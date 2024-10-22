«Спартак» без шансов сгорел «Краснодару», к Станковичу огромные вопросы. 8 мыслей по разгрому красно-белых

Максим Никитин — о поражении красно-белых от «быков» — 0:3.

«Спартак» без шансов сгорел «Краснодару» на поле «Лукойл Арены» — 0:3. Что к этому привело? Восемь мыслей по итогам встречи красно-белых с «быками».

1. Деян Станкович оригинально подошел к выбору стартового состава. С одной стороны, он постарался как-то совместить Угальде и Николсона на родных позициях. С другой — ликвидировать Джона Кордобу. Для решения первой и второй задачи тренерский штаб красно-белых выбрал формацию 3-5-2, в которой Шамар и Манфред исполнили пару центрфорвардов, а Абена персонально сыграл по Кордобе в обороне. Второе в послематчевом интервью подтвердил Руслан Литвинов: «Мы не обсуждали, сказали — лучше так, чтобы Абена вышел играть против Кордобы». При этом схема получилась гибридной: в оборонительной фазе Литвинов уходил ближе к центру, а Маркиньос подсаживался правым защитником. В атаке же построение красно-белых можно читать как 4-1-3-2: Литвинов смещался к правой бровке, а бразилец становился правым атакующим полузащитником. В итоге вышло не очень эффективно, хотя персонально по Кордобе Абена сыграл дисциплинированно.

2. Мурад Мусаев не стал особенно выдумывать, а просто повторил формацию из матча с «Химками», которая уже приносила успех. Пока 4-2-3-1 с группой атаки в лице Кордобы на острие, Сперцяном в роли десятки и Батчи с Виктором Са на флангах работают идеально. Батчи выдает громадный объем работы во всех фазах, но главное откровение атаки — Виктор Са. Бразилец не особенно ярко ворвался в предыдущий сезон, но в этом выдает монструозный уровень. У него всего 3+2 по статистике, но влияние на игру колоссальное. Он лучший по эффективности дриблинга среди атакующих игроков старта «Краснодара» в этом чемпионате (58%) и один из лучших по предпринятым попыткам (26). Отдельной похвалы достоин и Ленини, но об этом — в следующих пунктах.

3. «Спартак» пропустил уже на старте первого тайма, причем своеобразно. Разбираем подробно. Ленини оказался с мячом в ситуации, когда его прессинговал Угальде, без вариантов отдать передачу партнеру, поскольку у спартаковцев в зоне сложилось численное преимущество. Этому предшествовал обрез Литвинова, который в целом отдавал правильно, но в зону передачи ни Мартинс, ни Угальде не открылись. В любом случае виноват дающий, но вопрос к партнерам все равно сохраняется. Ленини сбросил костариканца, продвинулся вперед, Умяров поскользнулся, и Кевин вырвался на простор, которого не должно было случиться, но он случился. Дальше ему уже никто не мешал: Абена не выдвинулся, потому что играл по Кордобе, а Бабич его страховал. Задача персональной опеки, очевидно, смутила суринамца, и он просто остался на месте, хотя колумбийский нападающий уже отвалился в другую зону. Удар вышел необычайно точным. Сложно обвинять кого-то одного. Но сразу пять футболистов «Спартака» отработали плохо: Литвинов обрезал, Угальде и Мартинс не открылись, костариканец лишь обозначил отбор, Умяров поскользнулся, а Абена застыл в полупозиции, вообще не мешая Ленини нанести удар. «Спартак» в трех последних встречах из четырех пропустил мяч до девятой минуты: от «Динамо» — на третьей, от «Локо» — на седьмой и от «Краснодара» — на восьмой. Это уже тенденция. А еще между этими матчами случился кубковый с тем же «Динамо», в котором «Спартак» пропустил на второй минуте от Дасы. Выглядит как недостаток концентрации на стартовых минутах. Не иначе.

