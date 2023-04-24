Ширко — о победе над «Краснодаром»: «После первого тайма подумал: «Спартак» может даже в пятерку не попасть...»

Бывший нападающий «Спартака» Александр Ширко — о яркой победе над «Краснодаром» (4:3).

— Закономерен ли результат? Трудно сказать... Но при ужасном первом тайме, при счете 0:2, а потом и 2:3 вытащить такой матч... Не знаю... Без везения тут тоже не обошлось. Но счет на табло. Молодцы. Забили четыре, переломили ситуацию, — говорит Ширко.

— Сработали замены Абаскаля, в то время как Ивич явно не угадал с Кривцовым?

— Промес, Николсон, Зиньковский действительно себя хорошо проявили. Когда смотрел игру с друзьями, говорили, что до перерыва красно-белым явно не хватало лидера, который мог бы одним касанием переломить ситуацию, чтобы игра пошла гораздо веселее. Потому что долгое время москвичам именно не хватало эмоций! Все как-то смотрелось уныло...

— Лучший игрок матча?

— В принципе Соболев реализовал пенальти, оказался первым на добивании. По статистике, пожалуй, он. Хотя Александр, как и его партнеры, выглядел довольно тяжеловато.

— Верили, что «Спартак» вытащит матч после 0:2?

— Нет. Не особо верилось, что спартаковцы спасут эту игру. Даже при 2:2 почему-то очень быстро пропустили. Как так? Это расстроило. «Краснодар» мог доводить дело до победы.

— У «Спартака» катастрофа в обороне?

— Мне трудно сказать, почему Абаскаль все время ищет оптимальное сочетание в защите. В первом тайме все были тяжелые, не только защитники. Никто высокие скорости не включал. То ли перегруженные, то ли уставшие...

— Дуарте — трансферная ошибка? Как он мог так упустить Батчи в эпизоде со вторым голом?

— Я бы пока не ставил на нем крест. Как вам сказать... Каждому футболисту требуется определенное время для того, чтобы вписаться в новую команду. Весной у красно-белых не все получается. Сразу попасть в игру команды Абаскаля Дуарте, видимо, было непросто. Но давайте еще подождем.

— Перспективы «Спартака»? На что все-таки замахнутся подопечные Абаскаля после такой волевой победы?

— После первого тайма подумалось, что «Спартак» даже из пятерки выпадет...

— Даже так?

— Итоговый результат, конечно, обнадежил. Но что дальше? До перерыва все было слишком невзрачно. И ноги не бегут, и руки опускаются... Если красно-белые продолжат так же играть, как в первой половине встречи, можно еще все растерять... В общем, я пока осторожен в прогнозах.

— Пока нет уверенности, что «Спартак» движется поступательно?

— Понимаете, слишком много весной было настораживающих моментов. Та же игра с «Акроном» — катастрофа по результату. Мягко говоря, не впечатлили ребята.

— Но там и лидеры не играли.

— Согласен. Но это же «Спартак». Молодежь должна выкладываться. Доказывать свою состоятельность. Сегодня меня насторожила физическая и психологическая усталость команды. Вытащили игру на зубах. Молодцы. Но что дальше? Ждем матча с «Ростовом».