«Динамо» выиграло, став прагматичным. Йоканович избавил бело-голубых от самарского комплекса

Бело-голубые, несмотря на потерю лидеров, победили в Самаре.

«Крылья Советов» в последнее время превратились в динамовский кошмар, а Игорь Осинькин выиграл у Сандро Шварца все три матча. Сначала — еще в ранге команды первого дивизиона — самарцы выбили бело-голубых в четвертьфинале позапрошлого Кубка России (2:0). А уже в РПЛ были победа в Москве (1:0) и майский разгром в Самаре (5:2), органично вписавшийся в отрезок, по ходу которого «Динамо» проделало путь по наклонной — от главного конкурента «Зенита» до проигранного «Сочи» серебра.

Репутация молодой и задорной команды не помогла, причем и с приходом Славиши Йокановича у москвичей наблюдались проблемы с теми, кто не боится ввязаться с ними в открытую игру. Это с академичным и скучным на старте «Торпедо» удалось разобраться с удивительной для дерби легкостью, а против «Ростова» и «Факела» динамовцы упускали преимущество в счете и теряли очки. Причем с ростовчанами все и вовсе могло завершиться поражением.

Но скорее дело даже не в смелости оппонентов, а в дефиците игровой мудрости обороны «Динамо». Весной ей не хватало Ивана Ордеца. Теперь нет Фабиана Бальбуэны. В Самару же гости прибыли еще и с экспериментальными сочетаниями в средней линии в связи с травмой Даниила Фомина и дисквалификацией Арсена Захаряна. Как следствие — смена схемы на расстановку с двумя нападающими и акцент на фланги, где за обострение отвечали Даниил Лесовой и Вячеслав Грулев, а в атаке в связке с Федором Смоловым действовал впервые с начала сезона попавший в стартовый состав Константин Тюкавин.

Утверждать, что это работало идеально, нельзя, так как «Крылья» до перерыва больше владели мячом и чаще били по воротам. При этом самый опасный момент стал следствием неудачного выноса Антона Шунина, после чего голкиперу пришлось останавливать удар Дмитрия Цыпченко и благодарить перекладину, принявшую на себя добивание Артема Соколова.

Однако волжанам не хватало эффективности, которую в прошлом сезоне давали Антон Зиньковский и Владислав Сарвели. Антон Глушенков, устроивший на старте бенефис в Оренбурге, конечно, хорош, а его пас через голову — маленький шедевр, только забитых мячей это не принесло. Зато «Динамо» выжало максимум из стандарта, и классно сыгравший на опережение Роберто Фернандес забил с углового в исполнении Луки Гагнидзе.

И точно так же все складывалось во второй половине. «Крылья» атаковали, у Глушенкова была возможность наказать оборону соперника за секундную расхлябанность, а забили снова бело-голубые. Смолов и Никола Моро в два касания организовали выход Грулева на цель, и тот, уйдя от Ивана Ломаева, дал Самаре мастер-класс реализации. И после этого игра как-то сразу успокоилась.

У хозяев уже не было прежнего энтузиазма, и атаковали они словно по инерции. А забив, даже толком не проявили эмоций после отмены взятия ворот из-за попадания мяча в руку Максима Витюгова. «Динамо» же в воскресенье предстало непривычно прагматичной для себя командой. Но, наверное, при наличии результата это даже важнее в процессе обновления коллектива. Как в кадровом плане, так и с точки зрения перестройки игры под модель Йокановича, которая может быть гибкой.