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Сегодня, 22:25

«Команда показала, что у нее есть сердце». Тренеры «Спартака» и «Краснодара» — о сумасшедшем матче

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Гильермо Абаскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Владимир Ивич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
1/3
Абаскаль и Ивич подвели итоги.
Россия. Премьер-лига. 24-й тур
24 апр, 19:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
4:3
Краснодар

«Спартак» в матче 24-го тура РПЛ обыграл «Краснодар» со счетом 4:3. Победу красно-белым принес дубль Соболева, а также голы Зиньковского и Промеса, в составе «быков» отличились Кордоба, Батчи и Сперцян.

Первым к журналистам вышел главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич. Хорват высказал мнение о судействе и ошибках своей команды.

&quot;Спартак&quot; одержал волевую победу над &quot;Краснодаром&quot;. Самый безумный матч сезона: «Спартак» дважды проигрывал, но все же вырвал победу над «Краснодаром»

— Вы сказали, что все, кто смотрит футбол, понимают, что произошло. Вы имеете в виду судейство и неназначенный пенальти на Сперцяне?

— Если бы дело было лишь в этом, я был бы счастлив. Не буду распространяться. Те, кто понимает игру и объективно оценивает все, — все поняли. Все было очевидно.

— Не согласитесь, что при счете 3:2 ваша оборона многое позволила «Спартаку»?

— Третий гол был нашей ошибкой. Что до других голов, которые забил «Спартак», лучше об этом не говорить.

— Почему ваша команда, ведя 2:0, не может довести дело до победы? Как было с «Локомотивом».

— Это совсем разные вещи. В игре с «Локо» все было иначе — мы принимаем свою ответственность. Сегодня же все было совсем по-другому. Я уже сказал об этом выше.

Владимир Ивич.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

— «Спартак» с Промесом и без — разные команды. Показалось, что вы не уделили ему достаточно внимания после выхода на поле.

— Для меня сейчас нелегкий момент и для моей команды. Мы с самого начала до конца были лучше на поле. Думаю, все, кто понимает футбол, согласятся с этим. Вы хотите узнать про Промеса. Не знаю... Для меня лучше мои игроки. Я никогда не поменяю на Промеса Кордобу или другого игрока моей команды.

— Почему вы провели двойную замену в перерыве матча?

— Мы играем каждые три-четыре дня, подолгу едем на игры. Футболисты устают. Есть усталость, есть фактор желтых карточек. Потому были приняты такие решения.

— Увидим ли мы Кади в этом сезоне хотя бы в маске?

— Я не могу ответить. Только выразить надежду, что мы увидим его еще в этом сезоне.

&laquo;Спартак&raquo; одержал волевую победу над &laquo;Краснодаром&raquo;. Ширко — о победе над «Краснодаром»: «После первого тайма подумал: «Спартак» может даже в пятерку не попасть...»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на претензии Ивича к судейству, а также пояснил, почему в стартовом составе вышло так много оборонительных игроков.

— Прежде всего, хочу попросить прощения — я потерял голос, и мне трудно говорить. В сложные моменты команде помогают уверенность, доверие и сердце, а также решительность и командная работа. Важно сказать и о наших трудностях: у нас много травмированных. Но сегодня мы показали, что у команды есть сердце. Этот матч должен стать отправной точкой для нас.

— Голос вы потеряли еще в перерыве? Соболев говорил о разговоре на повышенных тонах.

— Голос сел во время игры. Что было в раздевалке, останется там. Хочу лишь сказать, что в такие моменты нужен характер, чтобы вытянуть команду. Но важно не только то, что мы говорим. Есть вещи и важнее этого.

— С чем был связан ваш рывок в подтрибунку сразу после свистка? Вы даже не пожали руку Ивичу.

— Это обычное поведение. Я всегда сразу убегаю, если только не надо сказать команде что-то прямо на поле. Особенно на нашем стадионе. Обычно так себя веду.

Гильермо Абаскаль.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Ивич сказал, что берет ответственность за третий гол «Спартака», но про другие не захотел говорить, намекнув на судейство в пользу красно-белых. Вам есть что ему ответить?

— Я с большим уважением отношусь к коллеге, но мне нечего сказать ему. Во время всего матча скамейка «Краснодара» была нервозной. Даже Кордоба во время игры подбежал ко мне объяснять, что пенальти не было или еще что-то... Но, повторюсь, я с уважением отношусь к коллеге.

— Удивил стартовый состав: было много игроков, нацеленных на оборону. С чем это было связано?

— Зобнин и Промес выходили после травм. Роман вообще не тренировался на этой неделе. Если бы мы контролировали игру, у нас была бы возможность усиливать ее заменами. Мы должны восстановить игроков к следующему туру. Они добавят команде движения, «физики». И если в таком матче команда не может отобрать у соперника мяч — около 10 потерь мы сделали за 20 минут, — на первый план выходят «физика», единоборства. Но мы потихоньку возвращаемся. Возможно, в субботу мы будем еще не в полном составе, но процентов на 90 будем готовы.

— Есть ли после сегодняшней игры у Классена шансы чаще попадать в состав?

— Классен — хороший футболист, который может играть в комбинационный футбол. Сегодня он появился в старте впервые за долгое время. Ему было непросто. Уверен, ему нужны минуты на поле. Когда он их будет получать, он сможет прогрессировать. Когда в матче многое решает «физика», Леон не совсем про это. Он хорош, когда команда владеет мячом. Он может испытывать трудности в такие моменты.

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Владимир Ивич
Гильермо Абаскаль
4
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 24 14 7 3 43-31 49
3
 Спартак 24 14 6 4 54-31 48
4
 ЦСКА 24 13 6 5 43-22 45
5
 Ахмат 24 12 4 8 35-30 40
6
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
7
 Краснодар 24 11 5 8 52-40 38
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 24 9 4 11 32-44 31
10
 Локомотив 24 8 5 11 37-41 29
11
 Урал 24 7 4 13 26-40 25
12
 Кр. Советов 24 6 7 11 24-35 25
13
 Пари НН 24 6 4 14 27-48 22
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
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30 тур
22.04 14:00
Химки – Торпедо
 4 : 2
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 1 : 3
22.04 19:00
Зенит – Динамо
 3 : 1
23.04 12:00
Урал – Ростов
 1 : 3
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 2 : 1
23.04 16:30
Ахмат – Сочи
 1 : 0
23.04 19:30
ЦСКА – Локомотив
 1 : 1
24.04 19:00
Спартак – Краснодар
 4 : 3
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 18
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 14 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 22 1 4
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