До матча с «Локомотивом» все шло неплохо.

В мыслях о «Спартаке» и о том, что с ним произошло в последнее время, у меня выстроилась такая схема и логика. Чисто футбольная.

Что мне понравилось на старте сезона — Станкович быстро извлек уроки из провала в Оренбурге и нащупал схему и стартовый состав, который с одной-двумя переменами от матча к матчу держался до игры с «Локомотивом», когда Деян вдруг перешел на схему в два нападающих и уверенно проиграл.

И дальше все время играет по ней! Да, в одном случае с «Ростовом» выстрелил Николсон, но в целом ничего хорошего из новой модели не вышло. По отрезку — два безоговорочных поражения с шестью пропущенными мячами («Локомотив», «Краснодар») и одна крупная, но без соответствия игры счету победа над «Ростовом».

И вот посмотрите — последний качественный на протяжении подавляющей части времени матч «Спартак» провел (беру только чемпионат) с «Динамо» — тот, что 2:2. Играл с умом и инициативой 80+ минут и не выиграл только из-за мастерства Тюкавина.

Что было в этой встрече, чего не было дальше? Угальде в центре нападения. Это придавало игре «Спартака» гармонию, все работало даже без конкретики флангов — о 0+0 Бонгонды и ужасном сезоне Зиньковского все и всем уже уши прожужжали, но и Медина, и кто угодно еще на этой позиции ненамного лучше. Тем не менее в командной игре эта неэффективность краев в глаза не бросалась — потому что отлично играла центральная ось Умяров — Барко — Угальде.

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде и главный тренер красно-белых Деян Станкович. Фото Александр Федоров, «СЭ»

А дальше случилась главная, как мне кажется, ошибка Станковича: он начал чинить то, что работает.

Сдвижка Угальде на фланг убила всю спартаковскую игру. Неуютно стало Барко, пропал сам Манфред. Плюс пошла ежематчевая ротация в ключевых зонах — центре обороны и центре поля. Сравните с «Краснодаром», который, исключая дисквалификации, все время играет одним составом. А «Спартак» и людей менял, с «Краснодаром» же — и схему, что тоже провалилось.

Центр обороны:

«Динамо»: Бабич — Литвинов

«Локо»: Бабич — Абена

«Ростов»: Абена — Литвинов

«Краснодар»: Бабич — Абена — Литвинов.

То есть за четыре матча сочетание в абсолютно стержневой зоне не повторилось ни разу! При том что вынужденная замена за это время была одна — дисквалификация Бабича на «Ростов».

Полузащита:

«Динамо»: Умяров — Зобнин — Барко

«Локомотив»: Литвинов — Зобнин — Барко

«Ростов»: Умяров — Мартинс — Барко

«Краснодар»: Умяров — Мартинс — Барко.

В последнем случае сочетание повторилось, но изменилась схема, что означает перемены в перестроениях и других нюансах.

Миенти Абена (справа) и Джон Кордоба в матче «Спартак» — «Краснодар» (0:3) 19 октября 2024 года. Фото Александр Федоров, «СЭ»

То есть в последний месяц, в отличие от предыдущего, у людей в «Спартаке» просто не было времени к чему-то привыкнуть. Все постоянно менялось. Из состава вылетел капитан Зобнин, что хорошей атмосфере в раздевалке, думаю, тоже не способствовало. Ошибками были и отправка на лавку с «Локо» Умярова (выход на замену в перерыве подтвердил, что Деян это признал), и выдвижение в основу Абены (порол в обоих провальных матчах), и переход на три центральных с «Краснодаром». Не работали замены. Почти не использовались Пруцев и Зорин, который сделал кубковую игру в Махачкале во вторник. Вместе с Зобниным, прошедшим и отдавшим голевую Даниилу. Связка Зо-Зо!

Вывод? Не чини то, что работает. Команда играла прилично — да, была ничья в Каспийске при не самой качественной игре, но затем — отличный матч с «Динамо», по итогам которого серб должен был отталкиваться от игры, а не гола Тюкавина в концовке.

И вдруг он после этого психанул и к «Локомотиву» все переломал. Ввел Абену и Николсона, убрал Умярова, а потом и Зобнина.

Можно ли теперь вернуть прежний вариант? А почему нет-то? Другое дело, не потерял ли уверенность в завершении Угальде, не означает ли чего-то большего, чем разовый эмоциональный срыв, удар Барко по медицинскому чемоданчику и т.д. Но мне хочется снова увидеть тройку центральных полузащитников Умяров — Зобнин — Барко, Угальде в роли наконечника, никаких Абен в основе.

Не знаю, что там происходило на тренировках и подвигло Станковича ко всем этим переменам, но со стороны кажется, что они были необоснованными и Деян перехитрил сам себя.