«В «Спартаке» идет перераспределение акций». Мележиков — о будущем клуба и стадиона, лидерстве в РПЛ и конкуренции с «Зенитом»

Фактурное интервью, которое гендиректор красно-белых Евгений Мележиков дал в Екатеринбурге.

«Лукойл» пытается приобрести права на «Открытие банк Арену»

— «Спартак» ждут глобальные изменения?

— Посмотрим. Дай бог, станем частью этих сдвигов.

— Федун уходит?

— Не знаю. Надеюсь, что нет. Леонид Арнольдович очень многое сделал для клуба. Почему я должен говорить, что его уход — это хорошо? Это нехорошо. Такое возможно в скором времени? Посмотрим. Что будет, то будет. Не думаю о том, на что не могу повлиять. Очень надеюсь, что Федун останется.

Вы знаете — проходила информация, что идет работа по изменению состава акционеров «Спартака». Что это значит? Это смена акционеров, перераспределение акций. Если меняется основной акционер или акции перераспределяются, то проводится общее собрание акционеров, по результату которого принимается решение, в том числе по выбору совета директоров. Новости должны появиться в сентябре.

При этом «Лукойл» действительно пытается приобрести права на «Открытие банк Арену». Переговоры ведутся.

— City Football Group продолжает следить за ситуацией в «Спартаке»?

— Спросите у компании. Я с ее представителями контактировал, шел продуктивный диалог. Если его продолжим, то нам это не помешает.

— Когда последний раз говорили?

— Периодически общаемся — на личном уровне.

— Говорят, вам уже ищут замену...

— Таких разговоров не слышал. Не переживаю по этому поводу — опять же потому, что не могу на это повлиять.

С Каттани контакт не поддерживаем

— Перчатка «Зениту» брошена?

— Мы идем от игры к игре. В Екатеринбурге получилась хорошая победа. А вызов никому не бросали. Но мы будем бороться «Зенитом» — это точно. Мне нравится, как главный тренер управляет командой.

— Есть ли у футбола Абаскаля сходство с тем, какой был у Романцева?

— Мне трудно об этом говорить. Нравится то, во что играем, что атакуем, что не останавливаемся до конца.

— Насколько серьезна травма Мозеса, замененного против «Урала» на 33-й минуте?

— Примерно понимаю, что случилось, но озвучивать пока преждевременно — дождемся вердикта врачей. Очень надеемся, что ничего серьезного.

— По нему в клуб приходят предложения?

— На данный момент, слава богу, нет.

— Трансферы на вход еще будут?

— Это мы с тренером решим.

Лука Каттани и Паоло Ваноли. Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Лука Каттани помогает?

— Пока нет. Контактов вроде мы не поддерживаем. Но я работаю с Абаскалем — мы в процессе.

— Кто теперь советник Федуна?

— Не знаю — спросите у Камоцци или у Федуна.

— Судя по публикациям Камоцци в соцсетях, именно он в последние годы привез всех игроков...

— Зачем это комментировать? Я же не знаю.

— Десять дней назад вы говорили, что Каттани еще тридцать дней пробудет в Москве, но он уехал. Почему так скоропостижно?

— Может, отправился на переговоры.

— Лука утверждал, что никуда не устроился.

— Спросите у него самого.

— Насколько важную роль сейчас играет Зарема Салихова в принятии решений в «Спартаке»?

— Не думаю, что этот вопрос вообще сейчас стоит обсуждать. Это неактуально. Я генеральный директор, мы с Заремой в близком контакте, достаточно хорошо общаемся. А влияет она или нет? Это неактуально сейчас.

Еще раз про уход Каттани

— Были разговоры, что у вас был конфликт или недопонимание с Каттани. Это так?

— У меня конфликтов и недопониманий ни с кем нет. Стараюсь быть достаточно коммуникабельным человеком. Моя задача — максимально помогать коллективу, клубу или людям, которые нацелены на работу с командой и тренерским штабом. С моей стороны ему была оказан максимальная помощь. Абсолютно во всем. Никаких недопониманий у нас не было. Многие вопросы мы решали совместно.

— Ключевая причина его ухода?

— Накопилась усталость.

— Говорят, что последняя капля — это срыв трансфера защитника Налдо. Это одна из причин?

— Думаю, что нет. Наверное, основная причина, что у него уже накопилось. За полгода его работы было несколько достаточно тяжелых периодов. Один из основных — уход из «Спартака» Паоло Ваноли. Рассчитывали, что он будет работать дальше. Потом был поиск нового тренера и решение по его выбору. Была проведена большая работа по трудоустройству игроков «Спартака-2». Разные люди по-разному реагируют на стресс. Думаю, наверное, пришло время.

