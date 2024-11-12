У «Зенита» за шесть лет — 6 чемпионств, у «Спартака» — 7 спортивных директоров. За что убрали Амарала?
У «Зенита» за шесть лет — шесть чемпионств, а у «Спартака» — семь спортивных директоров. Занятная статистика, но вот такая она и есть.
- Сергей Родионов: декабрь-2018 — май-2019
- Томас Цорн (фактический спортдир, официально — генеральный директор): май-2019 — июль-2020
- Нариман Акавов: август-2020 — октябрь-2020
- Дмитрий Попов: ноябрь-2020 — август-2021
- Лука Каттани: декабрь-2021 — июль-2022
- Пол Эшуорт: сентябрь-2022 — декабрь-2023 (переведен на должность технического директора, окончательно ушел в апреле-2024)
- Томаш Амарал: декабрь-2023 — ноябрь-2024
У болельщиков осталось странное ощущение от каждого из перечисленных спортивных директоров, но самое главное — после каждого из них оставалось чувство, что «Спартак» не совсем понимал, куда шел.
Например, Лука Каттани вроде блистал статусом и давал интервью, но в итоге игроков привозил максимально спорных. И уж точно не для конкуренции с «Зенитом». Мартинс и Николсон — его приобретения. Но разве они качественно усилили клуб? Совсем нет. Тот же Кристофер приходил на роль опорного полузащитника, а у Станковича выполняет функцию второго форварда. Неплохо, кстати, как, например, в матче с «Акроном», но к его работе в опорной зоне это отношения не имеет.
Томас Цорн сращивал бульдога с носорогом, забирая всех, кого предлагала компьютерная игра «Футбольный менеджер», а Дмитрий Попов вернул Квинси Промеса и нагрузил спартаковскую ведомость зарплатой Йоррита Хендрикса.
Пол Эшуорт рассматривался проводником идей City Football Group, которые интересовались покупкой акций «Спартака», но в итоге занял место самого обычного спортивного директора. Пол приобрел нескольких футболистов, включая Медину, Бонгонду, Рябчука и Бабича, но существенно уровень команды не повысил.
И вот Томаш Амарал, который ушел в начале ноября, за месяц до окончания осенней части чемпионата. Почему так вышло?
Насколько я знаю (это подтвердил Олег Малышев во флеш-интервью после игры с «Акроном»), Томашем действительно не были довольны по итогам «лета». В первую очередь из-за ряда сорванных трансферов статусных игроков и введенного принципа потолка зарплат.
Во многом поэтому игроки калибра Керема Актюркоглу в Россию не поехали. Томаш в этом смысле так и не понял российский футбольный рынок, где переплата (особенно в условиях закрытости лиги) входит в стоимость билета. И должна закладываться в любой сделке по переходу легионера.
Перед Амаралом стояла задача усилить «Спартак», поднять общий уровень команды, особенно после потери Квинси Промеса. По факту так ничего и не вышло. Да, Угальде и Барко точно добавили качества, но даже этого пока маловато.
При этом покупки Мангаша и Абены никаких видимых плюсов для «Спартака» не несут. Но разве могли они помочь в борьбе за чемпионство даже теоретически? По-моему, нет.
С Виллианом Жозе — история отдельная. Его слабая форма в начале сезона — половина дела (хотя Станковичу это сильно не понравилось). Самое главное, что бразилец — не тот типа форварда, которого хотел видеть серб. У Жозе нет качеств для активной игры в прессинге, он играет в другом стиле: отскакивает в недодачу, действует в широком диапазоне перед штрафной. Станковичу нужен жесткий, быстрый, крепкий форвард, который и прессингует хорошо и бежит за спину обороне. По этому трансферу к Амаралу тоже были претензии.
Главный вопрос: почему с Амаралом не расторгли контракт сразу же после завершения летнего трансферного окна или после окончания зимнего?
Насколько мне известно, дело в том, что Томаш так и не пожелал пересматривать свои принципы. Когда стало ясно, что португалец проведет и зимнее трансферное окно в таком же ключе, менеджмент «Спартака» решил поменять спортивного директора. Поскольку в клубе считают, что большие траты допустимы. Тому примеры — Угальде и Барко, на которых потрачены серьезные деньги и видна отдача.
Теперь у «Спартака» уже есть несколько вариантов на замену Амаралу. Среди них — российские и иностранные специалисты. Очевидно, назначение должно случиться уже в ближайшее время.
Иначе планировать зимнюю трансферную кампанию придется самому Деяну Станковичу.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|11
|4
|0
|32-7
|37
|
2
|Зенит
|15
|11
|3
|1
|33-7
|36
|
3
|Локомотив
|15
|11
|1
|3
|30-18
|34
|
4
|Динамо
|15
|9
|3
|3
|31-17
|30
|
5
|Спартак
|15
|8
|4
|3
|25-12
|28
|
6
|ЦСКА
|15
|8
|3
|4
|24-10
|27
|
7
|Рубин
|15
|5
|4
|6
|17-22
|19
|
8
|Ростов
|15
|4
|5
|6
|20-26
|17
|
9
|Акрон
|15
|4
|4
|7
|19-30
|16
|
10
|Пари НН
|15
|4
|3
|8
|15-27
|15
|
11
|Динамо Мх
|15
|3
|6
|6
|9-14
|15
|
12
|Кр. Советов
|15
|3
|3
|9
|13-23
|12
|
13
|Химки
|15
|2
|6
|7
|16-28
|12
|
14
|Факел
|15
|2
|6
|7
|10-23
|12
|
15
|Ахмат
|15
|1
|6
|8
|13-29
|9
|
16
|Оренбург
|15
|1
|5
|9
|16-30
|8
|22.11
|19:00
|
Рубин – Акрон
|- : -
|23.11
|12:00
|
Оренбург – Зенит
|- : -
|23.11
|14:15
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|23.11
|16:30
|
Химки – Краснодар
|- : -
|23.11
|18:00
|
Спартак – Локомотив
|- : -
|24.11
|14:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|- : -
|24.11
|16:30
|
Факел – Динамо
|- : -
|24.11
|19:00
|
Пари НН – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|8
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Бителло
Динамо
|6
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|6
|1
|0
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|13
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3