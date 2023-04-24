Ширко — о победе над «Краснодаром»: «После первого тайма подумал: «Спартак» может даже в пятерку не попасть...»
— Закономерен ли результат? Трудно сказать... Но при ужасном первом тайме, при счете 0:2, а потом и 2:3 вытащить такой матч... Не знаю... Без везения тут тоже не обошлось. Но счет на табло. Молодцы. Забили четыре, переломили ситуацию, — говорит Ширко.
— Сработали замены Абаскаля, в то время как Ивич явно не угадал с Кривцовым?
— Промес, Николсон, Зиньковский действительно себя хорошо проявили. Когда смотрел игру с друзьями, говорили, что до перерыва красно-белым явно не хватало лидера, который мог бы одним касанием переломить ситуацию, чтобы игра пошла гораздо веселее. Потому что долгое время москвичам именно не хватало эмоций! Все как-то смотрелось уныло...
— Лучший игрок матча?
— В принципе Соболев реализовал пенальти, оказался первым на добивании. По статистике, пожалуй, он. Хотя Александр, как и его партнеры, выглядел довольно тяжеловато.
— Верили, что «Спартак» вытащит матч после 0:2?
— Нет. Не особо верилось, что спартаковцы спасут эту игру. Даже при 2:2 почему-то очень быстро пропустили. Как так? Это расстроило. «Краснодар» мог доводить дело до победы.
— У «Спартака» катастрофа в обороне?
— Мне трудно сказать, почему Абаскаль все время ищет оптимальное сочетание в защите. В первом тайме все были тяжелые, не только защитники. Никто высокие скорости не включал. То ли перегруженные, то ли уставшие...
— Дуарте — трансферная ошибка? Как он мог так упустить Батчи в эпизоде со вторым голом?
— Я бы пока не ставил на нем крест. Как вам сказать... Каждому футболисту требуется определенное время для того, чтобы вписаться в новую команду. Весной у красно-белых не все получается. Сразу попасть в игру команды Абаскаля Дуарте, видимо, было непросто. Но давайте еще подождем.
— Перспективы «Спартака»? На что все-таки замахнутся подопечные Абаскаля после такой волевой победы?
— После первого тайма подумалось, что «Спартак» даже из пятерки выпадет...
— Даже так?
— Итоговый результат, конечно, обнадежил. Но что дальше? До перерыва все было слишком невзрачно. И ноги не бегут, и руки опускаются... Если красно-белые продолжат так же играть, как в первой половине встречи, можно еще все растерять... В общем, я пока осторожен в прогнозах.
— Пока нет уверенности, что «Спартак» движется поступательно?
— Понимаете, слишком много весной было настораживающих моментов. Та же игра с «Акроном» — катастрофа по результату. Мягко говоря, не впечатлили ребята.
— Но там и лидеры не играли.
— Согласен. Но это же «Спартак». Молодежь должна выкладываться. Доказывать свою состоятельность. Сегодня меня насторожила физическая и психологическая усталость команды. Вытащили игру на зубах. Молодцы. Но что дальше? Ждем матча с «Ростовом».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|24
|18
|4
|2
|60-12
|58
|
2
|Ростов
|24
|14
|7
|3
|43-31
|49
|
3
|Спартак
|24
|14
|6
|4
|54-31
|48
|
4
|ЦСКА
|24
|13
|6
|5
|43-22
|45
|
5
|Ахмат
|24
|12
|4
|8
|35-30
|40
|
6
|Динамо
|24
|11
|6
|7
|43-33
|39
|
7
|Краснодар
|24
|11
|5
|8
|52-40
|38
|
8
|Оренбург
|24
|11
|3
|10
|47-48
|36
|
9
|Сочи
|24
|9
|4
|11
|32-44
|31
|
10
|Локомотив
|24
|8
|5
|11
|37-41
|29
|
11
|Урал
|24
|7
|4
|13
|26-40
|25
|
12
|Кр. Советов
|24
|6
|7
|11
|24-35
|25
|
13
|Пари НН
|24
|6
|4
|14
|27-48
|22
|
14
|Факел
|24
|2
|12
|10
|29-45
|18
|
15
|Химки
|24
|4
|5
|15
|23-52
|17
|
16
|Торпедо
|24
|3
|4
|17
|18-41
|13
|22.04
|14:00
|
Химки – Торпедо
|4 : 2
|22.04
|16:30
|
Факел – Оренбург
|1 : 3
|22.04
|19:00
|
Зенит – Динамо
|3 : 1
|23.04
|12:00
|
Урал – Ростов
|1 : 3
|23.04
|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
|2 : 1
|23.04
|16:30
|
Ахмат – Сочи
|1 : 0
|23.04
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|1 : 1
|24.04
|19:00
|
Спартак – Краснодар
|4 : 3
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|18
|
|
Квинси Промес
Спартак
|17
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|14
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|9
|1
|5
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|22
|1
|4