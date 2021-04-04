«Маслов провел блестящий матч». Слова Тедеско после победы «Спартака» в Ростове-на-Дону

Босс красно-белых ответил на вопросы журналистов после гостевой победы над «Ростовом» в 24-м туре РПЛ.

Московский «Спартак» в тяжелой борьбе обыграл «Ростов» со счетом 3:2. Эта победа стала первой для красно-белых в Ростове-на-Дону за семь с половиной лет. Красно-белые выиграли четвертый матч к ряду и бросились в погоню за «Зенитом». После матча главный тренер московской команды Доменико Тедеско разобрал ключевые моменты встречи.

— «Спартак» не выигрывал в «Ростове» семь с половиной лет. Знали ли вы это при подготовке? — вопрос Тедеско после матча.

— Я об этом не знал, мне рассказали уже после матча. Каждый матч для «Спартака» особенный, все соперники в матчах против нас готовы отдать все силы, что у них есть. «Ростов» не исключение, они играют в простую игру через длинные передачи. Мы не можем никак этого избежать, приходится просто принять и играть так же, как они, — биться на подборах, делать пару коротких передач, снова длинную, бежать туда, снова стараться зацепиться за мяч. Был силовой и простой футбол.

— Жиго оставался на поле, сам рвался бой. Почему вы его заменили?

— Он себя хорошо чувствует. Я его заменил после рекомендации врачей, у него был удар в голову. С такими вещами нельзя шутить. Если есть какие-то мышечные проблемы, то еще можно как-то оставить футболиста в игре, но когда дело доходит до головы, здесь никаких шуток.

— За сколько времени до матча вы поняли, что Зобнин и Мозес смогут сыграть, а Крал нет? И кто бы мог сыграть вместо них?

— Я узнал очень поздно. До последнего момента пытались сделать все, чтобы Крал тоже смог сыграть, но не получилось. Что касается Зобнина и Мозеса, то вместо них могли бы появиться Ещенко или Хендрикс в центре поля. Много вариантов.

— Соболев — лучший снайпер в весенней части чемпионата. Изменилась ли его игра и повлиял ли на это Промес?

— Промес — очень качественный игрок, он часто принимает правильные решения. Своими действиями Квинси полезен для всех игроков. А Соболев был хорошим игроком, остается им и будет еще лучше. Он молодой, постоянно работает над собой и пытается в чем-то прибавить. В последнее время он начал лучше работать корпусом при контроле мяча. В этом сезоне он много пропустил из-за травм, его не хватало. Каждой команде нужен ключевой нападающий. «Бавария» без Левандовски будет по-другому выглядеть, то же самое касается и Соболева.

— Маслову не везет в последнее время. Планируете ли вы придержать его и дать шанс Кутепову?

— Абсолютное безумие спрашивать подобное. Не важно, что произошло на игре, бывает всякое. Нельзя по маленьким фактам судить об игре в целом. Посмотрите на то, что он сегодня делал. Закрывал одного из быстрейших игроков РПЛ Альмквиста, страховал глубину, выиграл огромное количество единоборств против него, отдавал отличные передачи для начала наших атак. Павел сегодня провел блестящий матч. Я буду защищать и его, и Кутепова, и Жиго, и Джикию. Потому что они все мои футболисты.