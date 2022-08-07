«Динамо» выиграло, став прагматичным. Йоканович избавил бело-голубых от самарского комплекса
«Крылья Советов» в последнее время превратились в динамовский кошмар, а Игорь Осинькин выиграл у Сандро Шварца все три матча. Сначала — еще в ранге команды первого дивизиона — самарцы выбили бело-голубых в четвертьфинале позапрошлого Кубка России (2:0). А уже в РПЛ были победа в Москве (1:0) и майский разгром в Самаре (5:2), органично вписавшийся в отрезок, по ходу которого «Динамо» проделало путь по наклонной — от главного конкурента «Зенита» до проигранного «Сочи» серебра.
Репутация молодой и задорной команды не помогла, причем и с приходом Славиши Йокановича у москвичей наблюдались проблемы с теми, кто не боится ввязаться с ними в открытую игру. Это с академичным и скучным на старте «Торпедо» удалось разобраться с удивительной для дерби легкостью, а против «Ростова» и «Факела» динамовцы упускали преимущество в счете и теряли очки. Причем с ростовчанами все и вовсе могло завершиться поражением.
Но скорее дело даже не в смелости оппонентов, а в дефиците игровой мудрости обороны «Динамо». Весной ей не хватало Ивана Ордеца. Теперь нет Фабиана Бальбуэны. В Самару же гости прибыли еще и с экспериментальными сочетаниями в средней линии в связи с травмой Даниила Фомина и дисквалификацией Арсена Захаряна. Как следствие — смена схемы на расстановку с двумя нападающими и акцент на фланги, где за обострение отвечали Даниил Лесовой и Вячеслав Грулев, а в атаке в связке с Федором Смоловым действовал впервые с начала сезона попавший в стартовый состав Константин Тюкавин.
Утверждать, что это работало идеально, нельзя, так как «Крылья» до перерыва больше владели мячом и чаще били по воротам. При этом самый опасный момент стал следствием неудачного выноса Антона Шунина, после чего голкиперу пришлось останавливать удар Дмитрия Цыпченко и благодарить перекладину, принявшую на себя добивание Артема Соколова.
Однако волжанам не хватало эффективности, которую в прошлом сезоне давали Антон Зиньковский и Владислав Сарвели. Антон Глушенков, устроивший на старте бенефис в Оренбурге, конечно, хорош, а его пас через голову — маленький шедевр, только забитых мячей это не принесло. Зато «Динамо» выжало максимум из стандарта, и классно сыгравший на опережение Роберто Фернандес забил с углового в исполнении Луки Гагнидзе.
И точно так же все складывалось во второй половине. «Крылья» атаковали, у Глушенкова была возможность наказать оборону соперника за секундную расхлябанность, а забили снова бело-голубые. Смолов и Никола Моро в два касания организовали выход Грулева на цель, и тот, уйдя от Ивана Ломаева, дал Самаре мастер-класс реализации. И после этого игра как-то сразу успокоилась.
У хозяев уже не было прежнего энтузиазма, и атаковали они словно по инерции. А забив, даже толком не проявили эмоций после отмены взятия ворот из-за попадания мяча в руку Максима Витюгова. «Динамо» же в воскресенье предстало непривычно прагматичной для себя командой. Но, наверное, при наличии результата это даже важнее в процессе обновления коллектива. Как в кадровом плане, так и с точки зрения перестройки игры под модель Йокановича, которая может быть гибкой.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
2
|Спартак
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
3
|Зенит
|4
|2
|2
|0
|9-1
|8
|
4
|Динамо
|4
|2
|2
|0
|10-4
|8
|
5
|Химки
|4
|2
|1
|1
|7-3
|7
|
6
|Краснодар
|4
|2
|1
|1
|9-7
|7
|
7
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
8
|Ростов
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|
9
|Ахмат
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|
10
|Кр. Советов
|4
|1
|1
|2
|5-8
|4
|
11
|Оренбург
|3
|1
|0
|2
|6-8
|3
|
12
|Н. Новгород
|3
|0
|2
|1
|3-6
|2
|
13
|Факел
|4
|0
|2
|2
|7-11
|2
|
14
|Локомотив
|4
|0
|2
|2
|3-11
|2
|
15
|Торпедо
|4
|0
|1
|3
|3-11
|1
|
16
|Урал
|4
|0
|0
|4
|1-10
|0
|6.08
|15:00
|
Урал – Спартак
|0 : 2
|6.08
|17:30
|
ЦСКА – Факел
|4 : 1
|6.08
|20:00
|
Краснодар – Локомотив
|3 : 0
|6.08
|20:00
|
Ахмат – Зенит
|0 : 0
|7.08
|15:00
|
Торпедо – Химки
|1 : 3
|7.08
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо
|0 : 2
|7.08
|20:00
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|7.08
|20:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|3
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|3
|1
|0