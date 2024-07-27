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С такой обороной «Локо» будет страдать — «Динамо» разбило его без шестерых игроков старта

«Динамо» обыграло «Локомотив» в первом дерби сезона
Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
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Лука Гагнидзе и Муми Нгамале празднуют гол в ворота «Локомотива».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Леонид Волотко — о первом дерби сезона.
Россия. Премьер-лига. 2-й тур
27 июл, 17:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
3:1
Локомотив

«Динамо» в большом порядке: в прошлом сезоне команда провалила старт (лишь одно очко к третьему туру) и финиш, но теперь просто не замечает проблем. В первую очередь — с составом, потому что такого кризиса с кадрами у Марцела Лички еще не было.

Карраскаль и Маричаль пока не вернулись после Кубка Америки, Чавес набирает форму, Бальбуэна уехал на Олимпиаду, Лаксальт и Фернандес травмированы, а Фомин дисквалифицирован. Минус шесть железных игроков старта!

Константин Тюкавин&nbsp;&mdash; Сергей Пиняев. «Динамо» — «Локомотив»: Майсторович вывел бело-голубых вперед. Онлайн-трансляция матча РПЛ

Такие потери вынуждают импровизировать на ходу: на первое дерби сезона «Динамо» вышло с парой центральных защитников Лепский-Майсторович. Даса и Бессмертный заняли фланги. А в опорной зоне начали Гагнидзе и Кутицкий.

Казалось, это открывало роскошный потенциал в атаке для «Локомотива», который с «Акроном» создал уйму моментов благодаря рывкам Пиняева, объему Воробьева и подключениям Батракова. Но в обороне сыграл так ненадежно, что за нее становилось страшно всем — в первую очередь, Галактионову. Если уж «Акрон» создал столько шансов, что сделает атака «Динамо»?

Ответ пришел моментально. Да, «Локо» перестроился (три замены и схема с двумя центральными защитниками), но от быстрого гола это не спасло. Причем команда Лички не то чтобы сильно старалась: впереди не было ни прессинга, ни невыносимых скоростей, требовавших быстрое принятие решений.

Результативная атака «Динамо» началась с ненужного фола Ньямси на Тюкавине, а завершилась классным розыгрышем и образцовым выстрелом Гагнидзе (он и до гола был одним из лучших на поле). Такие не тащит даже Лантратов — кипера «Локо» на старте сезона по-человечески жалко: судя по всему, в этом сезоне у него будет очень много работы.

Правда, насколько уязвима команда Галактионова на своей половине, настолько же хороша в финальной трети. После потери Глушенкова и Миранчука казалось, что результативность просядет — но за счет свежих идей «Локо» очень прилично создает. Даже когда игра складывается не в его пользу. По-хорошему «Динамо» должно было пропустить гораздо раньше (один Лунев привез два убойных момента), но дотерпело до 39-й минуты, когда «Локо» классно выбежал в контратаку.

В прошлом сезоне мы по делу отмечали спад Пиняева, но сейчас, когда Галактионову нужны новые лидеры, Сергей очень хорош. Причем вингер не делает ничего сверхъестественного — играет на сильных качествах, которых с запасом хватает, чтобы разрывать свой фланг и делать разницу. Забег в свободную зону и результативный пас внешней стороны стопы — просто браво. Реализация Воробьева — блеск. Как и начало второго тайма в исполнении «Локомотива».

За счет чего «Динамо» удалось выжить в стартовые 15 минут и перевернуть игру вторым голом с учетом своих ресурсов — главный вопрос тура. «Локо» сделал все для полноценного камбэка: забрал контроль (хозяевам не помогали даже крики Лунева: «Контроль! Контроль!») и создал два убойных момента. Но Сарвели запорол выход один на один, а Самошников после реактивного подключения пальнул в штангу.

Для сравнения, «Динамо» для второго гола хватило одного углового. Да, так просто. Но — 2:1, и совсем другой сценарий матча, контроль над которым вроде бы был утерян.

А вот «Локо» пришлось его возвращать и, соответственно, раскрываться. В первом туре «Акрон» уже показал, что случается при такой тактике, но другого выхода не было — времени практически не оставалось.

В «Динамо» это прекрасно понимали и отработали так, как нужно. Даже с запасом — спалив оборону «Локомотива» уже на 85-й минуте.

Да, в этом дерби все могло сложиться по-другому, но и 3:1 — не сенсация. Личка доказывает, что его команда учится справляться с проблемами (в первую очередь, внутренними) и больше не собирается дарить очки. А «Локо» только подтвердил, что единственный шанс зарабатывать очки в этом сезоне — выкрутить реализацию на максимальные показатели. Потому что пропущенных мячей, похоже, будет очень много.

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