось успокаивать его ассистентам, которые останавливали тренера и убирали ТВ-камеры, а также игрокам: в таком состоянии все могло кончиться дисквалификацией.

3:2 — красно-белые вырвали победу у «Факела», укрепили свои позиции на второй строчке и на день сократили отставание от «Зенита» до пяти очков. Но вряд ли оно останется таким же по итогам тура: в воскресенье команда Сергея Семака примет «Химки».

Александр Соболев
Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
Гильермо Абаскаль
7
25
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 19 12 4 3 45-22 40
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
7
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
8
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
9
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
10
 Урал 19 7 4 8 24-30 25
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 19 5 4 10 24-35 19
14
 Факел 19 1 11 7 24-37 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
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30 тур
10.03 19:00
Сочи – Оренбург
 0 : 4
11.03 14:00
Торпедо – Урал
 0 : 1
11.03 16:30
Спартак – Факел
 3 : 2
11.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 0 : 1
11.03 19:00
Краснодар – Динамо
 - : -
12.03 14:00
Зенит – Химки
 - : -
12.03 16:30
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
12.03 19:30
Ростов – Пари НН
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 17 1 4
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 7 1 3
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