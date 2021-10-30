«Спартак» тонет и после замены Максименко на Селихова

Красно-белые упустили домашнюю победу над «Ростовом» на 90+5-й минуте.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

13-й тур

«Спартак» (Москва) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 1:1 (0:0)

Голы: Литвинов, 78 (1:0). Глебов, 90+5 (1:1).

«Спартак» (Москва): Селихов, Жиго, Джикия, Рассказов, Мозес (Ломовицкий, 90+4), Зобнин, Литвинов, Айртон, Соболев, Промес (Игнатов, 77), Ларссон (Бакаев, 63).

«Ростов» (Ростов-на-Дону): Песьяков, Терентьев, Баштуш, Осипенко, Поярков (Фольмер, 81), Глебов, Байрамян, Гигович (Сухомлинов, 88), Альмквист, Полоз, Соу (Комличенко, 68).

Предупреждения: Бакаев, 85. Джикия, 88. Соболев, 90.

Судьи: Любимов. Абусуев, Большаков (все — Санкт-Петербург).

ВАР: Москалев (Воронеж). Лунев (Новосибирск).

30 октября. Москва. Стадион «Открытие Банк Арена».

Что-то невероятное творится в этом сезоне со «Спартаком». И матч с «Ростовом» не стал выбиваться из общего ряда.

Казалось, что рабочая и сверхскромная победа над аутсайдером в кармане. Уже закончилась последняя из четырех добавленных ко второму тайму минут, Джикия со штрафного забросил мяч к штрафной Песьякова, ничто не предвещало беды.

И можно только диву даваться, как в такой ситуации красно-белые допустили ответную атаку «два в два». Комличенко в борьбе с Жиго сделал скидку, Глебов убежал от Рассказова и красиво перекинул Селихова — 1:1. Фантастическая развязка на 90+5-й минуте!

И все это после провальной прошлой недели: четыре гола от «Лестера», а потом семь в Питере заставили содрогнуться красно-белый мир, который и без того-то не отличался особой устойчивостью.

Рекордное поражение в национальных турнирах в истории клуба — это очень больно. И португальцу нельзя было затягивать с поиском лекарства от поражений. Уж три очка дома с «Ростовом» вообще не подлежали обсуждению. Вопрос заключался только в том, насколько убедительно «Спартак» сделает работу над ошибками.

Руй начал с простого — поменял вратаря. Статистика Максименко в этом сезоне — худшая в РПЛ, на это сложно закрывать глаза. Информация «СЭ», что зимой «Спартак» возьмет нового голкипера, взялась не на пустом месте.

Но ведь сначала надо еще и Селихова попробовать. Он переходил к красно-белым в статусе одного из главных российских талантов, казалось, что станет только расти, однако травмы испортили голкиперу первые три года в «Спартаке». С апреля 2019-го, скажем, у него всего одна игра в РПЛ — в мае этого года в Туле.

Впрочем, спартаковские болельщики наверняка рассчитывали, что совсем не о Селихове пойдет речь в субботу. И даже не о Рассказове. Эти темы достойны выйти в тренды против мощных оппонентов, а против борющегося за выживание «Ростова» фаны надеялись на обсуждение других фигур — Промеса, Ларссона, Соболева.

Но блицкрига не вышло. После унизительного поражения и встречи с болельщиками «Спартак» вовсе не рвал и метал. «Ростов» подождал минут 15 возможного вихря, а потом спокойненько перевел игру на чужую половину. Так что поводов говорить о Песьякове в первом тайме оказалось куда меньше, чем о Селихове.

Спартаковский голкипер, который явно был настроен показать себя с лучшей стороны на фоне Максименко, похоже, перегорел. В двух не самых сложных эпизодах он не фиксировал мяч, давая шанс «Ростову» открыть счет. В третьем случае после уже фирменного провала по центру обороны вратарь максимально оперативно сократил дистанцию с вышедшим один на один Полозом — тот не попал в створ.

Да и во втором тайме картина долгое время оставалась похожей. До последней 15-минутки ярче всего себя проявил именно Селихов, успев сблизиться с Полозом еще при одном выходе один на один и отведя угрозу грудью.

Только на 78-й минуте красно-белые, казалось, решили задачу-минимум. Уже выпад Игнатова выглядел опасным — с ударом в ближний угол справился Песьяков, но лишь отсрочил гол на полминуты. Литвинов идеальным по точности ударом головой замкнул подачу Бакаева с углового — 1:0.

Но в концовке у «Спартака» случилось очередное фиаско. Хотя и без гола Глебова португальский тренер москвичей вряд ли мог быть доволен игрой команды. Осмысленного футбола в исполнении «Спартака» и серьезного различия с аутсайдером РПЛ мы не увидели.

А впереди — «Лестер», «Локомотив», «Краснодар» и «Наполи»...