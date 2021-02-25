«Я пришел, чтобы вернуть «Спартаку» чемпионство». Первые слова Промеса после возвращения в Москву

Проблемы с законом, мысли о российском гражданстве и борьба с «Зенитом»

Вчера была объявлена самая долгожданная новость зимы для болельщиков «Спартака» — возвращение Квинси Промеса. О заинтересованности красно-белых в переходе одного из символов чемпионского сезона «СЭ» сообщал еще в декабре. Затем все наблюдали за долгими переговорами двух клубов, и прямо перед окончанием трансферного окна эпопея завершилась. В четверг Промеса официально представили на «Открытие Арене», а сразу после этого Квинси ответил на вопросы журналистов и болельщиков.

Номер 10, Тедеско, Бакаев

— После ухода Мовсисяна вы отказались от 10-го номера. Можете представить, что закончите карьеру в «Спартаке» под 24-м номером?

— Конечно, могу представить такой вариант событий. Это особенный номер, я начал под ним карьеру. Номер 10 мне тоже нравится, но если он недоступен для выбора, то 24-й — хороший вариант.

— Что вы знаете о футболисте, который играет под этим номером сейчас?

— Не секрет, что это мой любимый номер, но он занят. Бакаев — молодой и сильный игрок. Помню его, талантливый парень с хорошей техникой. Хочу посмотреть на него сейчас в деле. Тогда он был тихим и скромным. Если в следующем году он передумает и будет готов отдать мне «десятку», я с радостью приму.

— Готовы ли вы выйти на поле уже в воскресенье? В какой вы форме?

— Моя форма очень хорошая. Я тренировался самостоятельно, чтобы быть готовым выступать на высоком уровне сразу же. Да, для этого нужна игровая практика, но уверяю, я быстро выйду на пик формы — как только начнутся официальные игры. Я здоров, у меня нет травм. В воскресенье тренер решит, достоин ли я выйти на поле.

— Общались ли с Доменико Тедеско?

— У нас еще не было личного общения. Но я следил за «Спартаком», знаю, что тренер хочет уйти в конце сезона. Мне интересно с ним поработать, я знаю его представление об игре. Надеюсь, мы сможем сделать ему сюрприз перед уходом.

— Какая позиция вам больше подходит?

— Повторюсь, я еще не общался с тренером по этому поводу. Я атакующий игрок, могу играть везде спереди. Могу играть на всех флангах и «десяткой». За свою карьеру я играл на многих позициях. Думаю, это важно для тренера и осложнит жизнь соперникам.

«Братуха», русский язык, семья

— Общаетесь ли с кем-нибудь из чемпионского состава?

— Конечно. В команде еще остались ребята, с которыми мы вместе завоевали тот титул. Мы с ними находились на связи. Жду, когда снова увижу Джикию, Зобнина, Реброва, Ещенко и других.

— Вы думали раньше о возможном возвращении в «Спартак»?

— Мне было сложно прощаться со «Спартаком». Сначала я говорил, что уйду только после чемпионства, а потом после победы в Суперкубке. Мы все сделали. Мечты сбываются. Я снова могу заявить, что уйду только после чемпионства.

— Какие русские слова вы вспомнили после возвращения в Россию?

— Наверное, сразу вспомнил «братуха», это мое прозвище. Для меня важно знать язык, поэтому буду учить его с репетитором.

— Собираетесь ли вы перевезти в Москву семью?

— Моя семья следует за мной везде, поэтому я перевезу ее. В прошлый раз я жил в Новых Вешках, сейчас буду выбирать. Думаю, через две недели они уже переедут.

— В Москве были серьезные морозы до сегодняшнего дня. Не отвыкли от этого? Готовы играть в мороз?

— Никаких проблем. Если поле хорошее, то все будет хорошо. Я прекрасно помню, что такое холод.

— Вы сказали, что хотели бы завершить карьеру в «Спартаке» под 24-м номером. А хотели бы получить российский паспорт?

— Был бы выбор, почему нет? В сердце я уже русский.

— Вы стесняетесь, как на первой пресс-конференции после перехода в «Спартак» в 2014 году. Почему?

— Я до сих пор не могу привыкнуть к общению с журналистами, когда вокруг много камер. Все еще немного стесняюсь.

Трансфер, «Аякс», дело

— Как вообще ваш трансфер стал возможен? Кто стал инициатором, кто первым к кому обратился?

— Так устроена вселенная: какие-то вещи уже запланированы, и они случатся рано или поздно. В первый сезон в «Аяксе» я очень много забивал. Потом перестал попадать в состав, все пошло не так хорошо. Мне позвонили агенты, сказали, что «Спартак» во мне заинтересован. И я могу лишь поблагодарить клуб, что все так случилось. Верю, впереди у нас много побед.

