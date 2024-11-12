Максим Никитин — об очередной перестановке в руководстве красно-белых.

У «Зенита» за шесть лет — шесть чемпионств, а у «Спартака» — семь спортивных директоров. Занятная статистика, но вот такая она и есть.

Сергей Родионов: декабрь-2018 — май-2019

Томас Цорн (фактический спортдир, официально — генеральный директор): май-2019 — июль-2020

Нариман Акавов: август-2020 — октябрь-2020

Дмитрий Попов: ноябрь-2020 — август-2021

Лука Каттани: декабрь-2021 — июль-2022

Пол Эшуорт: сентябрь-2022 — декабрь-2023 (переведен на должность технического директора, окончательно ушел в апреле-2024)

Томаш Амарал: декабрь-2023 — ноябрь-2024

У болельщиков осталось странное ощущение от каждого из перечисленных спортивных директоров, но самое главное — после каждого из них оставалось чувство, что «Спартак» не совсем понимал, куда шел.

Например, Лука Каттани вроде блистал статусом и давал интервью, но в итоге игроков привозил максимально спорных. И уж точно не для конкуренции с «Зенитом». Мартинс и Николсон — его приобретения. Но разве они качественно усилили клуб? Совсем нет. Тот же Кристофер приходил на роль опорного полузащитника, а у Станковича выполняет функцию второго форварда. Неплохо, кстати, как, например, в матче с «Акроном», но к его работе в опорной зоне это отношения не имеет.

Томас Цорн сращивал бульдога с носорогом, забирая всех, кого предлагала компьютерная игра «Футбольный менеджер», а Дмитрий Попов вернул Квинси Промеса и нагрузил спартаковскую ведомость зарплатой Йоррита Хендрикса.

Пол Эшуорт рассматривался проводником идей City Football Group, которые интересовались покупкой акций «Спартака», но в итоге занял место самого обычного спортивного директора. Пол приобрел нескольких футболистов, включая Медину, Бонгонду, Рябчука и Бабича, но существенно уровень команды не повысил.

И вот Томаш Амарал, который ушел в начале ноября, за месяц до окончания осенней части чемпионата. Почему так вышло?

Томаш Амарал. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Насколько я знаю (это подтвердил Олег Малышев во флеш-интервью после игры с «Акроном»), Томашем действительно не были довольны по итогам «лета». В первую очередь из-за ряда сорванных трансферов статусных игроков и введенного принципа потолка зарплат.

Во многом поэтому игроки калибра Керема Актюркоглу в Россию не поехали. Томаш в этом смысле так и не понял российский футбольный рынок, где переплата (особенно в условиях закрытости лиги) входит в стоимость билета. И должна закладываться в любой сделке по переходу легионера.

Перед Амаралом стояла задача усилить «Спартак», поднять общий уровень команды, особенно после потери Квинси Промеса. По факту так ничего и не вышло. Да, Угальде и Барко точно добавили качества, но даже этого пока маловато.

При этом покупки Мангаша и Абены никаких видимых плюсов для «Спартака» не несут. Но разве могли они помочь в борьбе за чемпионство даже теоретически? По-моему, нет.

С Виллианом Жозе — история отдельная. Его слабая форма в начале сезона — половина дела (хотя Станковичу это сильно не понравилось). Самое главное, что бразилец — не тот типа форварда, которого хотел видеть серб. У Жозе нет качеств для активной игры в прессинге, он играет в другом стиле: отскакивает в недодачу, действует в широком диапазоне перед штрафной. Станковичу нужен жесткий, быстрый, крепкий форвард, который и прессингует хорошо и бежит за спину обороне. По этому трансферу к Амаралу тоже были претензии.

Главный вопрос: почему с Амаралом не расторгли контракт сразу же после завершения летнего трансферного окна или после окончания зимнего?

Насколько мне известно, дело в том, что Томаш так и не пожелал пересматривать свои принципы. Когда стало ясно, что португалец проведет и зимнее трансферное окно в таком же ключе, менеджмент «Спартака» решил поменять спортивного директора. Поскольку в клубе считают, что большие траты допустимы. Тому примеры — Угальде и Барко, на которых потрачены серьезные деньги и видна отдача.

Теперь у «Спартака» уже есть несколько вариантов на замену Амаралу. Среди них — российские и иностранные специалисты. Очевидно, назначение должно случиться уже в ближайшее время.

Иначе планировать зимнюю трансферную кампанию придется самому Деяну Станковичу.