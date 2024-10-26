«Посещают мысли об отставке». Грустный Карпин — после поражения от последней команды РПЛ
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о возможной отставке после поражения от «Ахмата» (2:3) в матче 13-го тура премьер-лиги. Безвыигрышная серия южан достигла семи матчей — при этом грозненцы занимали последнее место в турнирной таблице и ранее не побеждали в РПЛ.
Карпин думает об отставке
Валерий Георгиевич на пресс-конференции был явно расстроен. Это ожидаемо — поводов для радости у него немного. К тому же победный гол «Ахмат» оформил благодаря привычной проблеме «Ростова» — вратарь ошибся на выходе.
Карпин высказался об очередном «привозе»: «Подарки, которые мы делаем, — они недопустимы. Говорить про все остальное — команда бежит, борется, глаза горят, они хотят... Да, хотят, но, если делать такие подарки, то выигрывать тяжело».
Также у тренера спросили, допускает ли он, что текущие результаты снизились из-за усталости футболистов от переездов и другого ростовского быта. Карпин был конкретен: «Допускаю, но не принимаю. Можно на это ссылаться, искать в этом отмазки. И да, это рабочие отмазки, особенно разъезды. Но глядя на поле я не вижу какой-то усталости. Здесь другие вещи».
Про усталость команды от себя Валерий Георгиевич тоже ответил: «Может быть и так. Если команда от меня устала, то это вообще не проблема. Вы знаете».
Наконец, Карпин высказался об отставке: «Мысли об отставке посещают, но они не связаны с футболом. Промолчу, чтобы меня, как Андреева, не отстранили. Исправить можно игрой, чтобы не делать таких подарков. А с чем связаны? С нефутбольными вещами. Лучше промолчу, чтобы меня не отстранили на год от футбола».
Вдобавок тренер все-таки высказался о судействе, хотя и не хотел: «Я и Глебов эмоционально реагировали на судейство? По-моему, эмоционально реагировал весь стадион. Но я не хочу, чтобы меня отстранили — не буду это комментировать».
Дела «Ростова» все хуже
После игры с «Ахматом» серия «Ростова» без побед во всех турнирах достигла уже семи матчей. Это одна из худших серий клуба при Валерии Георгиевиче, и она еще может удлиниться. Календарь у желто-синих непростой — впереди «Динамо» в РПЛ и «Спартак» в Кубке. Оба матча пройдут в Москве.
На данный момент «Ростов» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков. До зоны стыков — два балла.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|12
|9
|3
|0
|25-5
|30
|
2
|Зенит
|12
|9
|2
|1
|28-4
|29
|
3
|Локомотив
|12
|9
|0
|3
|26-16
|27
|
4
|ЦСКА
|13
|7
|3
|3
|22-7
|24
|
5
|Динамо
|12
|7
|2
|3
|23-12
|23
|
6
|Спартак
|12
|5
|4
|3
|17-12
|19
|
7
|Рубин
|12
|4
|3
|5
|14-19
|15
|
8
|Акрон
|13
|3
|4
|6
|17-26
|13
|
9
|Ростов
|13
|3
|4
|6
|16-24
|13
|
10
|Кр. Советов
|12
|3
|3
|6
|11-17
|12
|
11
|Динамо Мх
|13
|2
|6
|5
|6-11
|12
|
12
|Пари НН
|12
|3
|3
|6
|12-22
|12
|
13
|Химки
|12
|2
|5
|5
|11-20
|11
|
14
|Факел
|13
|2
|5
|6
|8-20
|11
|
15
|Ахмат
|13
|1
|6
|6
|12-25
|9
|
16
|Оренбург
|12
|1
|5
|6
|14-22
|8
|26.10
|14:00
|
Динамо Мх – Акрон
|1 : 1
|26.10
|16:30
|
ЦСКА – Факел
|0 : 0
|26.10
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|2 : 3
|27.10
|12:00
|
Оренбург – Рубин
|- : -
|27.10
|14:15
|
Пари НН – Спартак
|- : -
|27.10
|16:30
|
Химки – Динамо
|- : -
|27.10
|19:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|28.10
|18:30
|
Кр. Советов – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|10
|1
|3
|
|
Райан Сенхаджи
Факел
|8
|1
|2