— Почему в Голландии вам давали меньше игрового времени?

— Не знаю, почему так получилось. Это выбор тренера. Я всегда старался показывать максимум. В «Спартаке» я показал себя, так что постараюсь повторить.

— Писали, что именно вы настаивали на переходе, когда сделка вроде бы затормаживалась. Писали даже, что вы подарили часы игрокам команды, но не ушли.

— Я читал про часы в газетах, но это неправда. Фейк. Лишь сказал своим друзьям, что «Спартак» во мне заинтересован. В конце концов я принял сложное решение, пошел к тренеру и сказал, что хочу вернуться в «Спартак». Это моя мечта. Каждый раз, когда я произношу слово «Спартак», на моем лице появляется улыбка. Благодаря большой работе «Аякса», «Спартака» и моему желанию все это и осуществилось.

— Какие-то трудности в переговорах были?

— Каждый трансфер сложен, а особенно зимой. Для меня самым сложным было сказать тренеру «Аякса», что я хочу уйти. Он очень важный человек для меня, сыграл важную роль в моем возвращении в Амстердам. Потом же началась работа агентов и юристов.

— Сейчас у вас есть проблемы с законом в Голландии. Как вы будете с этим справляться?

— Действительно, есть обвинения, но они ложные. Голландия — мой дом, там живут родители, я буду регулярно прилетать туда. Сейчас хочу сфокусироваться на футболе и семье. Пресса раздула это дело, потому что люди любят подобные негативные истории.

— Пользователи в социальных сетях присылали вам эмодзи ножей. Как вы реагировали?

— Социальные сети никак не влияют на меня, я живу в реальном мире.

Дзюба, Тил, чемпионская гонка

— Одним из первых, кто назвал вас Антохой, был Артем Дзюба. Что бы вы сказали ему сейчас при встрече? Как-то раз вы обещали выкинуть его из самолета.

— Он для меня хороший парень. Был таким, точнее. В мой первый приход в «Спартак» он много помогал мне, постоянно шутил вместе со мной. Я отдал ему несколько голевых передач. Но потом он ушел в «Зенит», и наша дружба закончилась. Что хочу ему передать: я вернулся, чтобы сделать твою жизнь сложнее.

— Есть ли шанс побороться с «Зенитом» за чемпионство?

— «Спартак» всегда нацелен на первое место, мне неинтересны другие команды. Я вернулся, чтобы побеждать. Не важно, кто находится на первом месте. Это интересный вызов.

— В «Спартаке» большая голландская диаспора. Может ли ваше возвращение придать сил Гусу Тилу, который сейчас в аренде?

— Йоррит Хендрикс — голландец, Джордан Ларссон тоже говорит по-голландски. Я рад, что есть с кем пообщаться на родном языке. Не могу дождаться, когда Тил вернется, расскажу, как важен «Спартак», мы сможем вместе заиграть.

— Ваши друзья Мемфис Депай и Хаким Зиеш могут прийти вслед за вами?

— Я не могу говорить клубу, кого покупать. Но эти ребята усилили бы нас. Я здесь, посмотрим, кто следующий.

— У голландских болельщиков были претензии из-за того, что вы уделяете время рэпу. Знаете ли российских рэперов и планируете ли записывать здесь что-нибудь?

— Музыка — мое хобби, и я планирую продолжить. По поводу жалоб болельщиков я не знал. Музыка помогает мне отвлечься от футбола. Старомодно, если вы занимаетесь только футболом. Музыка и общение с детьми — главные увлечения в моей жизни.

Маска, празднования, Ещенко

— Вы сказали, что следили за «Спартаком». Вам нравится футбол, в который играет команда?

— Когда смотрю матчи, я смотрю как действующий футболист. К примеру, в последнем матче с «Динамо» мы должны были забивать. Поэтому я и здесь, чтобы придать команде атакующий импульс, помогать забивать. В целом, думаю, «Спартак» играет в хороший футбол.

— Как вы планируете праздновать голы? Заготовили новую маску?

— У меня много празднований. Так что готовьтесь!

— В шоке ли вы, что Ещенко еще продолжает играть?

— Да! Не знаю, сколько ему лет, но он всегда заряжал меня положительной энергией. Это очень важный игрок для «Спартака», я уважаю его. Молю Бога, что смогу доиграть до тех же лет и буду излучать такую положительную энергию.

— Кому посвятите первый гол?

— Фанатам. У меня в «Спартаке» 66 голов и 33 голевых. Следующий гол будет сотым по системе «гол + пас». Надеюсь, это случится уже в воскресенье.