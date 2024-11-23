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У Угальде — первый спартаковский покер в XXI веке. Он лучший бомбардир РПЛ прямо сейчас

Угальде оформил покер в матче «Спартака» с «Локомотивом»
Роман Кольцов
Корреспондент
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Футболисты «Спартака» Маркиньос и Манфред Угальде празднуют гол в матче с «Локомотивом»
Нападающий «Спартака» Манфред Угальде (№ 9) празднует гол с одноклубником Маркиньосом в матче РПЛ с «Локомотивом» (5:2). 23 ноября 2024 года.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Удивительная результативность.
Россия. Премьер-лига. 16-й тур
23 нояб, 18:00. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
5:2
Локомотив

Нападающий Манфред Угальде стал главным героем матча 16-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Локомотивом». Костариканец за первый тайм оформил хет-трик в ворота Ильи Лантратова и помог своей команде уйти на перерыв при счете 3:0, а на 73-й минуте сделал покер.

Не обошлось без ошибки вратаря «Локо»

В первом тайме Угальде отличился на 10-й, 21-й и 34-й минутах. Первый гол получился самым курьезным. Лантратов завозился с мячом и не успел выполнить передачу, прежде чем его накрыл спартаковец.

Манфред стал первым игроком «Спартака» с хет-триком в первом тайме РПЛ со времен Квинси Промеса в 2018 году. Нидерландец забил трижды в ворота «Анжи», и это был последний хет-трик красно-белых в РПЛ до сегодняшнего дня.

Кроме того, костариканец стал первым футболистом «Спартака», оформившим хет-трик на «Лукойл Арене» в РПЛ. Этот факт клуб сам подчеркнул в своих соцсетях.

Но во втором тайме Угальде забил и четвертый мяч, сделав счет 4:2. Это первый покер футболиста «Спартака» в XXI веке: Александр Ширко оформил предыдущий в матче с «Тюменью» в сентябре 1998 года.

Футболист «Спартака» Манфред Угальде празднует гол в матче с «Локомотивом».
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Амаралу доставалось из-за трансфера Угальде

10 ноября «Спартак» уволил Томаша Амарала с должности спортивного директора. Именно португалец зимой 2024-го привез в Россию Угальде за 13 миллионов евро, и всю вторую часть прошлого чемпионата его за это нещадно критиковали.

Прошлый сезон РПЛ Манфред действительно провел неудачно — ни разу не отличился за 12 матчей. А сейчас 22-летний костариканец вышел на первое место в списке лучших бомбардиров в нынешнем сезоне (12 голов), опередив Батракова (10).

Ему могли купить конкурента — Кордобу

Минувшим летом активно обсуждался возможный переход Джона Кордобы в «Спартак». Однако, по данным РБК Спорт, Амарал считал, что покупка звездного колумбийца помешала бы развитию Угальде. Помимо финансовых затрат, это еще одна причина, почему переход так и не состоялся.

Манфред Угальде
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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