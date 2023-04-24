«Команда показала, что у нее есть сердце». Тренеры «Спартака» и «Краснодара» — о сумасшедшем матче

Абаскаль и Ивич подвели итоги.

«Спартак» в матче 24-го тура РПЛ обыграл «Краснодар» со счетом 4:3. Победу красно-белым принес дубль Соболева, а также голы Зиньковского и Промеса, в составе «быков» отличились Кордоба, Батчи и Сперцян.

Первым к журналистам вышел главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич. Хорват высказал мнение о судействе и ошибках своей команды.

— Вы сказали, что все, кто смотрит футбол, понимают, что произошло. Вы имеете в виду судейство и неназначенный пенальти на Сперцяне?

— Если бы дело было лишь в этом, я был бы счастлив. Не буду распространяться. Те, кто понимает игру и объективно оценивает все, — все поняли. Все было очевидно.

— Не согласитесь, что при счете 3:2 ваша оборона многое позволила «Спартаку»?

— Третий гол был нашей ошибкой. Что до других голов, которые забил «Спартак», лучше об этом не говорить.

— Почему ваша команда, ведя 2:0, не может довести дело до победы? Как было с «Локомотивом».

— Это совсем разные вещи. В игре с «Локо» все было иначе — мы принимаем свою ответственность. Сегодня же все было совсем по-другому. Я уже сказал об этом выше.

Владимир Ивич. Александр Федоров, Фото «СЭ»

— «Спартак» с Промесом и без — разные команды. Показалось, что вы не уделили ему достаточно внимания после выхода на поле.

— Для меня сейчас нелегкий момент и для моей команды. Мы с самого начала до конца были лучше на поле. Думаю, все, кто понимает футбол, согласятся с этим. Вы хотите узнать про Промеса. Не знаю... Для меня лучше мои игроки. Я никогда не поменяю на Промеса Кордобу или другого игрока моей команды.

— Почему вы провели двойную замену в перерыве матча?

— Мы играем каждые три-четыре дня, подолгу едем на игры. Футболисты устают. Есть усталость, есть фактор желтых карточек. Потому были приняты такие решения.

— Увидим ли мы Кади в этом сезоне хотя бы в маске?

— Я не могу ответить. Только выразить надежду, что мы увидим его еще в этом сезоне.

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на претензии Ивича к судейству, а также пояснил, почему в стартовом составе вышло так много оборонительных игроков.

— Прежде всего, хочу попросить прощения — я потерял голос, и мне трудно говорить. В сложные моменты команде помогают уверенность, доверие и сердце, а также решительность и командная работа. Важно сказать и о наших трудностях: у нас много травмированных. Но сегодня мы показали, что у команды есть сердце. Этот матч должен стать отправной точкой для нас.

— Голос вы потеряли еще в перерыве? Соболев говорил о разговоре на повышенных тонах.

— Голос сел во время игры. Что было в раздевалке, останется там. Хочу лишь сказать, что в такие моменты нужен характер, чтобы вытянуть команду. Но важно не только то, что мы говорим. Есть вещи и важнее этого.

— С чем был связан ваш рывок в подтрибунку сразу после свистка? Вы даже не пожали руку Ивичу.

— Это обычное поведение. Я всегда сразу убегаю, если только не надо сказать команде что-то прямо на поле. Особенно на нашем стадионе. Обычно так себя веду.

Гильермо Абаскаль. Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Ивич сказал, что берет ответственность за третий гол «Спартака», но про другие не захотел говорить, намекнув на судейство в пользу красно-белых. Вам есть что ему ответить?

— Я с большим уважением отношусь к коллеге, но мне нечего сказать ему. Во время всего матча скамейка «Краснодара» была нервозной. Даже Кордоба во время игры подбежал ко мне объяснять, что пенальти не было или еще что-то... Но, повторюсь, я с уважением отношусь к коллеге.

— Удивил стартовый состав: было много игроков, нацеленных на оборону. С чем это было связано?

— Зобнин и Промес выходили после травм. Роман вообще не тренировался на этой неделе. Если бы мы контролировали игру, у нас была бы возможность усиливать ее заменами. Мы должны восстановить игроков к следующему туру. Они добавят команде движения, «физики». И если в таком матче команда не может отобрать у соперника мяч — около 10 потерь мы сделали за 20 минут, — на первый план выходят «физика», единоборства. Но мы потихоньку возвращаемся. Возможно, в субботу мы будем еще не в полном составе, но процентов на 90 будем готовы.

— Есть ли после сегодняшней игры у Классена шансы чаще попадать в состав?