«Команда показала, что у нее есть сердце». Тренеры «Спартака» и «Краснодара» — о сумасшедшем матче
«Спартак» в матче 24-го тура РПЛ обыграл «Краснодар» со счетом 4:3. Победу красно-белым принес дубль Соболева, а также голы Зиньковского и Промеса, в составе «быков» отличились Кордоба, Батчи и Сперцян.
Первым к журналистам вышел главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич. Хорват высказал мнение о судействе и ошибках своей команды.
— Вы сказали, что все, кто смотрит футбол, понимают, что произошло. Вы имеете в виду судейство и неназначенный пенальти на Сперцяне?
— Если бы дело было лишь в этом, я был бы счастлив. Не буду распространяться. Те, кто понимает игру и объективно оценивает все, — все поняли. Все было очевидно.
— Не согласитесь, что при счете 3:2 ваша оборона многое позволила «Спартаку»?
— Третий гол был нашей ошибкой. Что до других голов, которые забил «Спартак», лучше об этом не говорить.
— Почему ваша команда, ведя 2:0, не может довести дело до победы? Как было с «Локомотивом».
— Это совсем разные вещи. В игре с «Локо» все было иначе — мы принимаем свою ответственность. Сегодня же все было совсем по-другому. Я уже сказал об этом выше.
— «Спартак» с Промесом и без — разные команды. Показалось, что вы не уделили ему достаточно внимания после выхода на поле.
— Для меня сейчас нелегкий момент и для моей команды. Мы с самого начала до конца были лучше на поле. Думаю, все, кто понимает футбол, согласятся с этим. Вы хотите узнать про Промеса. Не знаю... Для меня лучше мои игроки. Я никогда не поменяю на Промеса Кордобу или другого игрока моей команды.
— Почему вы провели двойную замену в перерыве матча?
— Мы играем каждые три-четыре дня, подолгу едем на игры. Футболисты устают. Есть усталость, есть фактор желтых карточек. Потому были приняты такие решения.
— Увидим ли мы Кади в этом сезоне хотя бы в маске?
— Я не могу ответить. Только выразить надежду, что мы увидим его еще в этом сезоне.
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на претензии Ивича к судейству, а также пояснил, почему в стартовом составе вышло так много оборонительных игроков.
— Прежде всего, хочу попросить прощения — я потерял голос, и мне трудно говорить. В сложные моменты команде помогают уверенность, доверие и сердце, а также решительность и командная работа. Важно сказать и о наших трудностях: у нас много травмированных. Но сегодня мы показали, что у команды есть сердце. Этот матч должен стать отправной точкой для нас.
— Голос вы потеряли еще в перерыве? Соболев говорил о разговоре на повышенных тонах.
— Голос сел во время игры. Что было в раздевалке, останется там. Хочу лишь сказать, что в такие моменты нужен характер, чтобы вытянуть команду. Но важно не только то, что мы говорим. Есть вещи и важнее этого.
— С чем был связан ваш рывок в подтрибунку сразу после свистка? Вы даже не пожали руку Ивичу.
— Это обычное поведение. Я всегда сразу убегаю, если только не надо сказать команде что-то прямо на поле. Особенно на нашем стадионе. Обычно так себя веду.
— Ивич сказал, что берет ответственность за третий гол «Спартака», но про другие не захотел говорить, намекнув на судейство в пользу красно-белых. Вам есть что ему ответить?
— Я с большим уважением отношусь к коллеге, но мне нечего сказать ему. Во время всего матча скамейка «Краснодара» была нервозной. Даже Кордоба во время игры подбежал ко мне объяснять, что пенальти не было или еще что-то... Но, повторюсь, я с уважением отношусь к коллеге.
— Удивил стартовый состав: было много игроков, нацеленных на оборону. С чем это было связано?
— Зобнин и Промес выходили после травм. Роман вообще не тренировался на этой неделе. Если бы мы контролировали игру, у нас была бы возможность усиливать ее заменами. Мы должны восстановить игроков к следующему туру. Они добавят команде движения, «физики». И если в таком матче команда не может отобрать у соперника мяч — около 10 потерь мы сделали за 20 минут, — на первый план выходят «физика», единоборства. Но мы потихоньку возвращаемся. Возможно, в субботу мы будем еще не в полном составе, но процентов на 90 будем готовы.
— Есть ли после сегодняшней игры у Классена шансы чаще попадать в состав?
— Классен — хороший футболист, который может играть в комбинационный футбол. Сегодня он появился в старте впервые за долгое время. Ему было непросто. Уверен, ему нужны минуты на поле. Когда он их будет получать, он сможет прогрессировать. Когда в матче многое решает «физика», Леон не совсем про это. Он хорош, когда команда владеет мячом. Он может испытывать трудности в такие моменты.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|24
|18
|4
|2
|60-12
|58
|
2
|Ростов
|24
|14
|7
|3
|43-31
|49
|
3
|Спартак
|24
|14
|6
|4
|54-31
|48
|
4
|ЦСКА
|24
|13
|6
|5
|43-22
|45
|
5
|Ахмат
|24
|12
|4
|8
|35-30
|40
|
6
|Динамо
|24
|11
|6
|7
|43-33
|39
|
7
|Краснодар
|24
|11
|5
|8
|52-40
|38
|
8
|Оренбург
|24
|11
|3
|10
|47-48
|36
|
9
|Сочи
|24
|9
|4
|11
|32-44
|31
|
10
|Локомотив
|24
|8
|5
|11
|37-41
|29
|
11
|Урал
|24
|7
|4
|13
|26-40
|25
|
12
|Кр. Советов
|24
|6
|7
|11
|24-35
|25
|
13
|Пари НН
|24
|6
|4
|14
|27-48
|22
|
14
|Факел
|24
|2
|12
|10
|29-45
|18
|
15
|Химки
|24
|4
|5
|15
|23-52
|17
|
16
|Торпедо
|24
|3
|4
|17
|18-41
|13
|22.04
|14:00
|
Химки – Торпедо
|4 : 2
|22.04
|16:30
|
Факел – Оренбург
|1 : 3
|22.04
|19:00
|
Зенит – Динамо
|3 : 1
|23.04
|12:00
|
Урал – Ростов
|1 : 3
|23.04
|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
|2 : 1
|23.04
|16:30
|
Ахмат – Сочи
|1 : 0
|23.04
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|1 : 1
|24.04
|19:00
|
Спартак – Краснодар
|4 : 3
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|18
|
|
Квинси Промес
Спартак
|17
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|14
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|9
|1
|5
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|22
|1
|4