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Сегодня, 21:10

«Жаль, что парикмахер или барбер могут влиять на игру». Абаскаль — о победе «Спартака» и судействе Безбородова

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Гильермо Абаскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Реда Рабеи.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
1/2
Что сказали на пресс-конференции после матча 19-го тура РПЛ тренеры «Спартака» и «Факела».
Россия. Премьер-лига. 19-й тур
11 мар, 16:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
3:2
Факел

Абаскаль: «Спартак» показал характер и чувство собственного достоинства

Послематчевую пресс-конференцию после победы над «Факелом» Гильермо Абаскаль начал с 30-секундного молчания, когда руководитель пресс-службы клуба Дмитрий Зеленов предложил тренеру дать комментарий по игре. Было видно, что эмоции еще не отпустили испанца, которому пришлось потратить время, чтобы собраться с мыслями.

— Охарактеризовал бы игру двумя словами: характер и чувство достоинства. Мы ошибались, и понимаем это. Я как тренер несу ответственность за эти ошибки. Но «Спартак» не может позволить себе пропускать так быстро и легко. Команда с 1-й по 90-ю минуту боролась, показывала характер и чувство собственного достоинства. В футболе без этого никак. Но есть и другие обстоятельства, против которых мы сегодня играли. Я благодарю ребят за второй тайм. Очень сложно взламывать оборону, когда вся команда соперника располагается вблизи своей штрафной. Нам предстоит много работы. Нужно идти вперед.

— Вы выиграли, но на вас нет лица. Что случилось? Что за эмоции были у вас после игры, когда вы пошли к судьям?

— Это эмоции, которые дарит моя работа. Мы выходим на поле, чтобы играть для болельщиков. Так бывает, что порой парикмахер или барбер может повлиять на происходящее в матче (после пресс-конференции Абаскаль пояснил, что имел в виду: по его мнению, в эпизоде с назначенным пенальти Пруцев попал Квеквескири в бороду. — Прим. «СЭ»). У «Факела» сегодня были игроки с бородой, но у нас тоже есть такие бородачи.

— Как скоро Мартинс будет готов играть с первых минут? Он здорово выходит на замену.

— Он уже готов. Оставить его на скамейке — тренерское решение. Мы начали матч с Пруцевым, Зобниным и Литвиновым в старте, поскольку они нужны для определенного типа футбола: нам нужно пространство, мобильность и движение мяча. Потом у нас были желтые карточки, что повлияло на характер игры. Нужны были игроки, которые способны хорошо проникать в штрафную. Мартинс может из центра подключаться и входить в штрафную, у него хороший прыжок. Мы видели все это до травмы. Сейчас он готов, вскоре будет играть и в старте. Но против команд, играющих в низком блоке, с первых минут нужны другие футболисты.

— Вы сказали, что эмоции — норма. Но ранее мы не видели у вас такого поведения. Почему именно сегодня вы были чересчур эмоциональны?

— Порой вы меня видите, а иногда — не видите. Я как призрак! Речь о том, чтобы быть непредсказуемым. Так, чтобы вы не знали, каким я могу быть. Может, температура начала расти, и стало жарче.

— «Спартак» снова пропустил два гола, а вы снова поменяли связку в центре обороны. Как скоро вы определитесь с основным сочетанием и «Спартак» станет играть надежнее в защите?

— В трех матчах у нас были разные сочетания в обороне. Конечно, игра в защите — моя ответственность. Это не оправдание, но не только оборона всегда виновата в пропущенных голах. В данном случае мы позволили сделать передачу — надо было избегать этого. Дело и в психологии, и в недостатке концентрации. Нужно быть более сфокусированными. В матчах, где у нас большое превосходство, а у соперника — лишь пара моментов, мы не можем позволять себе действовать так.

Шамар Николсон держит Гильермо Абаскаля после матча. «Спартак» чуть не упустил победу с 2:0, но дожал «Факел»! Абаскаль в ярости из-за судейства

Пятибратов: не знаю, чем был недоволен Абаскаль

Визави Абаскаля Дмитрий Пятибратов на пресс-конференции неожиданно появился после испанца (обычно гости приходят в конференц-зал первыми). Тренер рассказал, за счет чего «Факел» планировал побеждать «Спартак», не согласившись с Абаскалем по поводу судейства.

— Сложный матч, напряженный. В конце нам не хватило мастерства — недотерпели. «Спартак» нас продавил. Но то, что при «минус два» вернулись в игру, что до последнего были шансы на положительный результат, — это плюс. План на игру работал. Мы понимали, что соперник быстрый и агрессивный, отлично работает с мячом на больших скоростях. Была задача не дать им разбежаться, с этим мы справлялись. Во втором тайме надо было очень грамотно работать в обороне. Но, к сожалению, пропустили. Расстроены результатом, потому что очень много болельщиков приехало из Воронежа, они нам помогали. Отношением к делу своей команды я доволен. Нам есть куда расти.

— Ждали, что болельщиков «Факела» будет примерно столько же, сколько активных болельщиков «Спартака»?

— Для нас это неудивительно. Это было ожидаемо — мы знаем, как они любят команду, футбол и поддерживают нас. Посещаемость могла быть выше — да. Думал, больше людей придет болеть за «Спартак», потому что команда всегда показывает яркую игру. Еще пять-семь тысяч болельщиков добавили бы антуража.

Реда Рабеи.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— Как у команды получилось быстро вернуться в игру после 0:2?

— Психологически мы не выпали из игры. Понимали, что шансы на стандартах будут. Видели, что 0:2 — не совсем объективный счет. Владение у «Спартака» было — да, но мы на него и не претендовали. У нас пока нет ресурса играть со «Спартаком» в открытый футбол.

— Абаскаль после свистка рванул к судье, а потом шутил по поводу работы арбитров. Как вам сегодня судейство?

— Если тренер «Спартака» шутит, то нам не до шуток. Думаю, сегодня ни одна из команд не может быть недовольна судейством. Не знаю, чем Абаскаль был недоволен. Пенальти? У меня претензий к арбитру нет.

— Есть ли у игроков «Факела» установка любой ценой остановить соперников? Порой было заметно, как игроки вашей команды пытались сыграть грубо против убегавших спартаковцев.

— Уверяю, что у нас не подлая команда. Никогда мы про такое не говорим. Победа любой ценой для нас не означает умышленного нанесения травм сопернику. Мы требуем жесткой и агрессивной игры, но не жестокой. Я таких эпизодов сегодня не видел. Стараемся играть в футбол всеми возможными и доступными способами.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
Гильермо Абаскаль
Дмитрий Пятибратов
20
15
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 19 12 4 3 45-22 40
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 19 9 5 5 35-24 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
7
 Краснодар 19 8 5 6 36-32 29
8
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
9
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
10
 Урал 19 7 4 8 24-30 25
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 19 5 4 10 24-35 19
14
 Факел 19 1 11 7 24-37 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
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10.03 19:00
Сочи – Оренбург
 0 : 4
11.03 14:00
Торпедо – Урал
 0 : 1
11.03 16:30
Спартак – Факел
 3 : 2
11.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 0 : 1
11.03 19:00
Краснодар – Динамо
 3 : 1
12.03 14:00
Зенит – Химки
 - : -
12.03 16:30
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
12.03 19:30
Ростов – Пари НН
 - : -
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Квинси Промес

Спартак

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
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Максим Ненахов

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 10 1 1
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