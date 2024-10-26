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26 октября, 23:10

«Посещают мысли об отставке». Грустный Карпин — после поражения от последней команды РПЛ

Артем Белинин
Корреспондент
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Валерий Карпин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Тренер расстроен.
Россия. Премьер-лига. 13-й тур
26 окт, 19:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
2:3
Ахмат

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о возможной отставке после поражения от «Ахмата» (2:3) в матче 13-го тура премьер-лиги. Безвыигрышная серия южан достигла семи матчей — при этом грозненцы занимали последнее место в турнирной таблице и ранее не побеждали в РПЛ.

Карпин думает об отставке

Валерий Георгиевич на пресс-конференции был явно расстроен. Это ожидаемо — поводов для радости у него немного. К тому же победный гол «Ахмат» оформил благодаря привычной проблеме «Ростова» — вратарь ошибся на выходе.

Карпин высказался об очередном «привозе»: «Подарки, которые мы делаем, — они недопустимы. Говорить про все остальное — команда бежит, борется, глаза горят, они хотят... Да, хотят, но, если делать такие подарки, то выигрывать тяжело».

Также у тренера спросили, допускает ли он, что текущие результаты снизились из-за усталости футболистов от переездов и другого ростовского быта. Карпин был конкретен: «Допускаю, но не принимаю. Можно на это ссылаться, искать в этом отмазки. И да, это рабочие отмазки, особенно разъезды. Но глядя на поле я не вижу какой-то усталости. Здесь другие вещи».

Про усталость команды от себя Валерий Георгиевич тоже ответил: «Может быть и так. Если команда от меня устала, то это вообще не проблема. Вы знаете».

Наконец, Карпин высказался об отставке: «Мысли об отставке посещают, но они не связаны с футболом. Промолчу, чтобы меня, как Андреева, не отстранили. Исправить можно игрой, чтобы не делать таких подарков. А с чем связаны? С нефутбольными вещами. Лучше промолчу, чтобы меня не отстранили на год от футбола».

Вдобавок тренер все-таки высказался о судействе, хотя и не хотел: «Я и Глебов эмоционально реагировали на судейство? По-моему, эмоционально реагировал весь стадион. Но я не хочу, чтобы меня отстранили — не буду это комментировать».

&laquo;Ростов&raquo; Хорена Байрамяна (справа) проиграл последней команде чемпионата России. Падение «Ростова» продолжается: «Ахмат» удержал первую победу и продлил кошмарную серию Карпина

Дела «Ростова» все хуже

После игры с «Ахматом» серия «Ростова» без побед во всех турнирах достигла уже семи матчей. Это одна из худших серий клуба при Валерии Георгиевиче, и она еще может удлиниться. Календарь у желто-синих непростой — впереди «Динамо» в РПЛ и «Спартак» в Кубке. Оба матча пройдут в Москве.

На данный момент «Ростов» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков. До зоны стыков — два балла.

Валерий Карпин
ФК Ростов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 9 3 0 25-5 30
2
 Зенит 12 9 2 1 28-4 29
3
 Локомотив 12 9 0 3 26-16 27
4
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
5
 Динамо 12 7 2 3 23-12 23
6
 Спартак 12 5 4 3 17-12 19
7
 Рубин 12 4 3 5 14-19 15
8
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
9
 Ростов 13 3 4 6 16-24 13
10
 Кр. Советов 12 3 3 6 11-17 12
11
 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
12
 Пари НН 12 3 3 6 12-22 12
13
 Химки 12 2 5 5 11-20 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
 Оренбург 12 1 5 6 14-22 8
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26.10 14:00
Динамо Мх – Акрон
 1 : 1
26.10 16:30
ЦСКА – Факел
 0 : 0
26.10 19:00
Ростов – Ахмат
 2 : 3
27.10 12:00
Оренбург – Рубин
 - : -
27.10 14:15
Пари НН – Спартак
 - : -
27.10 16:30
Химки – Динамо
 - : -
27.10 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
28.10 18:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

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 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

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 7
Джон Кордоба

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Краснодар

 6
П
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Маркус Вендел

Зенит

 8
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Алексей Батраков

Локомотив

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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 5
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

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