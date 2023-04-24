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Ширко — о победе над «Краснодаром»: «После первого тайма подумал: «Спартак» может даже в пятерку не попасть...»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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«Спартак» одержал волевую победу над «Краснодаром».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Бывший нападающий «Спартака» Александр Ширко — о яркой победе над «Краснодаром» (4:3).
Россия. Премьер-лига. 24-й тур
24 апр, 19:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
4:3
Краснодар

— Закономерен ли результат? Трудно сказать... Но при ужасном первом тайме, при счете 0:2, а потом и 2:3 вытащить такой матч... Не знаю... Без везения тут тоже не обошлось. Но счет на табло. Молодцы. Забили четыре, переломили ситуацию, — говорит Ширко.

— Сработали замены Абаскаля, в то время как Ивич явно не угадал с Кривцовым?

— Промес, Николсон, Зиньковский действительно себя хорошо проявили. Когда смотрел игру с друзьями, говорили, что до перерыва красно-белым явно не хватало лидера, который мог бы одним касанием переломить ситуацию, чтобы игра пошла гораздо веселее. Потому что долгое время москвичам именно не хватало эмоций! Все как-то смотрелось уныло...

&quot;Спартак&quot; одержал волевую победу над &quot;Краснодаром&quot;. Самый безумный матч сезона: «Спартак» дважды проигрывал, но все же вырвал победу над «Краснодаром»

— Лучший игрок матча?

— В принципе Соболев реализовал пенальти, оказался первым на добивании. По статистике, пожалуй, он. Хотя Александр, как и его партнеры, выглядел довольно тяжеловато.

— Верили, что «Спартак» вытащит матч после 0:2?

— Нет. Не особо верилось, что спартаковцы спасут эту игру. Даже при 2:2 почему-то очень быстро пропустили. Как так? Это расстроило. «Краснодар» мог доводить дело до победы.

— У «Спартака» катастрофа в обороне?

— Мне трудно сказать, почему Абаскаль все время ищет оптимальное сочетание в защите. В первом тайме все были тяжелые, не только защитники. Никто высокие скорости не включал. То ли перегруженные, то ли уставшие...

— Дуарте — трансферная ошибка? Как он мог так упустить Батчи в эпизоде со вторым голом?

— Я бы пока не ставил на нем крест. Как вам сказать... Каждому футболисту требуется определенное время для того, чтобы вписаться в новую команду. Весной у красно-белых не все получается. Сразу попасть в игру команды Абаскаля Дуарте, видимо, было непросто. Но давайте еще подождем.

— Перспективы «Спартака»? На что все-таки замахнутся подопечные Абаскаля после такой волевой победы?

— После первого тайма подумалось, что «Спартак» даже из пятерки выпадет...

— Даже так?

— Итоговый результат, конечно, обнадежил. Но что дальше? До перерыва все было слишком невзрачно. И ноги не бегут, и руки опускаются... Если красно-белые продолжат так же играть, как в первой половине встречи, можно еще все растерять... В общем, я пока осторожен в прогнозах.

Гильермо Абаскаль. «Команда показала, что у нее есть сердце». Тренеры «Спартака» и «Краснодара» — о сумасшедшем матче

— Пока нет уверенности, что «Спартак» движется поступательно?

— Понимаете, слишком много весной было настораживающих моментов. Та же игра с «Акроном» — катастрофа по результату. Мягко говоря, не впечатлили ребята.

— Но там и лидеры не играли.

— Согласен. Но это же «Спартак». Молодежь должна выкладываться. Доказывать свою состоятельность. Сегодня меня насторожила физическая и психологическая усталость команды. Вытащили игру на зубах. Молодцы. Но что дальше? Ждем матча с «Ростовом».

Александр Ширко
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РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 24 14 7 3 43-31 49
3
 Спартак 24 14 6 4 54-31 48
4
 ЦСКА 24 13 6 5 43-22 45
5
 Ахмат 24 12 4 8 35-30 40
6
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
7
 Краснодар 24 11 5 8 52-40 38
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 24 9 4 11 32-44 31
10
 Локомотив 24 8 5 11 37-41 29
11
 Урал 24 7 4 13 26-40 25
12
 Кр. Советов 24 6 7 11 24-35 25
13
 Пари НН 24 6 4 14 27-48 22
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
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22.04 14:00
Химки – Торпедо
 4 : 2
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 1 : 3
22.04 19:00
Зенит – Динамо
 3 : 1
23.04 12:00
Урал – Ростов
 1 : 3
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 2 : 1
23.04 16:30
Ахмат – Сочи
 1 : 0
23.04 19:30
ЦСКА – Локомотив
 1 : 1
24.04 19:00
Спартак – Краснодар
 4 : 3
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ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 18
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 14 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 22 1 4
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