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«Динамо» выиграло, став прагматичным. Йоканович избавил бело-голубых от самарского комплекса

Андрей Кузичев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
«Крылья Советов» — «Динамо» — 0:2. Федор Смолов и Роман Евгеньев.
Фото ФК «Динамо»
Славиша Йоканович.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
1/2
Бело-голубые, несмотря на потерю лидеров, победили в Самаре.
Россия. Премьер-лига. 4-й тур
07 авг, 17:30. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
0:2
Динамо

«Крылья Советов» в последнее время превратились в динамовский кошмар, а Игорь Осинькин выиграл у Сандро Шварца все три матча. Сначала — еще в ранге команды первого дивизиона — самарцы выбили бело-голубых в четвертьфинале позапрошлого Кубка России (2:0). А уже в РПЛ были победа в Москве (1:0) и майский разгром в Самаре (5:2), органично вписавшийся в отрезок, по ходу которого «Динамо» проделало путь по наклонной — от главного конкурента «Зенита» до проигранного «Сочи» серебра.

Репутация молодой и задорной команды не помогла, причем и с приходом Славиши Йокановича у москвичей наблюдались проблемы с теми, кто не боится ввязаться с ними в открытую игру. Это с академичным и скучным на старте «Торпедо» удалось разобраться с удивительной для дерби легкостью, а против «Ростова» и «Факела» динамовцы упускали преимущество в счете и теряли очки. Причем с ростовчанами все и вовсе могло завершиться поражением.

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Но скорее дело даже не в смелости оппонентов, а в дефиците игровой мудрости обороны «Динамо». Весной ей не хватало Ивана Ордеца. Теперь нет Фабиана Бальбуэны. В Самару же гости прибыли еще и с экспериментальными сочетаниями в средней линии в связи с травмой Даниила Фомина и дисквалификацией Арсена Захаряна. Как следствие — смена схемы на расстановку с двумя нападающими и акцент на фланги, где за обострение отвечали Даниил Лесовой и Вячеслав Грулев, а в атаке в связке с Федором Смоловым действовал впервые с начала сезона попавший в стартовый состав Константин Тюкавин.

Утверждать, что это работало идеально, нельзя, так как «Крылья» до перерыва больше владели мячом и чаще били по воротам. При этом самый опасный момент стал следствием неудачного выноса Антона Шунина, после чего голкиперу пришлось останавливать удар Дмитрия Цыпченко и благодарить перекладину, принявшую на себя добивание Артема Соколова.

Однако волжанам не хватало эффективности, которую в прошлом сезоне давали Антон Зиньковский и Владислав Сарвели. Антон Глушенков, устроивший на старте бенефис в Оренбурге, конечно, хорош, а его пас через голову — маленький шедевр, только забитых мячей это не принесло. Зато «Динамо» выжало максимум из стандарта, и классно сыгравший на опережение Роберто Фернандес забил с углового в исполнении Луки Гагнидзе.

И точно так же все складывалось во второй половине. «Крылья» атаковали, у Глушенкова была возможность наказать оборону соперника за секундную расхлябанность, а забили снова бело-голубые. Смолов и Никола Моро в два касания организовали выход Грулева на цель, и тот, уйдя от Ивана Ломаева, дал Самаре мастер-класс реализации. И после этого игра как-то сразу успокоилась.

У хозяев уже не было прежнего энтузиазма, и атаковали они словно по инерции. А забив, даже толком не проявили эмоций после отмены взятия ворот из-за попадания мяча в руку Максима Витюгова. «Динамо» же в воскресенье предстало непривычно прагматичной для себя командой. Но, наверное, при наличии результата это даже важнее в процессе обновления коллектива. Как в кадровом плане, так и с точки зрения перестройки игры под модель Йокановича, которая может быть гибкой.

Вячеслав Грулев
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
Роберто Фернандес
Славиша Йоканович
5
9
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 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
4
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
5
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
6
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
7
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
8
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 0 : 0
7.08 15:00
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 1 : 3
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7.08 20:00
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Федор Смолов

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Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Никита Кривцов

Никита Кривцов

Краснодар

 2
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 3 1 0
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