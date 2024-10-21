«Спартак» превращается в середняка. Слабость руководителей, спортивного директора, состава. Мнение Калинина
Мнение
Поражение от «Краснодара» после двухнедельной паузы в РПЛ разозлило болельщиков красно-белых. Однако в стройном ряду негодования я читал и спокойные комментарии из серии «ничего необычного: лидер разгромил середняка». К сожалению, с каждым годом мнение о том, что «Спартак» — середняк, все сильнее утверждается в умах болельщиков. Но как клуб к этому пришел?
Слабость руководителей
Речь, в первую очередь, даже не о внутренних делах клуба, а о поведении и позиционировании себя в публичном пространстве. Представителей «Спартака» нет ни в исполкоме РФС, ни в правлении РПЛ. Возможно, деталь, но деталь немаловажная.
Вы не услышите от гендиректора Олега Малышева ярких заявлений, способных встряхнуть кого-то в РФС и РПЛ. Член совета директоров Павел Жданов сразу обозначил себя как теневую фигуру. Принимает решения, но не несет за них ответственности, хотя в клубе все во многом зависит именно от него. «Спартак» не может повлиять на назначение тех или иных судей (точнее, забанить определенных) на свои матчи.
Никто ни в «Лукойле», ни в клубе не способен объяснить, куда и зачем движется «Спартак». В качестве формата общения люди из нефтяной компании выбрали молчание, Малышев — редкие брифинги, когда журналисты, перебивая друг друга стараются спросить что-то по актуальной новостной повестке.
Слабость спортивного блока
Томаш Амарал, по словам тех, кто имел счастье работать с ним, совершенно не умеет вести переговоры, что для спортивного директора просто нонсенс! Скаутинг красно-белых давно уже вызывает лишь смех. Привезти Угальде за 13 миллионов евро или Барко за 14 миллионов много ума не надо. Последним футболистом, которого «Спартак» купил, а потом выгодно продал, был, наверное, Зе Луиш. А до него — Промес.
Про молодежный футбол и подготовку резерва подробно писал коллега по «СЭ» Максим Алланазаров. Если коротко, то направление отдано на аутсорс агенту Павлу Андрееву, а «Лукойл» и «Спартак» оно словно не интересует вовсе. Но вопрос уже даже не в поиске и доведении новых игроков. Парни, ранее подтянувшиеся из «двойки» / «молодежки», перестали прогрессировать. Вам нравится, как играет последний год Литвинов? Или, может быть, Зорин и Мелешин сильно прибавили за этот срок?
Про то, что красно-белые за полгода потеряли троих лидеров — Промеса, Джикию и Соболева — я просто уже молчу. Нужно уметь разговаривать с людьми, где-то давить, где-то давать послабления. И искать-искать-искать компромиссы. Играть за «ромбик», как провозглашает Амарал, никто уже не будет. Все хотят денег.
Слабость состава
Давайте честно, кто в нынешнем «Спартаке» может называться лучшим на своей позиции в лиге? Хоть вообще, хоть в своей текущей форме. Разве что Александр Максименко, но и тут вопрос дискуссионный.
Абаскалю за три трансферных окна купили семерых игроков: Тавареша, Дуарте, Медину, Бонгонду, Бабича, Рябчука и Угальде. Пришел Станкович, и вот клуб за одно окно делает уже шесть подписаний: Довбня, Виллиан Жозе, Барко, Мангаш, Маркиньос и Абена. Двое последних — протекция лично Станковича. Лучше кого все они в РПЛ? Ну серьезно...
«Спартак» сегодня — это середняк из середняков: завышенные амбиции и отголоски былой славы, ничем не подкрепленные и не обоснованные в современных реалиях. Как ни прискорбно. И как ни странно, этот пункт про состав вытекает из предыдущего, а тот в свою очередь — из самого первого.
****
Недавно исполнилось два года с момента продажи Леонидом Федуном клуба и его инфраструктуры «Лукойлу». За этот срок компания добилась того, что «Спартак» борется не за 1-3-е места, а за 4-7-е. При этом текучка футболистов заставляет задуматься, что кому-то могут быть выгодны многочисленные трансферы, прогоняющие через команду игроков среднего и ниже среднего уровня.
Бизнес превалирует над спортом и результатами — единственный вывод первых двух лет управления клубом нефтяниками.
«Спартак» почти пропал из футбольной медийки. «Спартак» не входит в органы управления российского футбола. «Спартак» отошел в сторонку и старается не отсвечивать. Он просто есть, ведь бизнес любит тишину.
* - мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|12
|9
|3
|0
|25-5
|30
|
2
|Зенит
|12
|9
|2
|1
|28-4
|29
|
3
|Локомотив
|12
|9
|0
|3
|26-16
|27
|
4
|ЦСКА
|12
|7
|2
|3
|22-7
|23
|
5
|Динамо
|12
|7
|2
|3
|23-12
|23
|
6
|Спартак
|12
|5
|4
|3
|17-12
|19
|
7
|Рубин
|12
|4
|3
|5
|14-19
|15
|
8
|Ростов
|12
|3
|4
|5
|14-21
|13
|
9
|Кр. Советов
|12
|3
|3
|6
|11-17
|12
|
10
|Акрон
|12
|3
|3
|6
|16-25
|12
|
11
|Пари НН
|12
|3
|3
|6
|12-22
|12
|
12
|Динамо Мх
|12
|2
|5
|5
|5-10
|11
|
13
|Химки
|12
|2
|5
|5
|11-20
|11
|
14
|Факел
|12
|2
|4
|6
|8-20
|10
|
15
|Оренбург
|12
|1
|5
|6
|14-22
|8
|
16
|Ахмат
|12
|0
|6
|6
|9-23
|6
|18.10
|18:00
|
Акрон – Зенит
|0 : 5
|18.10
|20:15
|
Ахмат – Факел
|2 : 3
|19.10
|14:00
|
Пари НН – Ростов
|1 : 1
|19.10
|16:30
|
Спартак – Краснодар
|0 : 3
|19.10
|16:30
|
Химки – Локомотив
|2 : 0
|19.10
|19:00
|
Динамо Мх – ЦСКА
|0 : 1
|20.10
|16:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|2 : 2
|20.10
|19:00
|
Рубин – Динамо
|0 : 4
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|10
|1
|3
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|9
|1
|2