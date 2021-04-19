«Спартак» сенсационно уступил «Уфе» со счетом 0:3. Это поражение значительно уменьшает шансы красно-белых в борьбе за вторую строчку в чемпионате. После матча корреспондент «СЭ» пообщался с экс-капитаном московского клуба Андреем Тихоновым.

— Счет 0:3. Какие впечатления после увиденного?

— Удручающие. Любая команда, которая проигрывает дома 0:3, пускай даже не «Спартак», — это плохо. А «Спартак», претендующий на Лигу чемпионов, проигрывает команде, которая борется за выживание. Это ужасно.

— Тренерский штаб не смог прочитать «Уфу»? Не смогли внести изменения по ходу матча?

— Нет, думаю, любая команда, которая бы сегодня столкнулась с «Уфой», имела бы определенные проблемы. Не только «Спартак». Уфимцы просто здорово сыграли в обороне, они практически не дали шансов красно-белым.

— Моменты же у «Спартака» были.

— Да, было несколько ударов, несколько опасных моментов. Но все равно, повторюсь, «Уфа» сегодня здорово сыграла в обороне.

— Чего не хватило «Спартаку»?

— Не было сегодня Соболева, Айртона, Джикии — у «Спартака» возникли проблемы. Красно-белые не могли выигрывать на «втором этаже». На Ларссона все-таки верхом играть нельзя. Единственный, на кого можно, — это Соболев.

— Почему Соболев так важен в атаке «Спартака»?

— Он способен немного разнообразить игру. Соболев может зацепиться в штрафной или принять передачу с фланга. Сегодня этого не было, к сожалению.

— Что еще повлияло на результат?

— Мозеса перевели на другой фланг, справа поставили Зобнина. Все-таки смена позиций влияет на игроков. Эта перестановка не сыграла за «Спартак».

— Обидное поражение.

— «Уфа» выглядела очень здорово. Они могли забить еще один хороший гол во втором тайме. Конечно, очень обидно за «Спартак». Лига чемпионов вроде бы рядом, но ты проигрываешь один из решающих матчей дома.

— Вы сказали, что любой команде сегодня было бы тяжело с «Уфой». Это эффект нового тренера?

— Скорее это организация игры в обороне. «Уфа» играла сегодня не 5-3-2, а 5-4-1. Если такая команда на протяжении всего матча сохраняет структуру, то вскрыть ее оборону очень сложно.

— Не показалось ли вам, что после удаления Жиго «Спартак» смирился с поражением?

— Нет, думаю, что команда играла так же, как и раньше. Очень тяжело ставить какой-то футбол против команды, которая уверенно играет в обороне.

— Впереди у «Спартака» матч с ЦСКА. Не тревожно ли после двух поражений подряд?

— Конечно, будет тяжело. Мы не увидим Жиго. Интересно посмотреть, что будет с футболистами, которые сегодня не играли. ЦСКА после поражения, а «Спартак» после очень тяжелого поражения. Это дерби, и тут не может быть одной команде плохо. Дерби всегда удавались, поэтому будем ждать хорошей игры.