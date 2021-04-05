Бывший нападающий «Ростсельмаша», дважды лучший бомбардир чемпионата России Дмитрий Кириченко — о победе «Спартака» в Ростове-на-Дону (3:2).

— Считаю, результат закономерен, — говорит Кириченко. — «Спартак» был сильнее, выглядел предпочтительнее, агрессивнее, напористее впереди.

— Третий гол выбил «Ростов» из колеи?

— Мне показалось, что во втором тайме гости физически выглядели свежее, лучше двигались. Может быть, просто третий гол их так окрылил? Здорово исполнили «стандарт», при этом Соболев забил довольно легко.

— Его признали лучшим игроком матча. В одном интервью вы критиковали Соболева за то, что он падает при любом контакте...

— Он исправился, явно поменялся в лучшую сторону. И футбольный бог его за это вознаграждает. В чем-то Соболев похож на Дзюбу. Он очень полезен для «Спартака». При этом выдает гораздо больший объем беговой работы по сравнению с Артемом. Сейчас является вторым бомбардиром чемпионата. Статистика говорит сама за себя.

— Достойный конкурент Дзюбе в сборной?

— Их сложно не сопоставлять. Оба габаритные форварды с похожим функционалом. У Дзюбы свои плюсы, у Соболева — свои. Сегодня Александр двигался по всему фронту атаки, цеплялся за мячи на флангах. Однозначно он может записать этот матч себе в актив.

— «Ростов» так и не нашел противоядия против Мозеса?

— Помимо очевидных плюсов у Мозеса есть и минусы. Его замена была связана с тем, что он уже не успевал отрабатывать сзади. Помните момент у Байрамяна? Мозес не добежал. В атаке он довольно эффективен. Не зря же выступал в «Челси». Уровень виден. Он резкий футболист с хорошим ударом. А вот в обороне не столь эффективен.

— Промес сегодня понравился?

— Отдал голевую подачу на Соболева. Отличная резкая, сильная подача. Имел пару моментов. Когда Ларссон подсек мяч мимо Песьякова, думаю, Квинси должен был лететь и замыкать прострел. В целом средний матч для него.

— Не поздновато ли Карпин выпустил на поле Байрамяна?

— Мне сложно судить. Возможно, Байрамян подустал в играх за сборную Армении, не был готов провести полный матч. Ему где-то не хватило свежести. Даже когда у него возник момент, он действовал в не свойственной ему манере.

— Что вы имеете в виду?

— Его сильное качество — убирать под правую ногу и наносить удар. Возможно, в том эпизоде защитники «Спартака» перекрывали ту зону, поэтому ему пришлось убирать под левую ногу. А это не является его козырем. Наверное, сказалась усталость после матчей за национальную команду.

— Как оцените КПД Соу?

— Довольно полезный нападающий. Ищет свои шансы. В прошлых матчах ему немного везло. Сегодня он боролся, хорошо открывался в зоны, в «усы».

— «Спартак» догонит «Зенит»?

— Понятно, что команда Тедеско находится в чемпионской гонке. Но я сомневаюсь, что «Зенит» в ближайших турах будет терять очки. Думаю, завтра в Питере прервется удачная серия «Химок». Сейчас «Спартак» — единственная команда, которая может навязать борьбу питерцам. Дело даже не столько в качестве футбола, сколько в настрое, в агрессии. Видно, как у ребят глаза горят.