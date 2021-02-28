«Сочи» порезвился: победная серия, гол Заболотного и красота от Жоаузинью

Южане разгромили «Арсенал» и продолжают атаковать первую тройку РПЛ.

«Сочи» на своем поле крупно победил «Арсенал» в первом матче чемпионата после зимней паузы — 4:0 в 20-м туре РПЛ. Все голы Нобоа и компания организовали во втором тайме.

Команда Владимира Федотова провела два мяча за три минуты, вскрыв чужую оборону со своего правого фланга: в первом случае Заболотный вышел на передачу Заики (это пятый гол форварда в этом чемпионате), во втором — нападающий не попал по мячу после заброса Нобоа и ворота расстрелял Терехов.

«Непростое начало и соперник непростой, играющая команда, хорошее сопротивление. Соперник четко оборонялся, контратаковал. Было тревожно, но справились. Гол вскрыл игру, и мы, можно сказать, порезвились. После второго мяча ребята раскрылись и показали хороший футбол с красивыми голами», — сказал Федотов. Тренер также объяснил успехи: команда почувствовала вкус игры и жизни в процессе непростого творчества. И отдельно отметил снова поверившегося в себя и желающего прогрессировать в своем возрасте Заболотного.

Еще два гола сочинцев — эффектный удар Жоаузинью со штрафного (через семь минут после первого гола) и розыгрыш Нобоа после прессинга на чужой половине с завершением Юсупова.

«Сочи» одержал пятую подряд победу в двух турнирах (с общим счетом 11:1): в декабре 2020-го на своем поле против «Ахмата» (2:0), «Спартака» (1:0) и «Динамо» (2:0) в чемпионате, в феврале 2021-го — в гостях против «Краснодара» в Кубке (2:1).

Сочинцы как минимум на сутки поднялись в тройку и приблизились к сыгравшим в субботу «Зениту» (2:2 с «Ростовом») и ЦСКА (0:2 от «Локомотива»): 36 очков против 42 и 37 у питерцев и армейцев соответственно, у «Спартака» перед матчем с «Рубином» — 35.

«Главное — победа команды, чтобы «Сочи» был как можно выше. В раздевалке разговоров о еврокубках нет, мы идем от матча к матчу. У нас все спокойно», — сказал названный лучшим игроком матча Терехов.

«Сочи» впервые обыграл «Арсенал» в РПЛ — после ничьей и двух поражений (мячи 4:6).

«Арсенал» после рестарта сезона выбил обладателя Кубка «Зенит» в 1/8 финала (2:1 в Санкт-Петербурге), но продлил черную серию в чемпионате.

Команда Дмитрия Парфенова после назначения тренера в начале ноября 2020-го в РПЛ забила всего раз (в первой игре с «Ротором»), только раз не пропустила (дома против «Зенита»), набрала 2 очка в 7 матчах (общий счет 1:9) и остается в шаге от зоны прямого вылета.

«Нельзя проваливать матч, разваливаться и получать три мяча за пять минут. Это полнейшее безобразие. Много вопросов ко всем — и к нам, и к игрокам», — сказал Парфенов.