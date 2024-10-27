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Сегодня, 13:15

Станкович начал чинить то, что работает. Рабинер — о главной ошибке тренера «Спартака»

«Спартак» сыграет с «Пари НН» 27 октября в 13-м туре РПЛ
Игорь Рабинер
Обозреватель
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Главный тренер «Спартака» Деян Станкович.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
До матча с «Локомотивом» все шло неплохо.

В мыслях о «Спартаке» и о том, что с ним произошло в последнее время, у меня выстроилась такая схема и логика. Чисто футбольная.

Что мне понравилось на старте сезона — Станкович быстро извлек уроки из провала в Оренбурге и нащупал схему и стартовый состав, который с одной-двумя переменами от матча к матчу держался до игры с «Локомотивом», когда Деян вдруг перешел на схему в два нападающих и уверенно проиграл.

И дальше все время играет по ней! Да, в одном случае с «Ростовом» выстрелил Николсон, но в целом ничего хорошего из новой модели не вышло. По отрезку — два безоговорочных поражения с шестью пропущенными мячами («Локомотив», «Краснодар») и одна крупная, но без соответствия игры счету победа над «Ростовом».

Игроки &laquo;Спартака&raquo; Александр Максименко и&nbsp;Срджан Бабич (справа) после поражения в&nbsp;матче с &laquo;Краснодаром&raquo;. «Спартак» без шансов сгорел «Краснодару», к Станковичу огромные вопросы. 8 мыслей по разгрому красно-белых

И вот посмотрите — последний качественный на протяжении подавляющей части времени матч «Спартак» провел (беру только чемпионат) с «Динамо» — тот, что 2:2. Играл с умом и инициативой 80+ минут и не выиграл только из-за мастерства Тюкавина.

Что было в этой встрече, чего не было дальше? Угальде в центре нападения. Это придавало игре «Спартака» гармонию, все работало даже без конкретики флангов — о 0+0 Бонгонды и ужасном сезоне Зиньковского все и всем уже уши прожужжали, но и Медина, и кто угодно еще на этой позиции ненамного лучше. Тем не менее в командной игре эта неэффективность краев в глаза не бросалась — потому что отлично играла центральная ось Умяров — Барко — Угальде.

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде и главный тренер красно-белых Деян Станкович.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

А дальше случилась главная, как мне кажется, ошибка Станковича: он начал чинить то, что работает.

Сдвижка Угальде на фланг убила всю спартаковскую игру. Неуютно стало Барко, пропал сам Манфред. Плюс пошла ежематчевая ротация в ключевых зонах — центре обороны и центре поля. Сравните с «Краснодаром», который, исключая дисквалификации, все время играет одним составом. А «Спартак» и людей менял, с «Краснодаром» же — и схему, что тоже провалилось.

Центр обороны:

«Динамо»: Бабич — Литвинов
«Локо»: Бабич — Абена
«Ростов»: Абена — Литвинов
«Краснодар»: Бабич — Абена — Литвинов.

Футболисты &laquo;Спартака&raquo; Михаил Игнатов, Виллиан Жозе, Тео Бонгонда и&nbsp;Александр Максименко после поражения от &laquo;Краснодара&raquo; (0:3) 19&nbsp;октября. «Спартак» превращается в середняка. Слабость руководителей, спортивного директора, состава. Мнение Калинина

То есть за четыре матча сочетание в абсолютно стержневой зоне не повторилось ни разу! При том что вынужденная замена за это время была одна — дисквалификация Бабича на «Ростов».

Полузащита:

«Динамо»: Умяров — Зобнин — Барко
«Локомотив»: Литвинов — Зобнин — Барко
«Ростов»: Умяров — Мартинс — Барко
«Краснодар»: Умяров — Мартинс — Барко.

В последнем случае сочетание повторилось, но изменилась схема, что означает перемены в перестроениях и других нюансах.

Миенти Абена (справа) и Джон Кордоба в матче «Спартак» — «Краснодар» (0:3) 19 октября 2024 года.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

То есть в последний месяц, в отличие от предыдущего, у людей в «Спартаке» просто не было времени к чему-то привыкнуть. Все постоянно менялось. Из состава вылетел капитан Зобнин, что хорошей атмосфере в раздевалке, думаю, тоже не способствовало. Ошибками были и отправка на лавку с «Локо» Умярова (выход на замену в перерыве подтвердил, что Деян это признал), и выдвижение в основу Абены (порол в обоих провальных матчах), и переход на три центральных с «Краснодаром». Не работали замены. Почти не использовались Пруцев и Зорин, который сделал кубковую игру в Махачкале во вторник. Вместе с Зобниным, прошедшим и отдавшим голевую Даниилу. Связка Зо-Зо!

Вывод? Не чини то, что работает. Команда играла прилично — да, была ничья в Каспийске при не самой качественной игре, но затем — отличный матч с «Динамо», по итогам которого серб должен был отталкиваться от игры, а не гола Тюкавина в концовке.

Манфред Угальде, Деян Станкович и&nbsp;Тео Бонгонда. Угальде и Умяров — лучшие, Бонгонда — главный провал, Станкович — сдержанный оптимизм. Пять наблюдений по старту сезона «Спартака»

И вдруг он после этого психанул и к «Локомотиву» все переломал. Ввел Абену и Николсона, убрал Умярова, а потом и Зобнина.

Можно ли теперь вернуть прежний вариант? А почему нет-то? Другое дело, не потерял ли уверенность в завершении Угальде, не означает ли чего-то большего, чем разовый эмоциональный срыв, удар Барко по медицинскому чемоданчику и т.д. Но мне хочется снова увидеть тройку центральных полузащитников Умяров — Зобнин — Барко, Угальде в роли наконечника, никаких Абен в основе.

Не знаю, что там происходило на тренировках и подвигло Станковича ко всем этим переменам, но со стороны кажется, что они были необоснованными и Деян перехитрил сам себя.

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
27 окт, 14:15. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари НН
Спартак

Деян Станкович
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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3
 Локомотив 12 9 0 3 26-16 27
4
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
5
 Динамо 12 7 2 3 23-12 23
6
 Спартак 12 5 4 3 17-12 19
7
 Рубин 12 4 3 5 14-19 15
8
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9
 Ростов 13 3 4 6 16-24 13
10
 Кр. Советов 12 3 3 6 11-17 12
11
 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
12
 Пари НН 12 3 3 6 12-22 12
13
 Химки 12 2 5 5 11-20 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
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