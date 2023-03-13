«Зенит» и «Спартак»: игры нервов

В 19-м туре оба лидера РПЛ выдали яркие матчи с похожими сценариями — позволили соперникам отыграть два мяча, но в концовке вырвали победы.

Выходные подарили нам два матча из разряда топ. Давайте не станем в который раз ныть по поводу качества футбола — оно в целом в нашем чемпионате далеко не всегда отвечает лучшим европейским образцам, а посмотрим на встречи «Спартака» с «Факелом» и «Зенита» с «Химками» с иных точек зрения.

И там и там ничто вроде бы не предвещало интриги, страстей, накала. Но и в Москве в субботу, и в Санкт-Петербурге в воскресенье разыгрались настоящие драмы.

На «Открытие банк Арене» воедино сошлось вообще все. Эмоциональный по максимуму «Спартак» — точная копия своего главного тренера Гильермо Абаскаля. Красно-белые открыли счет, не обратили внимания на незасчитанный гол Соболева, уже держали, казалось бы, все в своих руках, когда спустя минуту Промес сделал дубль, — и растеряли все за какие-то секунды. Второй тайм стал историей преодоления. Самих себя, яростно сопротивлявшихся воронежцев, отсутствия привычной поддержки (организованный гостевой сектор явно доминировал над разрозненными болельщиками «Спартака»), стремительно таявшего времени, в конце концов.

Квинси Промес. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Но разве можно сложить оружие раньше времени, когда по бровке мечется неистовый испанец? Абаскаль гнал и гнал команду вперед — и та отвечала тренеру взаимностью, упорно вгрызаясь в оборону «Факела». При этом Гильермо умеет не только размахивать руками: в очередной раз сработал его грамотный матч-менеджмент. Появление Мартинса, Классена и потом Николсона с Таварешем вроде упростило игру, сведя ее к навесам. Но Абаскаль, видимо, чувствовал и верил — здесь и сейчас нужен именно навал. Не тупой — с зависухами на 50 метров, а с акцентом на активность флангов в расчете на умение габаритных Соболева и Николсона побороться наверху в чужой штрафной.

И ведь сработало! Решающий гол пришел после грамотной подачи Зиньковского, скидки Соболева и смертельного для вратаря удара в касание Мартинса. Совсем нетипичный мяч для «Спартака» в историческом контексте — но такой нужный и такой выстраданный!

Смотришь на таких красно-белых — страстных, волевых, где-то берущих свое скоростью и техникой, а где-то напором и характером — и понимаешь: за такую команду хочется болеть.

Ее главный актив, безусловно, Промес. Мячи в ворота «Факела» стали для нидерландского легионера 100-м и 101-м в официальных встречах в составе «Спартака», но есть четкое осознание, что это далеко не конец. Человек опроверг все законы командных видов спорта, проведя межсезонье по индивидуальной программе, но не потеряв от этого вообще ничего! Еще играть и играть, а Квинси уже всего в одном голе от своего лучшего результата в московском клубе — 21 в сезоне-2017/18. Спартаковская «десятка» — более чем достойный ответ зенитовским бразильцам.

Малком. Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

А те тоже продолжают феерить. Малком в заочном споре с Промесом за звание бомбардира номер один ответил дублем в ворота «Химок». Второй точный удар пришелся на 55-ю минуту — в таких случаях сине-бело-голубые «жертву» обычно не отпускают. Но и тут случилось невероятное! Аутсайдер лиги не стал выбрасывать белый флаг, а собрался, ощетинился и разродился двумя голами Магомедова, второй — за четыре минуты до конца основного времени. Знаете, если разговоры о драках на тренировках «Химок» между футболистами и главным тренером Спартаком Гогниевым — правда и если подобное действует ТАК, то пусть дерутся. По крайней мере тогда у подмосковной команды появятся шансы спастись.

Но — не в этот раз. Чемпион, как днем ранее «Спартак», в добавленные минуты достал из себя все, и Мантуан (опять бразилец!) на 90+2-й поставил победную точку. Еще раз доказав, что для успеха против нынешнего «Зенита» требуются не только мастерство и терпение, но и удача.

Что еще объединяет встречи двух лидеров, так это спорные решения арбитров. Леонид Федун недавно обронил: «Стоило мне уйти, и «Спартак» стали нормально судить». В субботу Абаскаль и Ко, глядя на работу Владислава Безбородова, были готовы поспорить с бывшим владельцем. Гильермо вообще намеревался поговорить с рефери «по душам» после финального свистка, но его вовремя оттащили игроки. Не один и не два вопроса возникли, несмотря на три очка, и у питерцев к Артуру Федорову.

Вообще наши судьи достигли такого «уровня», что болельщики больше обсуждают назначения рефери, а не, например, то, кто выйдет в стартовом составе любимого клуба. Похоже, арбитры просто забыли свое главное правило: лучший тот, кто незаметен. Пора с этим что-то делать — очень не хочется наряду с яркими играми постоянно говорить о судейских решениях.

В целом же в 19-м туре и «Зенит», и «Спартак» подарили ярчайшие зрелища, еще раз доказав кто сейчас в РПЛ «в доме хозяин». Даже немного жаль, что дистанция в восемь очков между ними слишком велика — так хотелось бы спустя несколько лет увидеть битву за золото. Но если обе команды продолжат в том же духе, то такое вполне реально в следующем сезоне.

Подождем.