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У «Зенита» за шесть лет — 6 чемпионств, у «Спартака» — 7 спортивных директоров. За что убрали Амарала?

«Спартак» расстался со спортивным директором Амаралом
Максим Никитин
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Томаш Амарал.
Фото ФК «Спартак»
Максим Никитин — об очередной перестановке в руководстве красно-белых.

У «Зенита» за шесть лет — шесть чемпионств, а у «Спартака» — семь спортивных директоров. Занятная статистика, но вот такая она и есть.

  • Сергей Родионов: декабрь-2018 — май-2019
  • Томас Цорн (фактический спортдир, официально — генеральный директор): май-2019 — июль-2020
  • Нариман Акавов: август-2020 — октябрь-2020
  • Дмитрий Попов: ноябрь-2020 — август-2021
  • Лука Каттани: декабрь-2021 — июль-2022
  • Пол Эшуорт: сентябрь-2022 — декабрь-2023 (переведен на должность технического директора, окончательно ушел в апреле-2024)
  • Томаш Амарал: декабрь-2023 — ноябрь-2024
Томаш Амарал. Уход Амарала не должен удивлять. Но кто ответит за его назначение? Мнение Алланазарова

У болельщиков осталось странное ощущение от каждого из перечисленных спортивных директоров, но самое главное — после каждого из них оставалось чувство, что «Спартак» не совсем понимал, куда шел.

Например, Лука Каттани вроде блистал статусом и давал интервью, но в итоге игроков привозил максимально спорных. И уж точно не для конкуренции с «Зенитом». Мартинс и Николсон — его приобретения. Но разве они качественно усилили клуб? Совсем нет. Тот же Кристофер приходил на роль опорного полузащитника, а у Станковича выполняет функцию второго форварда. Неплохо, кстати, как, например, в матче с «Акроном», но к его работе в опорной зоне это отношения не имеет.

Томас Цорн сращивал бульдога с носорогом, забирая всех, кого предлагала компьютерная игра «Футбольный менеджер», а Дмитрий Попов вернул Квинси Промеса и нагрузил спартаковскую ведомость зарплатой Йоррита Хендрикса.

Пол Эшуорт рассматривался проводником идей City Football Group, которые интересовались покупкой акций «Спартака», но в итоге занял место самого обычного спортивного директора. Пол приобрел нескольких футболистов, включая Медину, Бонгонду, Рябчука и Бабича, но существенно уровень команды не повысил.

И вот Томаш Амарал, который ушел в начале ноября, за месяц до окончания осенней части чемпионата. Почему так вышло?

Томаш Амарал.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Насколько я знаю (это подтвердил Олег Малышев во флеш-интервью после игры с «Акроном»), Томашем действительно не были довольны по итогам «лета». В первую очередь из-за ряда сорванных трансферов статусных игроков и введенного принципа потолка зарплат.

Во многом поэтому игроки калибра Керема Актюркоглу в Россию не поехали. Томаш в этом смысле так и не понял российский футбольный рынок, где переплата (особенно в условиях закрытости лиги) входит в стоимость билета. И должна закладываться в любой сделке по переходу легионера.

Перед Амаралом стояла задача усилить «Спартак», поднять общий уровень команды, особенно после потери Квинси Промеса. По факту так ничего и не вышло. Да, Угальде и Барко точно добавили качества, но даже этого пока маловато.

При этом покупки Мангаша и Абены никаких видимых плюсов для «Спартака» не несут. Но разве могли они помочь в борьбе за чемпионство даже теоретически? По-моему, нет.

Гендиректор &laquo;Спартака&raquo; Олег Малышев, главный тренер Деян Станкович и&nbsp;бывший спортивный директор клуба Томаш Амарал (слева направо). ФК «Ждановец», или Во что превратился «Спартак». Мнение Алланазарова

С Виллианом Жозе — история отдельная. Его слабая форма в начале сезона — половина дела (хотя Станковичу это сильно не понравилось). Самое главное, что бразилец — не тот типа форварда, которого хотел видеть серб. У Жозе нет качеств для активной игры в прессинге, он играет в другом стиле: отскакивает в недодачу, действует в широком диапазоне перед штрафной. Станковичу нужен жесткий, быстрый, крепкий форвард, который и прессингует хорошо и бежит за спину обороне. По этому трансферу к Амаралу тоже были претензии.

Главный вопрос: почему с Амаралом не расторгли контракт сразу же после завершения летнего трансферного окна или после окончания зимнего?

Насколько мне известно, дело в том, что Томаш так и не пожелал пересматривать свои принципы. Когда стало ясно, что португалец проведет и зимнее трансферное окно в таком же ключе, менеджмент «Спартака» решил поменять спортивного директора. Поскольку в клубе считают, что большие траты допустимы. Тому примеры — Угальде и Барко, на которых потрачены серьезные деньги и видна отдача.

Теперь у «Спартака» уже есть несколько вариантов на замену Амаралу. Среди них — российские и иностранные специалисты. Очевидно, назначение должно случиться уже в ближайшее время.

Иначе планировать зимнюю трансферную кампанию придется самому Деяну Станковичу.

ФК Спартак (Москва)
Томаш Амарал
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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22.11 19:00
Рубин – Акрон
 - : -
23.11 12:00
Оренбург – Зенит
 - : -
23.11 14:15
ЦСКА – Ростов
 - : -
23.11 16:30
Химки – Краснодар
 - : -
23.11 18:00
Спартак – Локомотив
 - : -
24.11 14:00
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
24.11 16:30
Факел – Динамо
 - : -
24.11 19:00
Пари НН – Динамо Мх
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Джон Кордоба

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Манфред Угальде

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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

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