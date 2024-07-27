С такой обороной «Локо» будет страдать — «Динамо» разбило его без шестерых игроков старта
«Динамо» в большом порядке: в прошлом сезоне команда провалила старт (лишь одно очко к третьему туру) и финиш, но теперь просто не замечает проблем. В первую очередь — с составом, потому что такого кризиса с кадрами у Марцела Лички еще не было.
Карраскаль и Маричаль пока не вернулись после Кубка Америки, Чавес набирает форму, Бальбуэна уехал на Олимпиаду, Лаксальт и Фернандес травмированы, а Фомин дисквалифицирован. Минус шесть железных игроков старта!
Такие потери вынуждают импровизировать на ходу: на первое дерби сезона «Динамо» вышло с парой центральных защитников Лепский-Майсторович. Даса и Бессмертный заняли фланги. А в опорной зоне начали Гагнидзе и Кутицкий.
Казалось, это открывало роскошный потенциал в атаке для «Локомотива», который с «Акроном» создал уйму моментов благодаря рывкам Пиняева, объему Воробьева и подключениям Батракова. Но в обороне сыграл так ненадежно, что за нее становилось страшно всем — в первую очередь, Галактионову. Если уж «Акрон» создал столько шансов, что сделает атака «Динамо»?
Ответ пришел моментально. Да, «Локо» перестроился (три замены и схема с двумя центральными защитниками), но от быстрого гола это не спасло. Причем команда Лички не то чтобы сильно старалась: впереди не было ни прессинга, ни невыносимых скоростей, требовавших быстрое принятие решений.
Результативная атака «Динамо» началась с ненужного фола Ньямси на Тюкавине, а завершилась классным розыгрышем и образцовым выстрелом Гагнидзе (он и до гола был одним из лучших на поле). Такие не тащит даже Лантратов — кипера «Локо» на старте сезона по-человечески жалко: судя по всему, в этом сезоне у него будет очень много работы.
Правда, насколько уязвима команда Галактионова на своей половине, настолько же хороша в финальной трети. После потери Глушенкова и Миранчука казалось, что результативность просядет — но за счет свежих идей «Локо» очень прилично создает. Даже когда игра складывается не в его пользу. По-хорошему «Динамо» должно было пропустить гораздо раньше (один Лунев привез два убойных момента), но дотерпело до 39-й минуты, когда «Локо» классно выбежал в контратаку.
В прошлом сезоне мы по делу отмечали спад Пиняева, но сейчас, когда Галактионову нужны новые лидеры, Сергей очень хорош. Причем вингер не делает ничего сверхъестественного — играет на сильных качествах, которых с запасом хватает, чтобы разрывать свой фланг и делать разницу. Забег в свободную зону и результативный пас внешней стороны стопы — просто браво. Реализация Воробьева — блеск. Как и начало второго тайма в исполнении «Локомотива».
За счет чего «Динамо» удалось выжить в стартовые 15 минут и перевернуть игру вторым голом с учетом своих ресурсов — главный вопрос тура. «Локо» сделал все для полноценного камбэка: забрал контроль (хозяевам не помогали даже крики Лунева: «Контроль! Контроль!») и создал два убойных момента. Но Сарвели запорол выход один на один, а Самошников после реактивного подключения пальнул в штангу.
Для сравнения, «Динамо» для второго гола хватило одного углового. Да, так просто. Но — 2:1, и совсем другой сценарий матча, контроль над которым вроде бы был утерян.
А вот «Локо» пришлось его возвращать и, соответственно, раскрываться. В первом туре «Акрон» уже показал, что случается при такой тактике, но другого выхода не было — времени практически не оставалось.
В «Динамо» это прекрасно понимали и отработали так, как нужно. Даже с запасом — спалив оборону «Локомотива» уже на 85-й минуте.
Да, в этом дерби все могло сложиться по-другому, но и 3:1 — не сенсация. Личка доказывает, что его команда учится справляться с проблемами (в первую очередь, внутренними) и больше не собирается дарить очки. А «Локо» только подтвердил, что единственный шанс зарабатывать очки в этом сезоне — выкрутить реализацию на максимальные показатели. Потому что пропущенных мячей, похоже, будет очень много.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Динамо
|2
|2
|0
|0
|6-2
|6
|
3
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-0
|4
|
4
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
5
|Оренбург
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
6
|Локомотив
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
7
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|4-6
|3
|
8
|Динамо Мх
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
13
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
14
|Спартак
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
15
|Пари НН
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Кр. Советов
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|26.07
|18:00
|
Кр. Советов – Ростов
|1 : 3
|27.07
|15:00
|
Пари НН – ЦСКА
|0 : 3
|27.07
|17:30
|
Динамо – Локомотив
|3 : 1
|27.07
|17:30
|
Рубин – Зенит
|0 : 4
|27.07
|20:00
|
Факел – Акрон
|- : -
|28.07
|15:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|28.07
|17:30
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|28.07
|20:00
|
Краснодар – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Дмитрий Воробьев
Локомотив
|2
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|2
|П
|
|
Бителло
Динамо
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|4
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
|
|
Роман Евгеньев
Крылья Советов
|1
|0
|0