4. Эсекьель Барко — футболист, способный такие матчи переворачивать, но во встрече с «Краснодаром» у аргентинца случилась катастрофа. Он совершил восемь потерь мяча — худший личный результат в чемпионате. Есть ощущение, что Барко затягивает с решениями. Раньше соперники ждали от него передачи, но сейчас осознали, что часто аргентинец идет в неоправданный дриблинг. Во втором тайме Эсекьель чуть не привез гол в свои ворота, когда проигнорировал простые варианты передачи и пошел в обводку на своей половине. Но Кастаньо аргентинца пощадил и не отдал пас на Батчи, который мог стать голевым. После замены на 83-й минуте (Станкович лишь второй раз заменил аргентинца, первый — в победной игре с «Химками») Барко в гневе пнул ящик с медикаментами, подтверждая разочарование от собственной игры и результата.

5. «Краснодар» переиграл «Спартак» в центре поля. Тройка Барко — Мартинс — Умяров не справилась со Сперцяном, Черниковым и Ленини. И здесь снова вопрос к Станковичу. Мартинс в этой игре почти не оборонялся, Барко в принципе не про защиту. Как Умяров мог в одиночку остановить атакующий потенциал «Краснодара», если оборонялся в зоне один? Он лучший игрок красно-белых по отборам и перехватам, но этого явно недостаточно. Такая диспозиция должна читаться, однако тренерский штаб красно-белых это проигнорировал. В итоге у команды Мусаева — семь голевых моментов против пары у «Спартака». Результат говорит сам за себя.

Борьба за мяч между Миенти Абеной и Джоном Кордобой в матче «Спартак» — «Краснодар». Фото Александр Федоров, «СЭ»

6. Миенти Абену Станкович поменял в перерыве. Деян в послематчевом интервью поддержал суринамца. И это логично, поскольку Абена — его личный выбор. Но про защитника уже все понятно: он максимально плохо играет с мячом и не подходит под розыгрыш низом. В матче за билд-ап должны были отвечать Бабич и Литвинов, но в итоге второй гол случился как раз из-за дилетантской обработки мяча от Миенти. Виктор Са этим воспользовался и забил, хотя ситуация вообще не предполагала опасности. В любом случае выбор Абены на такой матч — большой риск. Бегущий в прессинг «Краснодар» любую погрешность использует в свою пользу, а у суринамца они случаются примерно всегда.

Интересно, что «Спартак» редко пользовался длинными передачами на Николсона, осознавая такую проблему. За что поплатился пропущенными мячами. И Литвинов, и Абена в ключевые моменты пытались играть короткими передачами. Еще удивительнее, что Станкович второй раз перекроил стартовый состав в матче с лидером чемпионата и второй раз провалился. То же самое случилось с «Локомотивом», когда Деян задвинул Угальде на фланг и выпустил в старте Николсона и Абену. Оба раза закончились заменой Абены после первого тайма. Николсон, кстати, в этот раз тоже отправился на скамейку после первого отрезка встречи, потому что совершенно не попал в игру.

7. Надо сказать, что «Спартак» в матче с «Ростовом» 5 октября 32 раза пользовался длинными передачами и выиграл со счетом 3:0. Во встрече с «Краснодаром» таких попыток было почти в два раза меньше (всего 17). Это очень странно и нелогично. Но у «быков» в прошедшей игре общее количество потерь оказалось максимальным за весь чемпионат. Этим «Спартак» должен был пользоваться, однако Барко и компания ужасно медленно двигали мяч при переходах владения.

Футболист Виктор Са и Деян Станкович (справа) в матче «Спартак» — «Краснодар». Фото Александр Федоров, «СЭ»

8. И даже в таком матче у красно-белых был шанс зацепиться за приемлемый результат: два голевых момента получились очень жирными — на исходе первого тайма Олег Рябчук пробил мимо вратаря, но в Диего Косту, а во втором Тео Бонгонда с шести метров после паса Жозе как-то исхитрился не попасть в пустые ворота. «Краснодар» после каждого из этих мощнейших моментов казнил «Спартак»: сначала Виктор Са после упомянутого обреза Абены пробил в дальний, сделав счет 2:0, а затем рикошет от Медины приговорил «Спартак» на крупное поражение.

«Краснодар» невероятно собранно провел матч против красно-белых и показал, почему победная серия в девять матчей подряд (рекорд клуба в РПЛ) совсем не случайность. А игра «Спартака» поставила огромные вопросы к тренерскому штабу Станковича, который невероятно разочаровал.