Лука Каттани. Фото Александр Федоров, «СЭ» Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Правильно понимаем, что «Спартак» сейчас не тратит деньги из-за того, что происходит процесс смены акционеров?

— Нет, у нас есть возможность согласовывать с акционерами и с представителями «Лукойла» те или иные сделки, но сейчас мы в этом плане аккуратны. Действуем исключительно с учетом мнения главного тренера.

— Люди из «Лукойла» уже зашли в клуб?

— Мы всегда было с ними в контакте. Сейчас в более близком.

На Урунова не рассчитываем

— Ваша позиция по обращениям в ЭСК за деньги?

— Она не отрицательная. Станет платной — хорошо. Самое главное, чтобы обращения были обоснованными. Если раньше мы и другие клубы подавали по всем эпизодам, которые вызывали сомнения, то сейчас станем делать это точечно — по тем моментам, что реально требуют разъяснений со стороны ЭСК.

— Что будет с Уруновым?

— Остон тренируется с молодежной командой. Его агент ищет ему клуб. В целом мы на полузащитника не рассчитываем.

— Кофрие перестал выходить на поле. Рассматриваете его продажу?

— Это вопросы к тренеру. У нас не только Кофрие не всегда играет. Стартовый состав и замены определяет Абаскаль. В дальнейшем, ближе к зиме, переговорим, кто на кого рассчитывает, и определимся. Бельгиец входит в основную обойму состава, Гильермо на него рассчитывает.

— Есть новости по Педро Роше?

— В понедельник увижусь с ним, переговорю — парень в Москву прилетает. Будем разговаривать с игроком и потом вырабатывать решение.

Болельщики «Спартака» на стадионе «Открытие банк Арена». Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— Восемь российских клубов подали апелляции в CAS на решение ФИФА разрешить иностранцам приостанавливать контракты, но «Спартака» среди них нет. Почему?

— Решили пока в этом не участвовать. Право подать апелляцию остается за нами, всегда можем им воспользоваться.

— Стали ли арбитры лояльнее к «Спартаку»?

— Не знаю — мы просто планомерно двигаемся вместе с судейским комитетом по пониманию правил игры. Очень много нововведений. Понятно, что футболисты, может быть, не в курсе этих изменений. Поэтому на встрече с рефери нам подробно разъяснили дополнительно введенные критерии.

Правила — небольшая книжечка. Все регламентируется дополнительными критериями, которые вводит ФИФА и УЕФА. Со своей стороны оценили сложность работы арбитров. Ни в коем случае не критикуем судей. Но хотим и будем в рамках конструктивного диалога получать те разъяснения, которые необходимы для понимания ситуации.

Сколько болельщиков пустят на матч с «Зенитом»

— В начале года выяснилось, что «Открытие Арена» не полностью соответствует требования МВД и нужно в том числе установить полноростовые турникеты, а пока действует ограничение по посещаемости. Когда «Спартаку» будет разрешен максимальный доступ болельщиков на стадион?

— Мы занимаемся этим. Проведены конкурсные процедуры, отобран подрядчик. В ближайшее время, при наличии финансирования (его подтвердили предварительно), запускаем процедуру доукомплектования по тем требованиям, которые определяет приказ 1092. Думаю, в ноябре — декабре завершим все работы.

«Открытие банк Арена». Федор Успенский, Фото «СЭ»

— То есть на матч «Зенитом» не пустят более 15 тысяч болельщиков?

— Формально, наверное, нет. Но мы обратимся в ОВД. Думаю, при наличии с нашей стороны каких-то предложений по усилению состава контрольно-распределительной службы они, возможно, пойдут нам навстречу и увеличат максимально разрешенную посещаемость.

— Сколько максимум могут разрешить?

— Думаю, не больше 20-25 тысяч.

Еще раз об уходе Бакаева

— Бакаев постепенно начинает выходить в «Зените», оформляет результативные действия. У вас нет печали, что отпустили Зелимхана бесплатно?

— Что значит «отпустили бесплатно»? Он ушел свободным агентом.

— Но вы могли его оставить.

— Мы не подписали контракт. Условия неподписания контракта мы с вами уже обсуждали и говорили об этом. Не получилось и не сошлось. А играет он или нет в «Зените» — это уже его вопросы.