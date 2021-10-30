Литвинов: «Мой гол не может перебить всю эту грусть и боль от результата»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов после матча 13-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» (1:1) заявил, что его дебютный гол за красно-белых не скрашивает боль от результата. Красно-белые пропустили ответный мяч на 90+5-й минуте встречи.

«Сейчас даже этот гол не может перебить всю эту грусть и боль от пропущенного гола на последней минуте. Для нас это поражение, — отметил Литвинов в эфире «Матч Премьер». — Нет никакого повода для счастья. Обычный заброс. Мы провалились. Не знаю, как комментировать этот момент. Просто надо было придержать мяч, где-то попроще сыграть и выбить куда подальше».

«Спартак» после этой встречи занимает восьмое место. В следующих матчах команда Руя Витории сыграет в гостях с «Лестером» в рамках Лиги Европы (4 ноября) и дома с «Локомотивом» в РПЛ (7 ноября).